Auch am Ostersonntag werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche während der wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online gingen. Wir haben nicht nur den Thermaltake TGM-I27FQ ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder die Corsair iCUE LINK RX120 RGB getestet, sondern auch das DeepCool CH560 Digital WH, das Synology BeeDrive 1 TB, das Cooler Master TD500 MAX und das NZXT Player Three Prime auf den Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt hatten wir das Elgato Facecam MK 2 einen umfangreichen Praxistest unterzogen.

Donnerstag, 21.03.2024: Thermaltake TGM-I27FQ im Test

Der Thermaltake TGM-I27FQ ist ein klassisches 27-Zoll-Gaming-Display, das mit einem 165 Hz schnellen IPS-Panel aufwarten kann und noch dazu eine gute Farbgebung bieten soll. Wir schicken den Monitor durch unseren Testparcours... [weiterlesen]

Freitag, 22.03.2024: Corsair iCUE LINK RX120 RGB im Test

Laut Corsair wurden die iCUE LINK RX-Lüfter darauf ausgelegt, dass sie sowohl als Radiatorlüfter als auch als Gehäuselüfter eine hohe Leistung bieten. Vor allem aber stellen sie eine günstigere Alternative für das iCUE LINK-Ökosystem dar. In diesem Test stehen die 120-mm-Modelle iCUE LINK RX120 und iCUE LINK RX120 RGB im Fokus... [weiterlesen]

Sonntag, 24.03.2024: DeepCool CH560 Digital WH im Test

DeepCool bewirbt sein CH560 Digital WH als luftstromoptimiertes Gehäuse. Vier A-RGB-Lüfter und eine Meshfront sollen für eine effektive Kühlung sorgen. Eine größere Besonderheit ist allerdings der seitliche Dual-Status-Bildschirm des Midi-Towers... [weiterlesen]

Montag, 25.03.2024: Corsair iCUE LINK RX140 RGB im Test

Auch bei den 140-mm-Lüftern gibt es Nachwuchs: Die iCUE LINK RX140-Serie ist die zweite 140-mm-Lüfterserie für das iCUE LINK-Ökosystem. Die neuen Lüfter versprechen vor allem eine hohe Kühlleistung... [weiterlesen]

Dienstag, 26.03.2024: Synology BeeDrive 1 TB im Test

Mit dem Synology BeeDrive bringt Synology eine einfache und kostengünstige Backup-Lösung, welche auch für unerfahrene Nutzer ein einfaches Backup sicherstellen soll. Wir haben das System in der Praxis getestet und klären, ob der handliche Massenspeicher überzeugen kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 27.03.2024: Cooler Master TD500 MAX im Test

Beim Cooler Master TD500 MAX handelt es sich nicht einfach um ein Gehäuse - es ist vielmehr ein Komplettpaket aus einem Midi-Tower, einem 850-W-Netzteil und einer 360-mm-AiO-Kühlung. Doch wie nützlich kann ein solches Bundle für den Nutzer sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 28.03.2024: NZXT Player Three Prime

NZXT hat sich in den letzten Jahren nicht nur mit Gehäusen, Eingabegeräten und Kühlsystemen einen Namen gemacht, sondern ist unlängst auch im Bereich der Komplett-PCs aktiv geworden. Hier bietet man ein breites Angebot an vorkonfigurierten Systemen an, erlaubt aber auch die umfangreiche Konfiguration in Eigenregie. Wir haben mit dem NZXT Player: Three Prime ein absolutes High-End-System der aktuellen Baureihe ausführlich auf den Prüfstand stellen dürfen... [weiterlesen]

Freitag, 29.03.2024: Die Elgato Facecam MK 2 im Test

Video-Calls, Streaming oder Video-Produktion, wer sich beruflich oder im Hobby viel online bewegt, der ist früher oder später auf eine gute Kamera angewiesen. Elgato präsentiert für diesen Zweck seine neue Facecam MK 2, die mit Aufnahmequalität und HDR-Funktion überzeugen soll... [weiterlesen]