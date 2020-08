Nintendo Switch mit 4K-Auflösung soll kommen

Mit den Next-Gen-Konsolen sorgen sowohl Sony als auch Microsoft für 4K-Gaming, was sich zu einem Problem für Nintendo entwickeln könnte. Zwar hat das japanische Unternehmen mit seiner Switch-Konsole nicht zwingend eine identische Zielgruppe, jedoch überschneidet sich diese in vielen Punkten. Somit könnte eine fehlende 4K-Auflösung in den kommenden Jahren für sinkende Verkaufszahlen sorgen. Um weiter auf dem Konsolenmarkt mitmischen zu können, besteht Handlungsbedarf bei Nintendo, damit das Unternehmen in den nächsten Jahren nicht von Sony, bzw. Microsoft abgehängt wird. Allerdings planen die Japaner keine komplett neue Konsole auf den Markt zu bringen, stattdessen scheint man bei Nintendo aktuell an einer neuen Switch-Version zu arbeiten, die ein Spielerlebnis in 4K ermöglichen soll.

Wie der Nachrichtensender Bloomberg bekannt gab, soll der Release der 4K-Switch im kommenden Jahr erfolgen. Wann genau die neue Switch jedoch erhältlich sein wird, bleibt zunächst abzuwarten. Ebenfalls ist unklar, ob bereits veröffentlichte Spiele ein entsprechendes Update erhalten, oder sich lediglich neue Releases in 4K daddeln lassen werden.

Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte Nintendo eine aktualisierte Version der Switch mit einer längeren Akkulaufzeit. Zudem releaste die Spieleschmiede die Switch Lite, die das Dock und die abnehmbaren Joy-Cons des Originals überflüssig machten. Die Konsole basiert noch auf einer kundenspezifischen NVIDIA-Tegra-CPU und 4 GB RAM, womit abzuwarten bleibt, welche Hardware bei der kommenden Konsole zum Einsatz kommen wird. Des Weiteren wird die Zukunft zeigen, ob Nintendo die aktuelle Preisgestaltung auch bei der aktualisierten Variante beibehalten wird. Aufgrund der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage bei der Switch teilweise massiv an und es gab diverse Lieferengpässe. Momentan scheint sich die Lage wieder beruhigt zu haben und die Konsole ist wieder lieferbar.