Vorschau auf die NVIDIA-Quartalszahlen: Die Gaming-Sparte schwächelt

NVIDIA hat die Ergebnisse für sein zweites Fiskalquartal 2022 vorgestellt - und musste dabei schwächere Zahlen verkünden, als zuletzt prognostiziert. Stellte NVIDIA zuletzt noch einen Umsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar in Aussicht, konnten nur 6,7 Milliarden US-Dollar erreicht werden. Im Vergleich zum vorherigen Quartal bedeutet dies einen Rückgang um 19 %, in Relation zum Vorjahrsquartal hingegen ein Wachstum um 3 %. Dies zeigt recht gut, über welche Fallhöhe wir nach wahrhaft verrückten Monaten im Grafikkarten-Markt sprechen.

Ein Blick auf die Preisentwicklung der Grafikkarten, beispielsweise die deutliche Preiskorrektur der GeForce 3090 Ti, deren Custom-Modelle nun schon für rund 1.400-Euro zu haben sind, haben bereits vermuten lassen, dass es gerade das Gaming-Segment besonders schwer hat. Der Umsatz im Gaming-Segment betrug im letzten Quartal 2,04 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang um 44 % gegenüber dem vorherigen Quartal und einem Minus von 33 % gegenüber dem Vorjahres-Quartal entspricht. Neben der generell angespannten wirtschaftlichen Lage, wird hier auch der für das dritte Quartal erwartete Launch der GeForce-RTX4000-Grafikkarten manchen potentiellen Käufer zögern lassen.

Besser sieht es im Data-Center-Bereich aus, dessen Umsatz 3,81 Milliarden US-Dollar betrug. Ein Plus von 1 % gegenüber dem ersten Quartal 2022 und stattlichen 61 % gegenüber dem zweiten Quartal. 2021. NVIDIA hatte hier noch bessere Ergebnisse erwartet, diese wurden allerdings durch die aktuellen Verwerfungen in der Lieferkette zunichte gemacht. Während auch die Bereiche "Professional Visualization" und "OEM" Federn lassen mussten, konnte das Automotive-Geschäft um 45 % gegenüber dem Vorjahr zulegen.

"Our gaming product sell-through projections declined significantly as the quarter progressed," so Jensen Huang, der NVIDIA-CEO. "As we expect the macroeconomic conditions affecting sell-through to continue, we took actions with our Gaming partners to adjust channel prices and inventory.

Es ist also davon auszugehen, dass wir in den kommenden Wochen die eine oder andere Rabatt-oder neue Bundle-Aktion rund um NVIDIA-Grafikkarten sehen werden. Noch vor wenigen Monaten erschien dies undenkbar.

Umsatz nach Platform (in Milliarden US-Dollar) Q2/FY23 - Ergebnisse Q/Q Y/Y Gaming 2,04 Minus: 44 % Minus: 33 % Data Center 3,81 Plus: 1 % Plus: 61 % Professional Visualization 0,50 Minus: 20 % Minus: 4 % Automotive 0,22 Plus: 59 % Plus: 45 % OEM 0,13 Minus: 12 % Minus: 66 % Total 6,70 Minus: 19 % Plus: 3 %