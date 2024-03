Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten in den letzten Tagen nicht nur einen Bericht zur Retro-LAN aus unserer Community veröffentlicht, sondern auch das Chieftec Apex und Apex Air getestet oder das ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) auf den Prüfstand gestellt. Weiterhin hatten wir Skull and Bones angespielt und unsere Netzteil-FAQ auf den neusten Stand gebracht. Ansonsten standen der Arctic Freezer 36 A-RGB Black, der Alienware AW3225QF QD-OLED und das Fractal Design North XL sowie die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC bei uns auf dem Testprogramm.

Freitag, 01.03.2024: Ein Bericht zur letzten Retro-LAN in Bonn

Ein ganz besonderes Special haben wir heute für alle Leser, welche sich gerne in unserem Nostalgiedeluxx-Forenteil aufhalten. Einen Erfahrungsbericht zur Anfang November stattgefundenen Retro-LAN, bei der ausschließlich Hardware aus den Jahren 2000 bis 2005 verwendet werden durfte. Durch das Erlassen auf diese Beschränkung entstand eine ganz besondere Stimmung, welche gerade für Menschen ab einem Alter von 30 Jahren eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit bedeutete... [weiterlesen]

Freitag, 01.03.2024: Chieftec Apex und Apex Air im Test

Die beiden Chieftec-Gehäuse Apex und Apex Air basieren zwar auf dem gleichen Grundgerüst, sind aber doch ganz unterschiedlich ausgelegt. Während das Apex mit seinen vier A-RGB-Lüftern und der Glasfront möglichst auffällig aussehen soll, verspricht das Apex Air mit größeren, unbeleuchteten Lüftern und einer Meshfront eine effektive Kühlung. Wir haben die beiden neuen Modelle im Test... [weiterlesen]

Sonntag, 03.03.2024: ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) im Test

Wenn die Entscheidung getroffen wurde, ein möglichst kostengünstiges X670E-Mainboard zu erwerben, das über zwei Promontory21-Chips verfügt und über die AM5-CPU PCIe 5.0 unterstützt, dann gehört das ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi zu den günstigsten Vertretern. Alternativ gibt es die Platine auch ohne WLAN- und Bluetooth-Modul für ein paar Euro weniger. Wir haben das ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi für unsere Leser getestet. Ob die Platine eine gute Wahl darstellt, wollen wir mit diesem Test feststellen... [weiterlesen]

Montag, 04.03.2024: Skull and Bones angespielt

Ganze elf Jahre hat es seit der ersten Idee gedauert, aber jetzt war es so weit: Publisher Ubisoft hat mit Skull and Bones seine Vision eines Piraten-Abenteuers veröffentlicht. Am 16. Februar erschien das Spiel für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S... [weiterlesen]

Montag, 04.03.2024: Netzteil FAQ 2024

Dass PC-Netzteile eine wichtige Rolle in einem Rechner spielen, ist sicher vielen Usern mehr oder weniger bekannt, aber der persönliche Bezug zu dieser Komponente dürfte weit weniger ausgeprägt sein, als das bei Grafikkarten oder CPUs der Fall ist. Die Performance eines Netzteils ist schließlich nicht einfach z.B. in FPS zu messen, zumal für ein gutes Netzteil die Regel gilt, dass es einfach unbemerkt im Hintergrund seinen Job erledigen sollte... [weiterlesen]

Dienstag, 05.03.2024: Arctic Freezer 36 A-RGB Black im Test

Beim neuen Mittelklassemodell Freezer 36 verzichtet Arctic auf sockelspezifische Varianten und bietet den Kühler sowohl für AMD- als auch für Intel-Mainboards an. Am attraktiven Preis wird hingegen auch bei den neuen Arctic-Kühlern festgehalten. Wir testen mit dem Freezer 36 A-RGB Black eine Variante, die mit zwei A-RGB-Lüftern ausgeliefert wird... [weiterlesen]

Mittwoch, 06.03.2024: Alienware AW3225QF QD-OLED im Test

Spätestens seit der 2024er CES steht fest: OLED-Displays sind auf unsere Schreibtische gekommen, um zu bleiben. Praktisch kein Anbieter ist ohne ein neues Display mit OLED-Panel nach Las Vegas gekommen. Mit dem Alienware AW3225QF haben wir nun eines der ersten Geräte der dritten QD-OLED-Generation im Test und sind gespannt, was der 32-Zöller mit seinem 240 Hz schnellen Panel zu leisten im Stande ist. Problemlos gestaltete sich der Test jedoch nicht – so viel sei schon einmal verraten... [weiterlesen]

Mittwoch, 06.03.2024: Die vermeintlich günstigere TRX50-Plattform

Ein wesentlicher Kritikpunk bzw. für viele sicherlich die größte Hürde der Ryzen-Threadripper-Plattform ist deren Preis. Die Prozessoren kosten je nach Modell zwischen 1.500 und 5.250 Euro – bei den WX-Modellen geht es sogar bis in den fünfstelligen Bereich. Gigabyte will mit dem TRX50 AERO D bei den Mainboards eine günstige Alternative bieten können. Im Rahmen des Tests der Ryzen-Threadripper-7000-Prozessoren haben wir ein ASUS Pro WS TRX50-Sage WiFi verwendet. Wie sich das Gigabyte TRX50 AERO D im Vergleich schlägt, schauen wir uns im Folgenden kurz an... [weiterlesen]

Donnerstag, 07.03.2024: Fractal Design North XL im Test

Fractal Designs North kann dank seiner Holzfront eine besondere Optik bieten. So manchem Nutzer dürfte der Midi-Tower aber zu klein ausfallen. Das neue North XL wird nun um einiges größer und bietet damit unter anderem Platz für E-ATX-Mainboards und einen 420-mm-Radiator. Wir haben das neue Case der Schweden im Test... [weiterlesen]

Freitag, 08.03.2024: ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 im Test

Egal ob ein Prozessor von AMD oder Intel – von schnellem Arbeitsspeicher profitieren die aktuellen Desktop-Prozessoren vor allem in Spielen. Eine Art Sweet-Spot für beide Prozessoren ist dabei der Bereich von 6.400 MT/s, wenngleich beiden CPU-Serien auch deutlich mehr vertragen. Vor allem die Core-Prozessoren von Intel gehen bei den K-Modellen auch bis 8.000 MT/s, allerdings macht das nicht jeder Prozessor mit. Ein ausgewogenes Verhältnis aus Preis/Leistung muss gefunden werden. In diesem Bereich wollen wir uns heute die ADATA XPG LANCER BLADE RGB DDR5-6400 CL32 anschauen... [weiterlesen]

Freitag, 08.03.2024: ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC im Test

Mit der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC schicken wir heute das dritte Modell einer Radeon RX 7900 GRE auf unseren Testparcours. Damit gesellt sich die nächste Karte zu zwei Modellen von Gigabyte und Sapphire, die bereits einen guten Eindruck hinterließen. Wie gut sich die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC verkauft, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an... [weiterlesen]