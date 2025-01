Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Highlight der letzten Tage war natürlich unser Test zur Founders Edition der NVIDIA GeForce RTX 5090, aber auch zu den ersten Custom-Designs, die mit einem Kaufpreis von fast 3.000 Euro zu Buche schlagen. Aber auch das Honor Magic7 Pro, das Maxsun iCraft Z890 Pacific, das MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI und das DeepCool Assassin IV VC Vision standen bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das ASUS VivoBook S 14 OLED S5406M auf Praxistauglichkeit und spielten Dragon Age - The Veilguard an.

Freitag, 17.01.2025: Honor Magic7 Pro im Test

Mit dem Magic7 Pro bringt Honor ein Oberklasse-Smartphone auf den Markt, das für 2025 den Takt vorgeben könnte. Egal ob bei Performance, Ausdauer, Kamera oder den KI-Features - Honor möchte neue Maßstäbe setzen... [weiterlesen]

Freitag, 17.01.2025: Maxsun iCraft Z890 Pacific im Test

Auch wenn AMDs AM5-Plattform durch den neuen Ryzen 7 9800X3D (Hardwareluxx-Test) aktuell in so ziemlich aller Munde ist, wollen wir dennoch ein neues LGA1851-Mainboard auf den Prüfstand stellen. Und dabei ist es keines von den vier renommierten Mainboard-Herstellern, sondern ein Exot, den wir bereits in einer Preview vorgestellt hatten... [weiterlesen]

Sonntag, 19.01.2025: MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI im Test

Pasend zu Intels Non-K-Prozessoren der Arrow-Lake-S-Serie für den Sockel LGA1851 kommen jetzt die B860-Mainboards, die im Vergleich zu den großen Z890-Modellen weniger Schnittstellen ermöglichen und dazu im Overclocking-Bereich eingeschränkt sind. Von MSI haben wir mit dem MAG B860 TOMAHAWK WIFI einen interessanten B860-Unterbau erhalten und haben ihn für unsere Leser getestet... [weiterlesen]

Dienstag, 21.01.2025: DeepCool Assassin IV VC Vision im Test

DeepCool setzt beim Assassin IV VC Vision gleich zwei Besonderheiten um: Die Performance des Luftkühlers soll von einer Vapor Chamber profitieren. Und ein Display auf der Kühleroberseite stellt sicher, dass der Nutzer wichtige Systemwerte wie die CPU-Temperatur jederzeit im Auge behalten kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 22.01.2025: NVIDIA RTX-AI-PC – Der Game-Changer für dein KI-Erlebnis [Anzeige]

Um das Thema KI wird kaum ein PC-Nutzer im Jahre 2025 mehr herumkommen – egal ob als Spieler, Streamer, Content-Creator für das Hobby, im semiprofessionellen Umfeld oder auch im beruflichen Alltag. NVIDIA bietet mit seinen GeForce-Grafikkarten für Desktop-Systeme und in Notebooks sowie mit den dazu passenden GeForce-Game-Ready- und Studio-Treibern die für den jeweiligen Anwendungsbereich angepassten Treiber. Dabei schließt sich die Nutzung des Studio-Treibers für den Gelegenheitsspieler ebenso wenig aus, wie die Ausführung lokaler Large Language Models mit dem GeForce-Treiber auf einer GeForce-Karte... [weiterlesen]

Mittwoch, 22.01.2025: Das ASUS VivoBook S 14 OLED S5406M im Test

Kurz vor dem Jahreswechsel erreichte uns ein Testmuster des ASUS VivoBook S 14 OLED S5406M, ein Subnotebook, welches mit Meteor-Lake-Chip und hochwertigem OLED-Bildschirm in einem schlanken und kompakten Metallgehäuse auf sich aufmerksam machen möchte. Für rund 1.100 Euro gibt es einen Intel Core Ultra 155H, 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große NVMe-SSD. Das 14-Zoll-Display löst dagegen mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten auf und erreicht schnelle 120 Hz. Wie sich das Gerät im Alltag schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.01.2025: Dragon Age - The Veilguard angespielt

Pünktlich zu Halloween ist Ende Oktober 2024 der neueste Teil der Dragon Age Reihe erschienen. Das Rollenspiel-Universum ist 2009 mit Dragon Age: Origins gestartet und mittlerweile beim vierten Teil angelangt. Wir haben den neuesten Tel angespielt... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.01.2025: Die GeForce RTX 5090 Founders Edition im Test

Endlich ist es so weit! Nach der Ankündigung zur CES Anfang Januar sowie den Details zur Blackwell-Architektur und den neuen Technologien kommen wir heute zu den harten Fakten: Benchmarks und Messwerte! Wir schauen uns an, in welche Leistungsregionen die GeForce RTX 5090 Founders Edition von NVIDIA vordringt. Dabei im Fokus steht natürlich das Leistungsplus gegenüber den Vorgänger-Generationen, aber auch gegen die wohl einzig verbliebene Konkurrenz in Form der Radeon RX 7900 XTX. Auch die neuen Techniken wie DLSS 4 inklusive Multi Frame Generation, die KI-Leistung und vieles mehr werden wir genauer beleuchten... [weiterlesen]

Freitag, 24.01.2025: Die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC im Test

Nach dem gestrigen Test der GeForce RTX 5090 Founders Edition folgt heute das erste Custom-Design: Die MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC zeichnet sich natürlich vor allem durch die Tatsache aus, dass GPU und Speicher durch eine Flüssigkeitskühlung versorgt werden. Welche Vorteile dies bietet und wo die Unterschiede zur Founders Edition liegen, schauen wir uns im Test genauer an... [weiterlesen]