Bereits auf der diesjährigen Computex konnten wir einen Blick auf den neuen Gaming-Handheld von ZOTAC, die Zone, werfen. Auf der gamescom wird die Zone nun in der finalen Version vorgestellt, denn auch Farbe und Oberfläche des zur Computex gezeigten Beta-Sample sollten noch finalisiert werden.

Bei den technischen Daten hat sich nicht mehr viel getan. Die ZOTAC Zone ist mit einem AMD Ryzen 7 8840U mit acht Zen-4-Kernen ausgestattet. Hinsichtlich der Ausführung von 3D-Inhalten, besser gesagt Spielen, dürfte die integrierte Radeon 780M im Fokus stehen. Deren Leistung unterscheidet sich nicht von dem, was wir bisher bereits in Form der AYANEO 2S und ASUS ROG Ally in Händen gehalten haben. Anders als ASUS mit der ROG Ally X belässt man es bei 16 GB Arbeitsspeicher – aber immerhin handelt es sich um den schnellen LPDDR5X-7500.

Das verbaute Display ist ein AMOLED mit 7 Zoll und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel sowie einer Bildwiderholungsrate von 120 Hz. Die Helligkeit wird mit 800 cd/m² angegeben. Zur Standard-Ausstattung gehört eine NVME-SSD mit einer Kapazität von 512 GB. Inwieweit ein einfacher Austausch der SSD möglich ist, darüber macht ZOTAC keine Angaben. Eine Erweiterung des Speichers ist über Micro-SD-Karte möglich.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

AYANEO 2S ASUS ROG Ally ASUS ROG Ally X ZOTAC Zone Valve Steam Deck OLED Chip-Design Phoenix Phoenix Phoenix Hawk Point Van Gogh Modell Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme Ryzen Z1 Extreme Ryzen 7 8840U - CPU 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 8x Zen 4

bis zu 5,1 GHz 4x Zen 2

bis zu 3,5 GHz GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher bis zu 64 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5-6400 24 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5-5500

Display 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

- 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7,4 Zoll

1.280 x 800 Pixel

90 Hz

Speicherkapazität bis zu 4 TB 512 GB SSD (PCIe 4)

256 GB SSD (PCIe 4) 1 TB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD (PCIe 4) 512 GB SSD

1 TB SSD Abmessungen 264,5 x 105,5 x 21,5 mm 280 x 116,5 x 32 mm 280 x 114 x 37 mm 310 x 135 x 40 mm 298 x 117 x 49 mm Gewicht 667 g 608 g 678 g 692 g 640 g Akkukapazität 50,25 Wh 40 Wh 80 Wh 48,5 Wh 50 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Preis 949 bis 1.599 US-Dollar 629,90 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

399,00 Euro (Ryzen Z1) 899 Euro 849 Euro 569 Euro (512 GB)

679 Euro (1 TB)

Die Abmessungen der ZOTAC Zone liegen bei 310 x 135 x 40 mm. Das Gewicht bei 692 g. Damit ist die ZOTAC Zone etwas größer und schwerer als die Konkurrenz. Der Akku kommt auf eine Kapazität von 48,5 Wh.

Hinsichtlich der Eingaben bietet die ZOTAC Zone einen Ein/Ausschalter mit Fingerabdruckleser, Hall-Effekt Joysticks (rechts und links) und Trigger (Schultertasten), zwei Trackpads (rechts und links), Laut-Leiser-Wippe, zwei Makro-Tasten sowie eine Home- und Zone-Taste. Zwei Schiebeschalter hinter den Schultertasten reduzieren den Arbeitsweg der beiden Trigger auf jeder der beiden Seiten. Somit können die Schultertasten in dieser Hinsicht an die Wünsche des Spielers angepasst werden.

An Anschlüssen vorhanden sind einmal 3,5-mm-Klinke für die Audioausgabe sowie gleich zweimal USB4. Eine drahtlose Verbindung kann die Zone per Bluetooth 5.2 und WiFi 6E aufbauen. Eine Frontkamera mit einer Auflösung von einem Megapixel ist ebenfalls vorhanden. Zwei Lautsprecher sorgen für eine Stereo-Audioausgabe, wenn man keinen Kopfhörer anschließen möchte. Neben der ZOTAC Zone befinden sich im Lieferumfang ein Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 65 W sowie ein USB-C-Ladekabel.

Zudem bietet ZOTAC einige Zubehör-Produkte. Dazu gehört eine Docking-Station. Das Dock bietet einen Typ-C-Eingang für das Netzteil und ein kurzes Typ-C-Kabel, welches an die Konsole angeschlossen wird. Zudem bietet das Dock einen Ethernet-, HDMI- und USB-3.0-Anschluss. Im Dock lässt sich zudem eine M.2-SSD unterbringen, falls eine Speichererweiterung im stationären Betrieb gewünscht wird. Das zweite Zubehör-Produkt ist ein Transport-Case, in welches die Konsole und das Zubehör gepackt werden können.

Die ZOTAC Zone kann laut Hersteller ab sofort vorbestellt werden. Einen deutschen Preis kennen wir noch nicht.

Update: Preis und Vorbestellung

Wir haben bei ZOTAC nachgefragt und einen Preis genannt bekommen: 849 Euro soll die Zone im Handel kosten. Eine Vorbestellung soll ab heute bei Alternate und Caseking möglich sein. Wir werden die entsprechenden Links nachreichen. Zur preislichen Einschätzung wollen wir noch sagen, dass diese 849 Euro im Vergleich zur ASUS ROG Ally x mit 899 Euro recht viel sind, denn diese bietet 24 GB ab LPDDR5X-7500 und hat eine 1 TB fassende SSD. Dafür hat die Zone ein AMOLED-Display zu bieten.

Die ZOTAC GAMING Docking Station soll 79 Euro kosten und wird genau wie das ZOTAC GAMING ZONE Transport-Case für 29 Euro ab September erhältlich sein.

Zum Austausch der SSD haben wir zudem die Informationen bekommen, dass ein Austausch möglichst einfach gemacht wird. Es müssen ein paar Schrauben gelöst und die rückseitige Abdeckung entfernt werden. Danach kann die verbaute SSD nebst Kühlkörper darauf demontiert werden. Auf die neue SSD muss der Kühlkörper zusammen mit dem Wärmeleitpad wieder installiert und in den Handheld gesteckt werden.