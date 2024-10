Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht dem Lian Li O11 Vision Compact einen umfangreichen Praxistest unterzogen oder die UGREEN Nexode Power Bank ausprobiert, sondern auch die Toshiba MG10D mit 8 TB und den Geekom GT1 Mega Mini AI PC getestet. Aber auch das HAVN HS 420 VGPU stand in den letzten Tagen bei uns auf dem Testprogramm. Weiterhin starteten wir die Ausschreibung für unseren diesjährigen Modding-Contest.

Freitag, 11.10.2024: Lian Li O11 Vision Compact im Test

Showgehäuse fallen oft sehr großzügig aus. Lian Li möchte mit dem O11 Vision Compact eine platzsparende Variante anbieten, die trotzdem für ein ausgewachsenes ATX-System geeignet ist. Je nach Vorliebe kann das Gehäuse dabei mit einem Mesh- oder einem Glasdeckel genutzt werden. Und auch in anderen Bereichen hat Lian Li sein neues Showmodell weiterentwickelt... [weiterlesen]

Freitag, 13.10.2024: UGREEN Nexode Power Bank ausprobiert

Wer viel unterwegs ist oder dessen Smartphone-Akku aufgrund seines Alters nicht mehr den ganzen Tag durchhält findet mit Powerbanks in verschiedenen Größen und Kapazitäten eine Möglichkeit der Überbrückung, bis die nächste Steckdose erreichbar ist. Während eine Powerbank für eine Smartphone-Zwischenladung möglichst klein sein, dabei aber eine möglichst große Kapazität bieten sollte, etablieren sich auch immer mehr größere Powerbanks, die neben einem Smartphone auch einem Notebook oder anderen Geräte zu mehr Laufzeit verhelfen können. Wir haben uns die UGREEN Nexode Powerbank mit einer Ausgangsleistung von bis zu 130 W kurz angeschaut... [weiterlesen]

Montag, 14.10.2024: Toshiba MG10D mit 8 TB im Test

Toshibas MG10-Reihe kannten wir bisher nur mit der Größenordnung 20 TB bzw. 22 TB, jedoch hat sich Toshiba nun auch dazu entscheiden, die kleineren Speichergrößen zu aktualisieren. In diesem Artikel sehen wir uns das Modell mit 8 TB an und werden ermitteln, ob die Technologie auch mit Luftfüllung halten kann, was die MG10F mit 22 TB Speicherkapazität bot... [weiterlesen]

Dienstag, 15.10.2024: Geekom GT1 Mega Mini AI PC im Test

Etwas voluminöser, dafür schnellere Hardware vor allem bei der Grafik und mit Fokus auf KI- und AI-Funktionen: Das will der neue Geekom GT1 Mega KI Mini PC sein. Wie sich der Mini-PC mit Intel Core Ultra 9-185H, Intels Arc-Grafik, 32 GB Arbeitsspeicher und einer 2 TB fassenden NVMe-SSD sowie einer üppigen Ausstattung beim Netzwerk und den Schnittstellen schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben dem rund 1.150 Euro teuren Spitzenmodell auf den Zahn gefühlt... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.10.2024: Wir suchen Teilnehmer für den Modding-Contest 2024!

Auch in diesem Jahr und damit bereits zum 14. Mal in Folge, richten wir einen Modding-Contest aus und wollen damit fünf Hardwareluxx-Lesern und Community-Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich abermals kreativ zu beweisen. In den letzten Jahren hatten die Teilnehmer außerordentlich viel handwerkliches Geschick bewiesen und einiges an Kreativität gezeigt, denn am Ende brachte jeder einzelne Wettbewerb hochkarätige Gehäuse-Mods hervor, die teilweise auf Messen ausgestellt wurden oder aber den Teilnehmern Folgeaufträge bei den Herstellern brachten. Wir haben uns daher auch in diesem Jahr mit vielen namhaften Partnern zusammengetan, um die Grundlage für den nächsten Modding-Contest zu legen... [weiterlesen]

Donnerstag, 17.10.2024: HAVN HS 420 VGPU im Test

HAVN HS 420 VGPU - hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein neues Gehäuse, das als Premiummodell mit viel Glas und einem frischen Design entwickelt wurde. Wir wollen im Test klären, ob sich diese Gehäusepremiere wirklich von anderen Showgehäusen absetzen kann... [weiterlesen]