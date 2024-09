Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das Acer Aspire 16 im Test oder dem AMD Ryzen 5 7600X3D einen ausführlichen Praxistest unterzogen, sondern auch die Corsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB auf den Prüfstand gestellt. Der Philips Evnia 34M2C8600 stand in diesen Tagen ebenso auf dem Testprogramm wie die Chieftec Apex Q Aluminum Edition und das Fractal Design Refine. Zu guter Letzt unterzogen wir der ZOTAC Zone einen ausführlichen Praxistest.

Freitag, 06.09.2024: Acer Aspire 16 im Test

Das Acer Aspire 16 will ein starkes Multimedia-Notebook sein, das einen Intel-Core-U-Prozessor mit einer NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop kombiniert und ein großzügiges 16-Zoll-Display im 16:10-Format mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten besitzt. Natürlich fehlen auch eine Reihe moderner Schnittstellen nicht. Wie sich das rund 800 Euro günstige Gerät im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 06.09.2024: AMD Ryzen 5 7600X3D im Test

Auch wenn viele Spieler sicherlich auf die X3D-Modelle der Ryzen-9000-Serie warten, so bringt AMD zunächst das bisher nur in den USA angebotene Modell Ryzen 5 7600X3D auf den deutschen Markt. Verkauft werden wird es exklusiv von Mindfactory und hier soll das Modell auch in Komplettsystemen verwendet werden. Wir haben uns die Leistung des Ryzen 5 7600X3D genauer angeschaut und vergleichen gegen die bisherigen X3D-Modelle sowie die schon vorgestellten Prozessoren der Ryzen-9000-Serie mit Zen-5-Architektur... [weiterlesen]

Montag, 06.09.2024: Corsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB im Test

Corsairs iCUE LINK Titan 360 RX RGB soll als neue Oberklasse-AiO-Kühlung natürlich performant sein und von der nutzerfreundlichen iCUE LINK-Verkabelung profitieren. Zusätzlich sorgt Corsair mit austauschbaren Pumpenkappen dafür, dass dieses Modell ganz unterschiedliche Gesichter zeigt. Dabei bieten die unterschiedlichen Pumpenkappen auch unterschiedliche Funktionen. Und schließlich wird endlich eine leisere Pumpe versprochen...[weiterlesen]

Dienstag, 10.09.2024: Philips Evnia 34M2C8600 im Test

Der Philips Evnia 34M2C8600 nutzt ein QD-OLED-Panel im 34-Zoll-Format und möchte mit einer Wiederholfrequenz von 175 Hz überwiegend Spieler ansprechen. Darüber hinaus gibt es eine umfangreiche Ausstattung sowie eine Ambilight-Beleuchtung zum überschaubaren Preis. Wie gut sich der 34-Zöller verkaufen kann, klärt unser Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 11.09.2024: Chieftec Apex Q Aluminum Edition

Aktuell werden vor allem sehr luftig gestaltete Airflow-Gehäuse angeboten. Chieftec schlägt beim Apex Q einen ganz anderen Weg ein: Das E-ATX-Modell wurde als schallgedämmtes Silentgehäuse entwickelt und kommt sogar ohne Glasseitenteil aus... [weiterlesen]

Donnerstag, 12.09.2024: Fractal Design Refine ausprobiert

Der Refine ist der erste Gaming-Stuhl von Fractal Design - und ein Modell, das sich mit seinem skandinavischen Design gleich auf den ersten Blick von der Konkurrenz abhebt. Fractal Design hat bei dem Stuhl im Chefsessel-Format aber auch besonderen Wert auf die Ergonomie gelegt... [weiterlesen]

Freitag, 13.09.2024: ZOTAC Zone im Test

Auf der diesjährigen Gamescom fiel der Startschuss für den ersten Gaming-Handheld von ZOTAC. Die Zone muss sich dabei gegen die Konkurrenz des ASSU ROG Ally (X), MSI Claw und die vielen asiatischen Anbieter wie die AYANEO 2S durchsetzen. Die wohl größte Konkurrenz ist und bleibt aber das Steam Deck, wo auch das von Zotac verbaute OLED-Display das entsprechende Gegenstück hat. Wir haben getestet, was die ZOTAC Zone zu bieten hat und wie sie sich schlägt... [weiterlesen]