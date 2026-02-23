Werbung

Bereits 2019, also vor etwa sieben Jahren, kündigte Qualcomm die Cloud-AI-100-Serie an, die ab 2020 ausgeliefert werden sollte. Daraufhin wurde es aber sehr still um die großen Ambitionen, die man damit hatte. Erst im November des vergangenen Jahres wurde das Dell Pro Max 16 vorgestellt, welches mit einer NPU auf Basis der Cloud-AI-100-Hardware bestückt werden kann.

Aber Qualcomm verfehlte vermutlich sämtliche Ziele für seine dedizierte KI-Hardware. Selbst Intels Gaudi-Plattform dürfte sich zwischenzeitlich besser verkauft haben.

Der KI-Boom aber rückte Qualcomms Bestrebungen erneut in den Fokus. Im Frühjahr 2025 wurde HUMAIN als Public Investment Fund (PIF) des Staates Saudi-Arabien gegründet und will dort Milliarden in Rechenzentren investieren. Zu den Hardware-Lieferanten sollen neben AMD und NVIDIA auch Qualcomm zählen. Heute nun verkünden beide beteiligten Unternehmen Qualcomm und HUMAIN, dass die Hardware der ersten Phase in Betrieb genommen wurde.

Per Social Media wird dieser Schritt nun gepriesen. Die Rede ist von einem "Meilenstein" und der "Fähigkeit, eine vollständige, skalierbare KI-Plattform auf Rack-Ebene bereitzustellen". Faktisch ist dies durchaus richtig. Aber wir sprechen hier von Hardware, die deutlich in die Jahre gekommen ist und schon im Jahr der Ankündigung, erst recht einige Jahre später im aufkommenden KI-Boom, nicht mehr mithalten kann. Vielmehr wird es für Qualcomm und HUMAIN darum gehen, ihre Partnerschaft durch die Auslieferung mit etwas Handfestem zu untermauern.

Für 2026 kündigte Qualcomm mit der AI200-Hardware die nächste Generation an. Bis auf ein paar Marketing-Folien gibt es hier bisher aber auch wenig Substantielles. Ähnliches gilt auch für einen angekündigten Serverprozessor. Auch hier folgte bisher wenig, auf das sich konkrete Hardware aufbauen ließe.

Im aktuellen KI-Boom versuchen natürlich sämtliche beteiligte Unternehmen, den Markt abzugrasen. Häufig reicht auch schon eine bloße Ankündigung, um Aufmerksamkeit zu generieren.