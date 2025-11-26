Werbung

Kein Prozessor-Hersteller für Notebook-CPUs kommt aktuell umher auch eine NPU zu verbauen, um bestenfalls mit 40 TOPS Rechenleistung auch mit dem Copilot+-Logo werben zu können. Wie sinnvoll das Copilot+-Programm und die Grenze von 40 TOPS dabei sind, steht auf einem anderen Blatt.

Dedizierte NPU-Chips gibt es von verschiedenen Herstellern. Intel versuchte sich daran, AMD bietet sie in Firm von FPGAs und Qualcomm hat mit dem AI 100 ebenfalls einen KI-Beschleuniger-Chip im Programm, der in Edge-Anwendungen zum Einsatz kommen soll. Dell bietet mit dem Pro Max 16 Plus nun ein Notebook an, welches optional mit dem Qualcomm AI 100 ausgestattet werden kann.

In der kleinsten Ausstattungsvariante mit Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD kostet etwa 3.035 Euro. Die kleinste Variante mit NPU-Karte (Qualcomm AIC100 PC Inference Card) ist ebenfalls mit dem Core Ultra 7 265HX und 1 TB SSD ausgestattet, bietet aber mit 64 GB den doppelten Arbeitsspeicher. Der Preis für diese Konfiguration liegt bei etwa 7.035 Euro – mehr als doppelt so viel wie die eben erwähnte günstigste Ausstattungsvariante ohne AI-100-Zusatzkarte. In der höchsten Konfiguration (Core Ultra 9 285HX, 128 GB Arbeitsspeicher, 4 TB SSD) kostet das Gerät etwa 9.500 Euro.

Mit Qualcomm AIC100 PC Inference Card wird das Dell Pro Max 16 Plus immer mit Ubuntu Linux 24.04 LTS ausgeliefert.

Bisher liefen die AI-100-Chips von Qualcomm eher unter dem Radar. Die Cloud-Variante konnte als dedizierter KI-Beschleuniger auch während des KI-Hypes keinerlei Fuß fassen – zumindest nicht im größeren Umfang und ist allenfalls als Nische zu bewerten. Kürzlich stellte Qualcomm die AI200- und AI250-Hardware vor. Diese soll als Rack-Lösung auch gleich eine Konkurrenz zu AMD und NVIDIA sein, wenngleich Qualcomm sich mit den technischen Daten und Details noch zurückhält.