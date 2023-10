Werbung

In einem Gaming-Shop in Hongkong stellte Emdoor, ein bisher in diesem Markt wenig auffälliger Hersteller, eine mobile Gaming-Konsole vor, die mit einem Meteor-Lake-H-Prozessoren ausgestattet ist. In einem Video von Notebook Italia werden die Hardware vorgestellt und einige technische Details erwähnt.

Das Gerät ist mit dem etwas sperrigen Namen EM-GP080MTL versehen – zumindest die letzten drei Buchstaben deuten daraufhin, dass hier eine Meteor-Lake-CPU verbaut ist. Die technische Basis dieser stellte Intel vor wenigen Wochen vor. Ab dem 14. Dezember sollen sie offiziell in den Handel kommen.

Der von Emdoor verbaute Prozessor soll als H-Variante eine TDP von 20 bis 35 W vorzuweisen haben. Wie viele Kerne hier zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt. Auch Intel hat sich dazu noch nicht offiziell geäußert. Uns bekannt ist, dass eine maximale Kern-Konfiguration von 6P+8E-Kernen vorgesehen ist. Hinzu kommen die zwei Low-Power-E-Kerne im SoC-Tile. Die integrierte Grafikeinheit hört auf den Namen "Arc 5" – zwei Xe-LPG-Konfigurationen mit acht oder vier Xe-Cores wird es geben. Welche hier als "Arc 5" in den Markt eingeführt wird, ist nicht bekannt.

Darüber hinaus bietet der Gaming-Handheld mit Meteor-Lake-H-Prozessor ein 8 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixel, bis zu 32 GB LPDDR5X und eine PCIe-4-SSD mit bis zu 2 TB.

Zur Leistung des Handhelds mit dem neuen Prozessor kann man noch nichts sagen. Hier wird man die ersten Tests abwarten müssen. Die neue integrierte Grafikeinheit soll jedoch um den Faktor zwei schneller als die aktuelle Lösung sein. Somit bekommt AMD in dieser Hinsicht nun wieder Konkurrenz. Fast ausnahmslos setzen die mobilen Spielekonsolen auf Prozessoren von AMD - sei es das Steam Deck mit Van Gogh, das ASUS ROG Ally mit dem Ryzen Z1 Extreme oder der Ayaneo 2S mit Ryzen 7 7840U (Phoenix). Ob sich an dieser Situation etwas ändern wird, wird die Zukunft zeigen.