Werbung

Speziell für Spieler, die "nichts anderes als das leistungsstärkste Tablet wollen", hat Lenovo vollmundig auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona das Legion Tab 8,8 Gen5 vorgestellt. Es soll das kompakteste und zugleich leistungsfähigste Gaming-Tablet sein. Dabei tritt das Gerät direkt in die Fußstapfen des Vorgängers, setzt jedoch auf den brandneuen Snapdragon 8 Elite Gen5 von Qualcomm und paart diesen mit bis zu 16 GB LPDDR5T-RAM mit einer Bandbreite von 10.667 MBit/s sowie bis zu 512 GB UFS-4.1-Pro-Speicher.

Der Bildschirm bleibt bewusst bei einem bewährten 8,8-Zoll-Panel, das Lenovo nun unter dem Namen PureSight vermarktet und gegenüber dem Vorgänger in entscheidenden Punkten aufgewertet hat. Die Auflösung steigt auf 3K, die Bildwiederholrate liegt variabel bei bis zu 165 Hz und die Spitzenhelligkeit soll bis zu 600 Nits erreichen. Lenovo verzichtet bewusst auf ein OLED-Panel und argumentiert, dass klassische LCDs bei hohen Helligkeiten, langen Spielsessions und konstantem Refresh stabiler seien und keine Gefahr für eingebrannte Inhalte mit sich bringen.

Neu ist außerdem die Coldfront-Vapor-Kühlung, die laut Lenovo eine um 32 % höhere Wärmeabführungseffizienz als die Vorgängergeneration liefert – notwendig, denn der Snapdragon 8 Elite Gen 5 mit seiner Taktfrequenz von bis zu 4,6 GHz produziert eine beachtliche Abwärme. Der Akku wurde gegenüber dem Vorgänger massiv vergrößert: von 6.550 auf nun 9.000 mAh und kann mit bis zu 68 W geladen werden. Laufzeitangaben hat Lenovo leider nicht gemacht.

Konnektivität liefern WiFi 7, Bluetooth 6.0 und zwei USB-C-Ports (einer mit 3.2 Gen2 und DisplayPort-Ausgang, einer mit 2.0), dazu eine 50-MP-Front- und Rückkamera sowie ein Dual-Speaker-System. Als Betriebssystem kommt Android 16 ab Werk zum Einsatz. Und das alles in einem schlanken Formfaktor mit nur 360 g und 7,6 mm Gehäusedicke.

Optisch setzt Lenovo bei der fünften Generation des Gaming-Tablets erstmals auf eine breitere Farbpalette: Neben dem klassischen Schwarz gibt es nun ein Weiß sowie ein auffallendes Surge-Grün. Der Preis ist jedoch nicht gerade günstig: Das Lenovo Legion Tab (8,8, Gen5) soll in Europa bei 999 Euro starten und ist damit deutlich teurer als Vorgängermodelle zum Launch. Der Verkaufsstart ist für April geplant.