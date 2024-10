Werbung

Wer viel unterwegs ist oder dessen Smartphone-Akku aufgrund seines Alters nicht mehr den ganzen Tag durchhält findet mit Powerbanks in verschiedenen Größen und Kapazitäten eine Möglichkeit der Überbrückung, bis die nächste Steckdose erreichbar ist. Während eine Powerbank für eine Smartphone-Zwischenladung möglichst klein sein, dabei aber eine möglichst große Kapazität bieten sollte, etablieren sich auch immer mehr größere Powerbanks, die neben einem Smartphone auch einem Notebook oder anderen Geräte zu mehr Laufzeit verhelfen können. Wir haben uns die UGREEN Nexode Powerbank mit einer Ausgangsleistung von bis zu 130 W kurz angeschaut.

Der Griff zu einer derart großen Powerbank hat Vor- und Nachteile. Einerseits kann die Kapazität deutlich höher ausfallen, als dies bei den kleineren Modellen der Fall ist. Zudem liefern sie meist auch eine höhere Ausgangsleistung. Auf der anderen Seite sind sie natürlich deutlich größer und schwerer.

Die UGREEN Nexode Powerbank kommt auf Abmessungen von 131 x 54 x 51 mm und wiegt 476 g. Die Kapazität des von uns getesteten Modells beträgt 20.000 mAh oder auch 72 Wh. UGREEN bietet aber auch noch andere Kapazitäten und Formate des Gehäuses an, die von 12.000 bis 48.000 mAh reichen und bis zu 300 W liefern können. Bei deutlich über 1,5 kg ist letztgenannte Lösung aber wenig transportabel.

Ob Bahn oder Flugzeug – hier kann die Nexode Powerbank mit 20.000 mAh noch sinnvoll transportiert werden und nicht immer sind auch dort USB-Anschlüsse mit ausreichender Ausgangsleistung oder funktionstüchtige Steckdosen vorhanden.

Um die Powerbank zu laden, ist ein USB-C-Anschluss (USB-C1) vorhanden, der 5 V bei 3 A, 9 V bei 3 A, 12 V bei 3 A, 15 V bei 3 A und 20 V bei 3,25A für maximal 65 W annehmen kann. Unterstützt wird PowerDelivery 3.0 und 2.0. Der USB-C1-Eingang kann auch zum Ausgang werden und liefert dann bis zu 100 W. Ein zweiter USB-C2 kommt auf maximal 30 W. Ebenfalls noch vorhanden ist ein USB-A-Anschluss, der eine maximale Ausgangsleistung von 22,5 W erreicht. Maximal kann die UGREEN Nexode Powerbank über alle Ausgänge bis zu 130 W liefern.

Während üblicherweise ein paar LEDs ausreichend sind, um den Ladezustand einer Powerbank anzuzeigen, verfügt die UGREEN Nexode Powerbank über ein TFT-Display. Auf diesem wird werden großen Zahlen der Ladezustand in Prozent und die Zeitdauer eingeblendet, bis die Powerbank vollgeladen oder komplett entladen ist.

Darüber hinaus werden die Echtzeit-Leistungsaufnahme sowie auf Wunsch auch Spannung und Stromstärke mit einem Laufzeitdiagramm angezeigt. Wie sinnvoll solche Diagramme sind, sei einmal dahingestellt. UGREEN liefert hier Zusatzinformationen, die sicher nicht jeder benötigt, die für den ein oder anderen hilfreich sein können.

Laden und Entladen des Akkus

Mit seinen 20.000 mAh an Kapazität lädt die UGREEN Nexode Powerbank an einem Netzteil mit 65 W in unter zwei Stunden vollständig auf. Bei der Entladeleistung kommt es natürlich darauf an, wie schnell das Zielgerät geladen werden soll und wie viel es aufnimmt. Bei einem Apple iPhone 16 Pro beträgt die Kapazität genau 3.577 mAh bei 11,7 V. Theoretisch sollte man das Smartphone also an der Nexode Powerbank 1,7 mal aufladen können. In der Praxis bleiben aufgrund der Ladeverluste aber kaum mehr als 1,5 Ladungen übrig.

Ein MacBook Pro kann mit 100 W geladen werden. Bei knapp 100 Wh bei 11,4 V sprechen wir hier von etwa 8.700 mAh bzw. von 0,75 Ladungen, die von der UGREEN Nexode Powerbank in den Akku des MacBook Pro übertragen werden können. Wegen der Ladeverluste auch hier in der Praxis etwas weniger.

Dies klingt auf den ersten Blick recht wenig. Vergleicht man dies aber mit den kompakten Powerbanks mit 10.000 mAh bei 3,7 V kommen wir hier selbst für ein Smartphone auf unter eine Akkuladung.

Fazit

Die UGREEN Nexode Powerbank liefert das, was sie verspricht – sowohl hinsichtlich der Kapazität als auch in der Leistung, die abgegeben wird. Das Laden mit 65 W wirkt auf den ersten Blick etwas einschränkend, da es einfach fast zwei Stunden dauert, bis die Powerbank vollgeladen ist. Kurz bevor man die Haustüre verlässt, reicht es dann nicht mehr aus, die Powerbank kurz an das USB-C-Kabel zu hängen.

Auf der anderen Seite bietet die Nexode Powerbank eine ausreichende Kapazität, um ein modernes Smartphone mindestens einmal komplett zu laden. Damit bietet sie etwas mehr, als es die kleinen flachen Powerbanks liefern können, die sonst für den Notfall mitgenommen werden. Ein Notebook-Akku mit 100 Wh kann mit einer solchen Kapazität natürlich nicht noch einmal geladen werden. Aber auch hier reicht es im Notfall aus, um die Betriebszeit noch einmal deutlich zu verlängern.

Durch die höhere Kapazität geht aber auch die Portabilität verloren. Die kleinen flachen Powerbanks lassen sich noch gut in die Tasche schieben. Das ist bei der Nexode Powerbank nur noch eingeschränkt der Fall. Aber das ist eben der Kompromiss, den man eingehen muss, zwischen einer deutlich portableren Powerbank und der höheren Kapazität.

Das Display liefert einen Mehrwert, den man im Alltag nach ein paar Ladevorgängen nicht mehr wirklich wahrnimmt. Sicherlich ist es anfangs interessant zu schauen, wie viel Watt die Geräte beim Ladevorgang aus der Powerbank ziehen. Am wichtigsten aber ist die SoC-Anzeige, denn über diese lässt sich gut abschätzen, wie lange die Powerbank noch durchhält. Eine Restzeit-Anzeige hilft dabei natürlich.

Wir sehen die UGREEN Nexode Powerbank primär als Reisebegleiter im Handgepäck oder auf Zugreisen. Hier kann die größere Powerbank auch helfen, längere Phasen oder eine schlechte bzw. nicht vorhandene Versorgung mit USB-Anschlüssen und Steckdosen zu überbrücken.

Die UGREEN Nexode Powerbank kostet in der von uns getesteten Version mit 20.000 mAh und 130 W Ausgangsleistung aktuell 69,90 Euro. Hauptkonkurrent Anker bietet ähnliche Produkte, die dann meist bei gleicher Leistung etwas teurer sind.

UGREEN Nexode Powerbank Pro hohe Kapazität

hohe Ausgangsleistung

Display mit vielen Informationen

2x USB-C

1x USB-A Kontra Abmessungen und Gewicht

