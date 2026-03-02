Werbung

Auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona hat Lenovo neben Laptops und Tablets sowie verschiedenen Konzeptgeräten auch das wohl ungewöhnlichste Gerät der Messe präsentiert: das AI Workmate Concept. Dabei handelt es sich um einen kleinen Tischroboter mit animierten Augen, einem eingebauten Projektor und der Rechenleistung eines vollwertigen PCs, der als immer eingeschalteter KI-Assistent auf dem Schreibtisch sitzt. Das Gerät ist jedoch noch ein Konzept ohne Verkaufstermin oder Preis.

Äußerlich erinnert das AI Workmate Concept an die berühmte Pixar-Schreibtischlampe: Ein gelenkiger Roboterarm sitzt auf einer rotierenden Basis, an dessen Spitze ein runder Kopf mit 5,4-Zoll-Display montiert ist, das animierte Augen mit einer Auflösung von 480 x 480 Bildpunkten zeigt. Diese sind kein reines Designelement, sondern folgen aktiv der Blickrichtung des Nutzers, reagieren auf Gesten und wechseln Ausdrücke je nach Aufgabe. Das verleiht dem Gerät eine soziale Kompetenz, die sich von klassischen Smart Speakern oder KI-Hubs unterscheiden soll.

Technisch ist das Innenleben des AI Workmate deutlich überraschender, als sein verspieltes Äußeres vermuten lässt. Unter der Haube werkeln ein Intel-Core-Ultra-Series-3-Prozessor, 64 GB LPDDR5x-5533-RAM und eine 1-TB-NVMe-SSD – genug Rechenleistung, um sämtliche KI-Verarbeitung vollständig lokal und ohne Cloud-Anbindung zu erledigen. Herzstück für die Nutzung ist außerdem ein integrierter Pico-Projektor, der Inhalte mit bis zu 200 Lumen und 1080p-Auflösung auf Flächen von bis zu 40 Zoll projizieren kann.

Die Fähigkeiten des Geräts sollen weit über visuelle Spielereien hinausgehen. Nutzer können Dokumente, handgeschriebene Notizen oder Fotos vor den AI Workmate legen, der sie über seine zwei 5-MP-Kamera scannt, analysiert, zusammenfasst und auf Wunsch direkt in eine PowerPoint-Präsentation umwandelt. Inhalte vom Laptop lassen sich per Geste auf die Projektion des AI Workmate ziehen. Vier Mikrofone und zwei Lautsprecher ermöglichen die Sprachinteraktion, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert wird.