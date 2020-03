gamescom 2020: Der Ticket-Shop ist geöffnet

Auch in diesem Jahr lädt die Kölner Messe wieder zur gamescom. Von Dienstag, den 25 August bis Samstag, den 29. August 2020 soll in der Domstadt das Thema Gaming wieder ganz groß geschrieben werden. Aus diesem Grund hat der Veranstalter den gamescom-Ticketshop ab sofort geöffnet. In diesem Jahr liegt die Tageskarte (gültig Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag) im Early-Bird-Sale bei 37 Euro. Wer zu einem späteren Zeitpunkt zuschlägt, muss insgesamt 46 Euro auf den Tisch legen, an der Tageskasse werden 52 Euro fällig.

Wer sich für eine 3-Tages-Karte entscheidet (Dienstag bis Donnerstag), bezahlt beim Early-Bird-Angebot 72 Euro, online 90 Euro und an der Tageskasse 102 Euro. Die Tageskarte für Freitag liegt beim Early Bird bei 20 Euro, online bei 22,50 Euro und an der Tageskasse bei 23,50 Euro. Wer lieber am Samstag in Köln vorbeischauen will, muss im Early Bird 22 Euro auf den Tisch legen, online 24,50 Euro und an der Tageskasse 25,50 Euro. Allerdings gilt für die Tageskarten am Freitag und Samstag zu beachten, dass diese nicht zur Verfügung stehen, sobald die Karten online ausverkauft sind. Vom Veranstalter wird kein Kontingent für Tageskarten am Freitag oder Samstag für die Tageskasse vorgehalten.

Eine diesjährige Neuheit der gamescom ist unter anderem der gamescom forest. Hier hat jeder die Möglichkeit, mit Hilfe des Ticketkaufs einen Euro in die Umwelt zu investieren. Hierzu muss im Ticketshop lediglich das Green-Ticket ausgewählt werden. Als Projektpartner nennt der Veranstalter Treemer. Ziel ist es, mit dem gamescom forest einen klimastabilen Mischwald in der Nähe von Bayreuth aufzuforsten.

Ebenfalls gilt für alle Interessierten zu beachten, dass der Kauf von Fachbesucher-Tickets nur für die persönliche Nutzung freigegeben ist. Daher ist die Anzahl der Tickets im Ticket-Shop für den Bedarf einer Person limitiert. Entsprechend der Öffnungszeiten der business area (Dienstag, 25. August bis Donnerstag, 27. August 2020) können Fachbesucher demnach maximal drei einzelne Tageskarten oder eine 3-Tages-Karte für den eigenen Besuch der gamescom 2020 erwerben.

Wie bereits im letzten Jahr wird Hardwareluxx auch in diesem Jahr wieder live in Köln vor Ort sein. Aktuell müssen zwar aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) immer mehr Veranstaltungen ihre Segel streichen, doch die Veranstalter sind zuversichtlich, dass die gamescom 2020 wie geplant stattfinden wird. Trotz des Coronavirus laufen die Vorbereitungen zur Messe ganz normal weiter.