In der vergangenen Woche haben sowohl AMD als auch Intel die aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht, während NVIDIA seine Zahlen erst in zwei Wochen bekanntgeben wird. Beiden Unternehmen zeigen eine grundsätzlich unterschiedliche Grundstimmung: Bei AMD bis auf die Radeon-Sparte durchweg positiv, während Intels einstigen Stärken inzwischen zu einer Schwäche geworden sind und es allenfalls Lichtblicke am Horizont gibt.

Aus einer Analyse von SemiAnalysis geht hervor, was bereits anhand der Quartalszahlen ersichtlich war: Erstmals lag der Umsatz des Datacenter-Geschäfts bei AMD höher als bei Intel. Aus den vergangenen Jahren kennen wir stetig wachsende Marktanteile der EPYC-Prozessoren gegenüber der Xeon-Konkurrenz, dass sich dies nun aber auch einmal so im Umsatz zeigen würde, ist ein Novum.

Intel vermeldet für seine DCAI-Sparte einen Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 300 Millionen US-Dollar, während AMD einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar macht. AMD setzt also nicht nur geringfügig mehr Hardware um, sondern verdient damit deutlich mehr Geld. Dies dürfte daran liegen, dass AMD seine Instinct-Beschleuniger an den Mann bzw. die Frau bringt, während Intel selbst sein eigens gestecktes (und niedriges) Ziel von 500 Millionen US-Dollar Umsatz für die Gaudi-3-Beschleuniger nicht geschafft hat.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass bei AMD auch die FPGAs mit in das Datacenter-Geschäft mit einfließen, während diese bei Intel mit Altera ausgegliedert sind. Altera steuerte im vergangenen Quartal 412 Millionen US-Dollar an Umsatz bei.



Zum Vergleich sei außerdem angemerkt: NVIDIA machte im vergangenen Quartal mit seinen Netzwerk-Produkten einen Umsatz in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar und damit mehr als AMD und NVIDIA mit all ihren Datacenter-Produkten. Im zweiten Quartal machte NVIDIA zudem einen Gesamtumsatz von 30 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 16,6 Milliarden US-Dollar – bewegt sich also aktuell in anderen Sphären. Für das dritte Quartal erwartet NVIDIA einen Umsatz von 32,5 Milliarden US-Dollar.