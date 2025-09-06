Werbung

Qualcomm stellt seine Snapdragon X Chips aktuell bei TSMC und Samsung her und daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern. In einem Interview bei Bloomberg äußerte sich Qualcomm-CEO Christiano Amon zu einer möglichen Chipfertigung der eigenen SoCs bei Intels Foundry-Sparte. Derzeit sei die Chipfertigung bei Intel "noch keine Option" – so Amon. Amon ließ offen, ob es künftig zu einer Partnerschaft kommen könnte, falls Intel bei der Effizienz und Fertigungstechnik generell Fortschritte erzielen sollte.

Intel versucht aktuell, als Auftragsfertiger für externe Kunden attraktiver zu werden, der direkte öffentliche Hinweis von Qualcomm, kann als Rückschlag für diese Strategie gewertet werden. Allerdings sei auch gesagt, dass sich Amon im speziellen auf Herstellungsverfahren für besonders sparsame Chips bezieht, so wie Qualcomm sie für die mobilen SoCs benötigt. Ein solches Verfahren bietet Intel in dieser Form (noch) nicht an.

Erst in diesem Sommer verkündete der neue CEO Lip-Bu Tan, dass man Intel 18A nicht mehr offensiv an externe Kunden heranbringen möchte und sich stattdessen auf Intel 14A konzentrieren werde. Mit der Ankündigung weiterer Sparmaßnahmen, etwas später im gleichen Monat, wurde Intel noch einmal deutlicher: Entweder die Fertigung in Intel 14A zahlt sich auch im Hinblick auf externe Kunden aus oder Intel wird die weitere Entwicklung sogenannter "Leading Edge Nodes" einstellen. Dies würde das Ende einer modernen Fertigung für Intel bedeuten. Mit der verbesserten Version Intel 18A-P, die in etwa zeitgleich mit Intel 14A eingeführt werden soll, könnte Intel auch hier einen erneuten Anlauf starten.