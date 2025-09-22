Werbung

NVIDIA und OpenAI haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt, die einerseits die Auslieferung von KI-Hardware im Umfang von 10 Gigawatt durch NVIDIA an OpenAI und andererseits eine Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar durch NVIDIA in OpenAI vorsieht.

Laut beider Unternehmen entspräche die Installation von Hardware mit einer Leistungsaufnahme von 10 GW mehreren Millionen GPUs. Konkret an Hardware genannt wird die Vera-Rubin-Hardware – sprich Vera Rubin NVL144, Vera Rubin NVL144 CPX und wohl auch Vera Rubin CPX. Je nachdem, welche Racks hier zum Einsatz kommen werden, bewegt sich die Leistungsaufnahme dieser Racks zwischen 370 und 225 kW. Dementsprechend sprechen wir bei 10 GW Gesamtleistung von 27.000 bis knapp 45.000 Racks, die installiert werden sollen.

Ein Vera-Rubin-NVL144-Rack verwendet 72 Rubin-GPU-Packages mit jeweils zwei GPUs je Package. Bei 45.000 Racks also von 3,24 Millionen GPU-Packages – NVIDIA verweist auf "millions of GPUs for OpenAI’s next-generation AI infrastructure".

Zur Unterstützung der Partnerschaft beabsichtigt NVIDIA, schrittweise bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren – ansteigend mit jedem Gigawatt an installierter Rechenleistung.

OpenAI wird mit NVIDIA als bevorzugtem strategischen Partner für Rechen- und Netzwerktechnologie zusammenarbeiten. Inwieweit NVIDIA hier nun gegenüber AMD im Vorteil ist, dürfte die spannende Frage sein. OpenAI und NVIDIA werden auch für die Roadmaps für die Modell- und Infrastruktursoftware zusammenarbeiten.