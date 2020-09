One und Fitness+: Apple startet Einheits-Abo und neues Service-Angebot

Im Rahmen seiner "Time flies"-Keynote am gestrigen Dienstagabend kündigte Apple nicht nur die neue Generation der Apple Watch an und frischte seine iPad-Modelle auf, sondern sorgte obendrein für neue Dienste, die teilweise schon im Herbst in Deutschland starten werden. So wird Apple unter dem Namen "Apple One" künftig einen Teil seiner Abodienste bündeln und diese zu einem reduzierten Gesamtpreis anbieten. Insgesamt wird es drei Pakete geben.

Einzelpersonen bekommen für 14,95 Euro im Monat Zugang zum Musik-Streaming-Dienst Apple Music, auf den Videostreaming-Dienst Apple TV+ sowie auf das Spieleangebot von Apple Arcarde. Zusätzlich gibt es 50 GB iCloud-Speicher. Das Familien-Paket kostet hingegen 19,95 Euro monatlich und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden, wobei Apple den iCloud-Speicher auf 200 GB aufbohrt. Auf den deutschen Seiten bislang noch nicht aufgelistet wird das Premier-Abo. Dieses bietet in den USA für 29,95 US-Dollar monatlich zusätzlich Zugang zu Apple News+ und Apple Fitness+ und stellt obendrein 2 TB iCloud-Speicher zur Verfügung. Auch dieses Abo lässt sich von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam nutzen.

Mit Apple One erhält der Nutzer lediglich noch eine Rechnung pro Monat und bekommt gegenüber der Einmalzahlung bei Buchung aller Dienste einen gewissen Rabatt gewährt. Alleine Apple Music oder der zusätzliche iCloud-Speicher schlagen pro Monat mit 9,99 oder 2,99 Euro zu Buche. Apple selbst spricht von einer Preisersparnis in Höhe von 6 Euro für Einzelpersonen und 8 Euro für das Familienpaket. Das Apple-One-Paket kann jederzeit zur nächsten Abrechnungsperiode gekündigt werden. Ab Herbst soll sich Apple One in Deutschland buchen lassen.

Fitness+ vorerst nicht für Deutschland

Vorerst nicht in Deutschland buchbar sein wird Fitness+, ein Service-Angebot, das Apple am Dienstagabend erstmals speziell für die Apple Watch vorgestellt hatte. Für knapp 10 US-Dollar im Monat oder 80 US-Dollar im Jahr stellt man dem Nutzer auf Basis der gesammelten Gesundheitsdaten verschiedene Workout-Anleitungen in Video-Form für das iPhone, iPad oder den Apple TV zur Verfügung, die von professionellen Trainern erstellt wurden und in regelmäßigen Abständen mit neuen Angeboten und Inhalten aktualisiert werden sollen.

Mit dabei sind Workouts für die Trainingsmatte, verschiedene Tanzeinheiten bis hin zu Yoga, aber auch Einheiten wie Fahrradfahren, Rudern, Laufband oder mit der klassischen Hantel. Ein spezielles Beginner-Programm soll vor allem Einsteiger ansprechen. Neue Workouts können anhand bisher abgeschlossener Trainings-Einheiten über verschiedene Filter wie Dauer oder Art der Übung ausgesucht werden. Über die Anbindung zu Apple Music werden die Einheiten stets mit passender Musik hinterlegt.

Apple Fitness+ kann von bis zu fünf Familienmitgliedern genutzt werden und erfordert mindestens eine Apple Watch Series 3, wobei Neukäufer das Angebot drei Monate lang gratis ausprobieren können. Alle anderen gewährt man immerhin eine Probephase von einem Monat.

Vorerst wird der Dienst jedoch nur in Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und in den USA verfügbar sein. Wann der Deutschlandstart erfolgen wird, ist offen.