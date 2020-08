Erst ohne, später mit 5G: Google stellt das Pixel 4a vor

Mit einigen Monaten Verspätung aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie stellt Google am heutigen Montag endlich das lang erwartete Pixel-4a-Smartphone vor, das in der Mittelklasse positioniert wird und in enger Konkurrenz zum Apple iPhone SE (2020) und zum erst kürzlich vorgestellten OnePlus Nord steht. Im Vergleich zum OnePlus Nord bietet das Google Pixel 4a (wie alle Pixel-Smartphones) jedoch den Vorteil, dass die Android-Updates direkt von Google kommen und sofort nach Erscheinen aufgespielt werden können.

Zehn Monate nach der Vorstellung des Pixel 4 (XL) folgt nun nach langem Warten die abgespeckte Variante in Form des Pixel 4a. Doch verglichen mit dem Vorgänger, dem Pixel 3a, wird dieses Mal lediglich eine Displaygröße angeboten, sodass es demnach kein "Pixel 4a XL" geben wird. Dafür wurde die Display-Diagonale von 5,6 Zoll des Pixel 3a auf 5,8 Zoll beim neuen Pixel 4a etwas vergrößert. Mit 2.340 x 1.080 Pixel bietet das Pixel 4a eine marginal höhere Auflösung als der Vorgänger und entspricht Full-HD+ im 19,5:9-Format bei einer Pixeldichte von 444 ppi. Als Display-Technologie kommt ein Punch-Hole-OLED-Display inkl. HDR10-Support zum Einsatz. Anders als beim Pixel 4 (XL) jedoch müssen sich die Anwender mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz begnügen und kommen nicht in den optionalen Genuss von 90 Hz (Smooth Display).

Herzstück des Google Pixel 4a ist Qualcomms Snapdragon 730G mit acht Kryo-470-Kernen und einer maximalen Taktfrequenz von 6x 1,8 GHz und 2x 2,2 GHz. Um die Bildausgabe kümmert sich hingegen die Adreno-618-Grafikeinheit. Dem SoC wird dabei ein Arbeitsspeicher von 6 GB LPDDR4x zur Seite gestellt, der damit identisch groß ausfällt wie beim aktuellen Flaggschiff von Google. Als internen Speicher verbaut Google gleich 128 GB, die sich aber nicht erweitern lassen. Die Akku-Kapazität wächst vom Pixel 3a nur marginal von 3.000 auf 3.140 mAh. Viele Interessenten werden an dieser Stelle sehr auf die Laufzeit gespannt sein, die gerade beim Pixel 4 (Non-XL) stark kritisiert wurde. Wireless-Charging wird jedoch nicht unterstützt, sodass das Pixel 4a ausschließlich via Kabel aufgeladen werden kann.

Beim Pixel 4 (XL) setzt Google rückseitig erstmalig auf eine Dual-Kamera, für das Pixel 4a hat Google jedoch nur eine Single-Kamera vorgesehen, die aber immerhin 12,2 Megapixel mit einer F/1.7-Blende bietet. Ein optischer Bildstabilisator (OIS) ist jedoch mit an Bord. Videos lassen sich dabei bei 4K mit maximal 30 FPS und bei 1080p bei maximal 120 FPS aufnehmen. Bei der Front-Kamera handelt es sich um ein Punch-Hole-Kamera mit F/2.0-Blende und mit acht Megapixeln. Im Bereich der Konnektivität bietet der Snapdragon 730G ein LTE-Modem mit bis zu 800 MBit/s im Download und bis zu 150 MBit/s im Upload und ist auch abwärtskompatibel zum 2G- und 3G-Standard. WLAN-AX beziehungsweise Wi-Fi 6 mit maximal 1,2 GBit/s (2x2 MIMO mit max. 80 MHz Kanalbandbreite) sowie Bluetooth 5.1 werden ebenfalls unterstützt.

Die gesamte Technik steckt Google in ein Gehäuse mit 144 x 69,4 x 8,2 mm und einem Gewicht von 143 Gramm. An der linken Seite befinden sich sowohl der Power-Button sowie die Lautstärke-Wippe. Face-Unlock gibt es beim Google Pixel 4a nicht, stattdessen wurde auf der Gehäuserückseite ein Fingerprintreader integriert. Als Anschlussmöglichkeiten sind sowohl ein USB-Typ-C- als auch ein 3,5-mm-Klinke-Anschluss vertreten. Dadurch wird dem Anwender der USB-Typ-C-zu-3.5-mm-Klinke-Adapter gespart, wenn ein kabelgebundener Kopfhörer zum Einsatz kommen soll. Neben einer Nano-SIM kann auch die integrierte eSIM verwendet werden, sodass das Pixel 4a also ein Dual-SIM-Smartphone ist.

Google wird das Pixel 4a nur in der Farbe Just Black anbieten. Aufgrund der Mehrwertsteuer-Senkung wird das Pixel 4a für 340 Euro angeboten. Der Versand des Pixel 4a startet dann ab dem 20. August. Es kann bereits jetzt im Google Store vorbestellt werden.

Pixel 5 und Pixel 4a mit 5G-Standard im Oktober

Da der Snapdragon 730G den neuen 5G-Standard nicht beherrscht, muss das heute vorgestellte Pixel 4a ohne 5G-Unterstützung auskommen. Für den Oktober 2020 plant Google jedoch den Launch des Pixel 5 und soll zeitgleich ein Pixel 4a inklusive 5G-Unterstützung (Pixel 5 5G und Pixel 4a 5G) anbieten, dessen Preis dann etwa 100 Euro höher ausfallen soll. Hierzu wird Google dann höchstwahrscheinlich einen anderen SoC einsetzen müssen, wie beispielsweise den Snapdragon 765G von Qualcomm, der auch beim Pixel 5 verwendet werden soll und nativ den 5G-Standard mitbringt.

Somit gibt es auf eine Pixel-4a-5G-Edition und auch zum Pixel 5 noch reichlich Spekulationsspielraum, der erst innerhalb der kommenden Wochen ausgeräumt wird. Für den September ist zudem die Veröffentlichung der finalen Version von Android 11 eingeplant, die sich derzeit noch im Beta-Status befindet. Es ist davon auszugehen, dass das Pixel 5 und auch das Pixel 4a mit 5G-Standard direkt mit Android 11 ausgeliefert werden.