be quiet! lässt sich mit manchem Trend etwas länger Zeit als andere Hersteller. So ist man erst spät auf den A-RGB-Zug aufgesprungen - und hat bisher auch auf gläserne Showgehäuse verzichtet. Doch zur Computex wurden nun gleich zwei be quiet!-Gehäuse mit Showqualitäten vorgestellt.

Wir haben uns das größere Light Base 900 näher angeschaut. Man nutzt einen Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern. Die Komponenten in der Mainboardkammer sind sowohl durch das Glasseitenteil als auch durch Glas an der Front sichtbar. Zwischen den beiden Glasflächen verzichtet be quiet! auf eine Stütze, die den Panoramaeindruck trüben könnte. Optisch auffällig sind auch die Leuchtstreifen auf der rechten Seite der Front. Eine funktionale Besonderheit ist ein Schienensystem, mit dem Standfüße an unterschiedlichen Gehäuseseiten befestigt werden können. Dadurch lässt sich das Gehäuse auch einfach gedreht oder liegend nutzen.

In der FX-Variante wird das Gehäuse mit vier A-RGB-Lüftern ausgeliefert. Ein Light Wings 140mm sitzt an der Rückseite, drei weitere mit invertiertem Rotor an der rechten Gehäuseseite. Wer eine Wasserkühlung nutzt, der kann sowohl unter dem Deckel als auch am Boden maximal 420-mm-Radiatoren verbauen. Seitlich findet ein 360-mm-Wärmetauscher Platz.

Die Netzteilsparte stellt das Pure Power 12 für preisbewusste Käufer vor. Das 80 PLUS Gold-Netzteil bietet volle Unterstützung des ATX 3.1-Standards. Die Kabel sind starr mit dem Netzteil verbunden. Zur Kühlung dient ein 120-mm-Lüfter, der laut be quiet! sehr leise läuft. Insgesamt wurden fünf Modellvarianten angekündigt: 550, 650, 750, 850 und runde 1.000 W.

Als bisher auffälligste AiO-Kühlung aus eigenem Haus zeigt be quiet! die Light Loop. Bei ihr werden sowohl die Lüfter als auch der Pumpendeckel beleuchtet. Als Lüfter kommen konkret neue Light Wings LX PWM zum Einsatz. Die Kühlstruktur wurde laut be quiet! auf hohe Performance getrimmt. Die Light Loop gibt es sowohl mit 240- als auch mit 360-mm-Radiator und in schwarzer und weißer Ausführung.