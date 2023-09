Werbung

Nachdem ASUS den ROG-Ally-Handheld vorgestellt hatte und wir uns diesen (auch mit diversen BIOS-Versionen) genauer angeschaut haben, präsentiert Lenovo mit dem Legion Go heute ebenfalls einen Windows-Handheld, der wie der ROG Ally auf den Ryzen Z1 Extreme von AMD setzt. An dieser Stelle wollen wir außerdem auf den Test des Ayaneo 2S verweisen, der mit dem Ryzen 7 7840U zwar auf einen etwas anderen Prozessor setzt, die Basis ist hier aber identisch. Andere Ausstattungsmerkmale wie Display und Akku kommen hier ebenfalls zum Tragen.

Auch wenn die CPU-Basis beim Legion Go, AYANEO 2S und ROG Ally identisch ist, so sind hinsichtlich der Abmessungen die Unterschiede schon deutlich größer. Mit Abmessungen von 299 x 131 x 41 mm übertrifft das Modell von Lenovo seine Konkurrenten in allen Dimensionen. Auch beim Gewicht ist er mit 854 g etwa 250 g schwerer als beispielsweise der ROG Ally. Sowohl die Abmessungen als auch das Gewicht sind mit angesteckten Controllern angegeben. Diese lassen sich aber abnehmen und dann wird das zentrale Display mit der dahinterliegenden Hardware zu einem reinen Display. Die Abmessungen betragen dann nur noch 210 x 131 x 20 mm und das Gewicht liegt bei 640 g.

Wohl für die Abmessungen verantwortlich, ist das große Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 8,8 Zoll. Die Auflösung beträgt 2.560 x 1.600 Pixel und damit gehört der Legion Go zu den Handhelds mit dem größten Display, welches zudem eine hohe Auflösung zu bieten hat. Die Bildwiederholrate soll bei 144 Hz liegen – ebenfalls mehr als bei der Konkurrenz.

Ob diese höhere Auflösung sich durch die Hardware in Spielen nativ darstellen lässt, ist zu bezweifeln. VALVE hat für das Steam Deck mit 1.280 x 800 Pixel eine gute Zielauflösung gefunden. Das ROG Ally schien mit 1.920 x 1.080 Pixeln etwas überfordert zu sein – trotz stärkerem Prozessor. Der Legion Go muss nun vier Millionen Pixel darstellen, während es bei 1080p nur etwa die Hälfte sind. Die Benchmarks werden zeigen, ob Spiele auf dem Legion Go in nativer Auflösung ausgeführt werden sollten, oder ob der Nutzer besser auf 1080p zurückschaltet.

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

Lenovo Legion Go AYANEO 2S ASUS ROG Ally Valve Steam Deck Chip-Design Phoenix Phoenix Phoenix Van Gogh Modell Ryzen Z1 Extreme Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme - CPU 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 4x Zen 2

3,5 GHz Basistakt GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher 16 GB LPDDR5X

7.500 MT/s bis zu 64 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X

6.400 MT/s 16 GB LPDDR5

5.500 MT/s

Display 8,8 Zoll

2.560 x 1.600 Pixel

144 Hz 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

- 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.280 x 800 Pixel

60 Hz

Speicherkapazität 256 GB SSD

512 GB SSD

1 TB SSD bis zu 4 TB 256 GB SSD

512 GB SSD 64 GB eMMC

256 GB SSD

512 GB SSD Abmessungen 299 x 131 x 41 mm 264,5 x 105,5 x 21,5 mm 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Gewicht 854 g 667 g 608 g 669 g Akkukapazität 49,2 Wh 50,25 Wh 40 Wh 40 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Preis 799 Euro 949 bis 1.599 US-Dollar 799 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

699 Euro (Ryzen Z1) 419 Euro (128 GB)

549 Euro (256 GB)

679 Euro (512 GB)

Dem Prozessor zur Seite stehen wie beim ROG Ally 16 GB an LPDDR5, der mit 7.500 MT/s arbeitet. Bei der SSD wird der Käufer die Wahl zwischen 256, 512 und 1.024 GB haben. Eine Speichererweiterung per microSD-Speicherkarte ist möglich. Der Akku ist mit 49,2 Wh etwas größer als beim ROG Ally und liegt auf Niveau mit dem AYANEO 2S.

An Anschlüssen vorhanden sind oben und unten am Gehäuse jeweils einmal USB-Typ-C- (USB4, DisplayPort 1.4, PD 3.0) sowie ein Kopfhöreranschluss. Den microSD-Speicherkartenslot haben wir bereits angesprochen. Zwei Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 2 W sollen für die notwendige Beschallung sorgen. Über die Kühlung macht Lenovo keine weiteren Angaben. Hier wird es spannend zu sehen sein, wie sich der Handheld unter Volllast verhält. Zur drahtlosen Kommunikation wird ein WiFi 6E angeboten.



Der Lenovo Legion Go soll ab Herbst (ein genaues Datum wird nicht genannt) für 799 Euro erhältlich sein. Dabei wird es sich um die Basisausstattung mit 256 GB SSD handeln.

Zusätzliches Zubehör

Neben dem Handheld wird Lenovo etwas Zubehör anbieten. Dazu gehören die kabelgebundenen Legion E510 7.1 In-Ear-Kopfhörer mit RGB-Beleuchtung, die über den USB-Typ-C-Anschluss mit dem Legion Go verbunden werden. Sie sollen ein echtes 7.1-Erlebnis bieten. Sie sind ebenfalls ab Herbst für 49 Euro erhältlich.

Bei den Legion Glasses handelt es sich um eine Bildschirmdarstellung über eine entsprechende Brille. Auf beiden Augen stellt ein Micro-OLED mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln ein "privates Display" dar. Anschlossen werden die Legion Glasses ebenfalls über USB Typ-C. Sie sollen 499 Euro kosten.