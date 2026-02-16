Werbung

Der Financial Times zufolge, wird TSMC noch in diesem Frühjahr eine größere Erweiterung seiner Fab 21 in Arizona ankündigen. Die USA und Taiwan haben in den vergangenen Wochen neue Handelsverträge verhandelt und dazu gehören neben Zollausnahmen auch weitere, große Investitionen von TSMC in den USA.

Bereits am 7. Januar 2026 soll TSMC dazu eine Fläche von 4,5 km² direkt gegenüber den aktuellen Grundstücksflächen erstanden haben. Ausreichend Platz ist am aktuellen Standort im US-Bundesstaat Arizona jedenfalls vorhanden. Dennoch soll alleine die Fläche gut 200 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Das nun zugekaufte Gelände ist etwas kleiner, als der schon bestehende Komplex. Auf dieser eröffnete TSMC im vergangenen Jahr das zweite Modul (P2) für 3-nm-Prozesse. Ein drittes (P3) wird derzeit gebaut und dürfte für die Fertigung in 2 nm zum Einsatz kommen. Im P1-Modul werden Chips der 5-nm-Klasse (auch N5 und N4) gefertigt. AMD und NVIDIA lassen hier unter anderem gewisse Stückzahlen ihrer Chips herstellen.

Den aktuellen Plänen zufolge sind auf dieser Seite insgesamt sechs Module (P1 bis P6) geplant. Ebenfalls hier entstehen sollen zwei Advacned-Packaging-Werke. Der Bau von AP1 und AP2 hat aber noch nicht begonnen. Auch ein R&D-Center ist geplant.

Auf der zusätzlichen Fläche sollen je nach Quelle vier oder fünf weitere Module entstehen. Damit würde man die Kapazität in Arizona noch einmal verdoppeln – wenn denn P1 bis P6 einmal vollständig in Betrieb sind.

Fab 21 in Arizona ist als Komplex angelegt. Infrastruktur, die schon für Fab 21 gebaut wurde und für die bisher geplanten sechs Module verwendet wird, soll auch für die Erweiterungen verwendet werden können. Allein schon durch die räumliche Nähe ist eine solche Nutzung sinnvoll. Ähnlich große bzw. sogar noch größere Komplexe betreibt TSMC bisher nur im Heimatland Taiwan. Hier kommen die Fabs 14 und 18 auf knapp unter zehn Module in der Erweiterung.

Bis die ersten Baumaßnahmen auf der Erweiterungsfläche beginnen, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. P2 soll ab 2028 in 3 nm fertigen, P3 ein Jahr später in 2 nm. Alle darauffolgenden Erweiterungen sind Projekte für das kommende Jahrzehnt.