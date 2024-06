Werbung

Auf der Computex treffen wir jedes Jahr Nils Stallmach von Seasonic, so natürlich auch in diesem Jahr. Nils konnte uns einige neue Netzteile, Detailverbesserungen bei kommenden Produkten und einen besonders kräftigen Energiespender mit bis zu 2.200 W präsentieren. Doch das Highlight war die Bekanntgabe der Kooperation mit Noctua. Die beiden Unternehmen haben gemeinsam an einem Netzteil-Projekt gearbeitet und mit dem Prime-TX 1.600 in der Noctua-Edition ist ein erstes Produkt erfolgreich geglückt.

Noctua ist gern bereit, zusammen mit anderen Unternehmen ein gemeinsames Produkt auf die Beine zu stellen. Als bekanntes Beispiel ist hier die ASUS GeForce RTX 4080 Super in der Noctua-Edition zu nennen. Mit dem Prime-TX 1.600 Noctua-Edition wurde ein erstes gemeinsames Produkt kreiert, das mit bis zu dauerhaften 1.600 W auch ordentlich leistungsfähig ist. Während die Netzteil-Technik selbst von Seasonic stammt, wurde für die Kühlung ein Lüfter von Noctua verbaut. Es handelt sich um den NF-A12x25, der mit angegebenen 8 bis 10 dB(A) besonders leise arbeiten soll. Das allerdings der Lüfter erst ab einer Netzteil-Last von 50 % überhaupt arbeiten.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das Prime-TX 1.600 in der Noctua-Edition basiert auf der modernen ATX-3.1- und PCIe-5.1-Spezifikation, sprich die beiden überarbeiteten 12V-2x6-Anschlüsse sind mit verbaut. Durch die vorhandene 80-Plus-Titanium-Zertifizierung arbeitet das Netzteil sehr effizient, besonders bei halber Last. Dabei handelt es sich aber um kein Produkt, das von Seasonic selbst vertrieben wird, sondern durch Noctua. Erhältlich sein soll das Prime-TX 1.600 in der Nuctua-Edition ab Ende diesen oder Anfang nächsten Monats. Der Preis wurde uns nicht genannt, doch wird dieser sicherlich alles andere als niedrig sein.

Spezielle MOSFET-Kühlung bei neuen Focus-PSUs

Auch die Focus-Netzteil-Reihe wird von Seasonic stetig verbessert und gerade bei der MOSFET-Kühlung sah das Unternehmen einen Optimierungspotential. Anstatt die MOSFETs mit Kühlkörpern auszustatten, gelang Seasonic die Entwicklung einer integrierten Lösung. Das PCB mit den MOSFETs bringt die Kühler integriert gleich mit. Hierdurch verspricht sich Seasonic eine gesteigerte Kühlungseffizienz von 40 bis 50 %.

Ausgestattet mit modernster ATX-3.1-Technik und der 80-Gold-Zertifizierung samt 10 Jahre Garantiezeitraum sollen die überarbeiteten Focus-Netzteile mit der neuen MOSFET-Kühlung ab dem dritten oder vierten Quartal, grob ab September erhältlich sein.

Für großen Energieanspruch: Prime-PX 2.200

Wenn der Bedarf an Energie für ein extrem potentes System groß ausfällt, hat Seasonic nun ebenfalls eine Antwort. Mit dem Prime-PX 2.200 werden dauerhafte 2.200 W geliefert. Man könnte mit diesem Netzteil problemlos vier GeForce-RTX-4090-Grafikkarten mit Strom versorgen.

Der Grundgedanke bei Seasonic ist folgender: Lieber ein großes Netzteil als zwei kleinere Netzteile. Durch das "PX" in der Modellbezeichnung ist ersichtlich, dass dieses Netzteil bis auf 80-Plus Platinum kommt. Noch ist nicht absehbar, wann das Prime-PX 2.200 hierzulande erhältlich sein wird und wieviel es kosten wird.