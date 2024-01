Werbung

Auch wenn nicht jeder die Zielgruppe ist: Gaming-Handhelds, egal ob mit Windows oder einem Linux-Derivat als Betriebssystem, sind die Entdeckung des vergangenen Jahres. Das Steam Deck ist als Dominator aber bei weitem noch nicht abgelöst worden und hat mit einer OLED-Variante eine sinnvolle Ergänzung gefunden.

Zur CES scheint auch MSI eine entsprechende Hardware vorstellen zu wollen. Auf Instagram (via Videocardz) wurde ein entsprechende Reel veröffentlicht, welches auf eine grobe Vorschau auf das Geräte ermöglicht.

Technische Daten oder gar einen Namen nennt der Instagram-Post nicht. In den kurzen Video-Ausschnitten sind auch nur zwei RGB-beleuchtete Joysticks sowie zahlreiche Öffnungen zur Kühlung zu erkennen. Zwei ebenfalls bunte Krallen, der Zusatz "new breed of MSI Dragon" sowie das Drachenlogo könnten aber ein Hinweis auf den Namen des Handhelds sein.

Neben die Ausstattungsmerkmal wie Größe, Gewicht, Akkukapazität, Displaydiagonale und vieles mehr wären vor allem Informationen interessant, die auf die eingesetzte Hardware Hinweise geben. Der ASUS ROG Ally und Lenovo Go setzen auf den Ryzen Z1 (Extreme), während das AYANEO 2S beispielsweise den recht ähnlichen Ryzen 7 7840U verwendet. Auch für den Gaming-Handheld von MSI ist der Einsatz eines AMD-Prozessors wohl am wahrscheinlichsten, wenngleich auch die Meteor-Lake-Prozessoren mit der verbesserte integrierten Grafikeinheit eine Option wären.

Man darf also auf die Vorstellung von MSI auf der CES gespannt sein. Wann genau diese in der kommenden Woche erfolgt, ist nicht bekannt.