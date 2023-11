Werbung

Valve hat eine aktualisierte Version des Steam Deck vorgestellt. Der verwendete Chip hat einen Shrink auf eine kleinere Fertigung erfahren. Das eigentliche Highlight aber ist das Display, welches nun größer und vor allem ein OLED ist. Ab dem 16. November ist das Steam Deck OLED ab 569 Euro erhältlich.

Fangen wir mit dem Display an. Dieses ist mit 7,4 Zoll nun etwas größer als beim Vorgänger, basiert aber vor allem auf der OLED-Technologie. Die Auflösung ist mit 1.280 x 800 Pixel identisch. Die Bildwiederholungsrate steigt von 60 auf 90 Hz. Valve gibt die maximale Helligkeit mit 1.000 Nits an. Damit dürfte sich das Steam Deck OLED vor allem durch das neue Display auszeichnen, welches bessere Farben und Schwarztöne darstellen kann.

Die Abmessungen des Steam Deck OLED sind mit 298 x 117 x 49 mm identisch, das Gewicht geht sogar von 669 auf 640 g zurück.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

AYANEO 2S ASUS ROG Ally Valve Steam Deck Valve Steam Deck OLED Chip-Design Phoenix Phoenix Aerith (7 nm) Sephiroth (6 nm) Modell Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme - - CPU 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 4x Zen 2

3,5 GHz Basistakt 4x Zen 2

3,5 GHz Basistakt GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher bis zu 64 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5-5500

16 GB LPDDR5-6400 Display 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

- 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.280 x 800 Pixel

60 Hz

7,4 Zoll OLED

1.280 x 800 Pixel

90 Hz Speicherkapazität bis zu 4 TB 512 GB SSD (PCIe 4)

256 GB SSD (PCIe 4) 64 GB eMMC

256 GB SSD

512 GB SSD 512 GB

1 TB Abmessungen 264,5 x 105,5 x 21,5 mm 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm 298 x 117 x 49 mm Gewicht 667 g 608 g 669 g 640 g Akkukapazität 50,25 Wh 40 Wh 40 Wh 50 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS Windows 11

Steam OS Preis 949 bis 1.599 US-Dollar 699 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

599 Euro (Ryzen Z1) 419 Euro (128 GB)

549 Euro (256 GB)

679 Euro (512 GB) 569 Euro (512 GB)

679 Euro (1 TB)

Grundsätzlich kommt auch die gleiche APU mit vier Zen-2-Kernen sowie acht RDNA-2-Compute-Units zum Einsatz. Allerdings wird der Chip nicht mehr in 7 nm, sondern nun in 6 nm gefertigt. Bei den Taktraten und der konfigurierbaren TDP (4 bis 15 W) ändert sich nichts. Der APU zur Seite steht weiterhin 16 GB an Arbeitsspeicher, der aber nun mit 6.400 anstatt 5.500 MT/s daherkommt.

Keine Änderung gibt es in der Anbindung der SSD, die weiterhin mit vier PCI-Express-3-Lanes angebunden ist. Interessant wird zu sehen sein, ob die Akkulaufzeit durch den Akku mit nun 50 Wh (+25 %) länger ausfällt.

Auch das WLAN-Modul hat Valve aktualisiert. Anstatt Wi-Fi 5 kann das Steam Deck nun mit Wi-Fi 5E seine Daten übertragen

Ab dem 16. November ist das Valve Steam Deck OLED erhältlich. Der Preis für die Variante mit 512 GB liegt bei 569 Euro. Die bisher nicht erhältliche 1-TB-Variante kostet 679 Euro und ist damit so teuer wie die LCD-Variante mit 512 GB. Valve wird die LCD-Variante mit 128 GB weiterhin für 419 Euro anbieten. Eine Vorbestellung ist ab sofort möglich.

