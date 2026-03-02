Werbung

Lenovo ist bekannt dafür, immer mal wieder spannende Konzeptgeräte zu präsentieren: Zuletzt waren das ein Gaming-Laptop mit ausrollbarem OLED oder ein Gerät mit transparentem Bildschirm. Auf dem MWC 2026 in Barcelona zeigt man einen weiteren Prototypen. Das Legion Go Fold Concept ist ein faltbares Windows-Gaming-Handheld, das sich dank eines flexiblen POLED-Displays und abnehmbarer Controller in vier verschiedene Geräteklassen verwandeln kann. Das Gerät ist bislang noch ein Konzept ohne offiziellen Verkaufspreis oder Erscheinungstermin, wurde auf der Messe jedoch als funktionierender Prototyp gezeigt.

Herzstück ist zunächst ein 11,6-Zoll-POLED-Display mit einer Auflösung von 2.435 x 1.712 Pixeln im 16:10-Format, einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits. Der Bildschirm ist in der Mitte geteilt und lässt sich zusammenklappen – im gefalteten Zustand schrumpft es auf 7,7 Zoll, was dem klassischen Handheld-Format entspricht. Das Gerät kennt laut Hersteller vier verschiedene Nutzungsmodi: Im Handheld-Modus mit angedockten Controllern links und rechts erinnert es an ein Steam Deck. Im Split-Screen-Modus zeigt die eine Hälfte das Spiel, auf der anderen können gleichzeitig der Chat des eigenen Livestreams oder mögliche Lösungswege zum Spiel angezeigt werden.

Vollständig aufgeklappt bietet es 11,6 Zoll für das klassische Gaming oder den Medienkonsum – und wer die Folio-Hülle mit Ständer nutzt und eine kabellose Tastatur anschließt, verwandelt das Gerät kurzerhand in einen kompakten Windows-Laptop im Surface-Stil. Die Controller lassen sich an allen vier Seiten des Displays befestigen, was sowohl horizontale als auch vertikale Spielorientierungen erlaubt.

Unter der Haube setzt Lenovo im Konzeptgerät auf Intels Core Ultra 7 258V aus der Lunar-Lake-Generation – eine etwas überraschende Wahl, da die regulären Legion-Go-Modelle allesamt auf AMD-Chips setzen. Als Speicher stehen 32 GB LPDR5X-RAM und eine 1-TB-PCIe-Gen-4-SSD bereit, der Akku fasst 48 Wh. Das Gesamtgewicht liegt bei 868 g – aufgeteilt in 638 g für das Tablet-Gehäuse und 230 g für die beiden Controller. Die Controller übernehmen das bewährte Design der Legion-Go-Familie und sind magnetisch über einen Griffaufsatz zu einem konventionellen Gamepad zusammensteckbar und mit neuen Trigger Stops ausgestattet. Eine echte Neuheit ist ein kleines, kreisrundes Zusatzdisplay im rechten Controller, das als Touchpad, Performance-Monitor, Uhrenanzeige oder für animierte GIFs dienen kann.

Ob und wann das Gerät in den Handel kommt, ließ Lenovo offen. Angesichts des großen Interesses auf dem MWC und der bereits weit fortgeschrittenen Hardware-Spezifikationen ist es jedoch vorstellbar, dass der Legion Go Fold noch 2026 oder Anfang 2027 erscheinen könnte.