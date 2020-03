Auch die Computex 2020 in Taiwan könnte dem Coronavirus zum Opfer fallen (Update)

Dass aufgrund des Coronavirus sämtliche Veranstaltungen abgesagt wurden dürfte hinreichend bekannt sein. Allerdings ist man bislang davon ausgegangen, dass Messen und andere Events im Sommer 2020 wie geplant stattfinden. Während bei der gamescom die Planungen wie gehabt weiterlaufen und der Ticketshop vor kurzem seine Pforten geöffnet hat, denken Japan bzw. das IOC darüber nach die Olympischen Sommerspiele 2020 zu verschieben. Jetzt scheint auch die diesjährige Computex in Taipeh gefährdet zu sein und dem Coronavirus zum Opfer zu fallen.

Der Veranstalter Taitra hält weiterhin an der geplanten Messe fest und will noch nicht von einer Absage sprechen. Allerdings würde fast alle ausländischen Teilnehmer mit einer 14-tägigen Quarantäne belegt, die nach der Ankunft in Taiwan eingehalten werden müsste. Damit dürften kaum noch internationale Besucher den Weg zur Messe auf sich nehmen.

Wie jetzt bekannt wurde, haben bereits mehrere in Taiwan ansässige Technologiefirmen die Veranstalter der größten IT-Messe in Asien kontaktiert und darum gebeten, die Computex 2020 zu verschieben. Die Unternehmen sind in erster Linie aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen besorgt, ob genügend Messebesucher nach Taiwan reisen werden bzw. in Zukunft dürfen. Aber auch neue Produkte sind in der aktuellen Marktsituation nur schwer umzusetzen, da die Lieferketten teilweise unterbrochen sind.

Zudem lässt sich bei den aktuellen Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen keinesfalls daran glauben, dass die Pandemie bereits überwunden ist. Momentan gibt es weder ein Medikament, das den Krankheitsverlauf des Virus mildert, noch einen entsprechenden Impfstoff. Somit ist vorstellbar, dass viele Menschen aufgrund von Unsicherheiten von einer Reise nach Asien absehen und die diesjährige Messe in Taipeh aussetzen werden, selbst wenn die Reisebeschränkungen bis zum Start der Computex aufgehoben sind.

Bislang gibt es noch keine offizielle Stellungnahme der Messebetreiber aus Taiwan. Derzeit bleibt abzuwarten, wie sich die Veranstalter entscheiden werden. Sicherlich spielt auch die Entwicklung der Pandemie eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung. Jedoch ist bei der aktuellen Lage eher davon auszugehen, dass die Messe verschoben, wenn nicht sogar für das Jahr 2020 komplett abgesagt wird.

Update:

Wie sich der Webseite der Computex aktuell entnehmen lässt, haben sich die Veranstalter dazu entschieden die Messe zu verlegen. Neuer Termin ist der 28. bis 30. September 2020.