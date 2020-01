Huawei möchte keine Google-Dienste mehr nutzen

Der chinesische Hersteller Huawei scheint auch zukünftig nicht mehr mit den Diensten von Google zu planen. Laut den Kollegen vom Standard aus Österreich, wird Huawei auch nach einer eventuellen Aufhebung der aktuellen Sanktionen durch die USA nicht mehr die Dienste von Google auf seinen Smartphones nutzen wollen. Dies begründet sich damit, dass man auch nach Aufhebung der Sanktionen nicht sicher sein kann, dass diese auch tatsächlich erhalten bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass die USA erneut Sanktionen ausspricht, womit man wieder auf die Lizenz von Google verzichten müsste.

Langfristig möchte Huawei also sein eigenes Betriebssystem HarmonyOS auf den Geräten zum Laufen bringen. Hier wird als Basis zwar weiterhin Android zum Einsatz kommen, allerdings in der lizenzfreien Open-Source-Variante. Damit würde man sich von Google weitestgehend lösen und nicht mehr auf die Dienste des US-Unternehmens angewiesen sein.

Nachteil dabei bleibt für europäische Nutzer, dass man auch auf die Apps aus dem Play Store keinen Zugriff mehr hat. Zwar entwickelt Huawei schon kräftig im Hintergrund an seinem eigenen App Store, doch vor allem die für Europa wichtigen Apps werden dort vermutlich nicht zu finden sein. Dabei spielt es auch weniger eine Rolle, ob Huawei gleich drei Milliarden US-Dollar in den Ausbau des App Stores steckt. Das Problem möchte man anscheinend jedoch über einen europäischen Proxy-Service lösen. Dieser soll dann die Lizenz für die Apps aus dem Play Store erhalten, worüber die Nutzer dann doch Zugriff auf die Apps haben könnten. Dies sind allerdings derzeit noch reine Spekulationen.

Bereits vor einigen Tagen gab es eine Meldung, dass Huawei zusammen mit TomTom an einem eigenen Kartendienst arbeitet. Diese würde auch nochmals bestätigen, dass man zukünftig nicht mehr mit den Google Diensten plant und somit auf Google Maps verzichten wird.

Ob der chinesische Hersteller mit diesem Schritt in Europa so erfolgreich bleiben kann wie bisher, wird sich wohl erst in Zukunft zeigen. Hierfür müsste man allerdings erstmal das eigene mobile Betriebssystem HarmonyOS fertigstellen und die Kunden von den Funktionen überzeugen. Bis dahin wird es allerdings sicherlich ein steiniger Weg für Huawei.