Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure testeten nicht nur das Lian Li O11 Vision auf seine Praxistauglichkeit oder die Corsair HS80 Max, sondern stellten auch die neuen Threadripper-Prozessoren von AMD und DLSS 3.5 auf den Prüfstand. Unser diesjährigen Weihnachtsguide mit vielen Geschenk-Empfehlungen stand in dieser Woche ebenso auf dem Programm wie ein Test zur SilverStone IceMyst 360.

Donnerstag, 16.11.2023: Lian Li O11 Vision im Test

Lian Li will das Thema Showgehäuse mit dem O11 Vision auf die nächste Stufe bringen. Glas an Front, Deckel und Seite grenzt direkt und ohne Stütze aneinander. Die Mainboardkammer des Zweikammermodells präsentiert sich damit in bisher ungekannter Weise. Ist Lian Li damit das ultimative Showgehäuse gelungen... [weiterlesen]

Freitag, 17.11.2023: Corsair HS80 Max im Test

Das Corsair HS80 Max soll die neue Speerspitze der HS-Serie bilden und beerbt somit das bereits vor zwei Jahren erschienene HS80 RGB Wireless. In diesem Review schauen wir uns an, was sich gegenüber dem Vorgänger verändert hat und natürlich auch, ob sich ein Upgrade lohnt... [weiterlesen]

Montag, 20.11.2023: AMDs HEDT mit 32 und 64 Kernen im Test

Mit der Ryzen-Threadripper-7000-Serie will AMD sowohl das Workstation-Segment wie auch die Enthusiasten zugleich bedienen. Waren die Ryzen-Threadripper-Prozessoren der ersten und zweiten Generation noch echte Aushängeschilder, machte das Aufkommen der Desktop-Modelle mit bis zu 16 Kernen diese quasi überflüssig. Doch jetzt feiern sie ihr Comeback und mit dem Ryzen Threadripper 7970X mit 32 Kernen sowie dem Ryzen Threadripper 7980X mit 64 Kernen. Wir schauen uns die beiden Spitzenmodelle für das HEDT-Segment an... [weiterlesen]

Dienstag, 21.11.2023: Die Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2023

Die Weihnachtsempfehlungen unserer Hardwareluxx-Redaktion gehören in der Zwischenzeit fest zu jeder Vorweihnachtszeit dazu. Auch in diesem Jahr haben sich unsere Redakteure zusammengesetzt und diskutiert, welche Produkte sich bestens als Geschenk unter dem Tannenbaum eignen. Egal ob CPU- oder RAM-Upgrade, ein neues Display oder eine aufgestockte Storage-Lösung - welches Produkt sich unter dem Tannenbaum lohnt? Wir hätten da ein paar Ideen! Dabei sieht es in diesem Jahr mit der Verfügbarkeit deutlich besser aus, als noch in den letzten Jahren... [weiterlesen]

Mittwoch, 22.11.2023: DLSS 3.5, Pathtracing und Ray Reconstruction

In den vergangenen Jahren hat NVIDIA mit einer gewissen Weitsicht zahlreiche Techniken vorangetrieben, die sich als Raytracing in Grafik-Effekten und DLSS als führende KI-Upscaling-Technik zusammenfassen lassen, die aber im Detail weit mehr zu bieten haben, als bloße Effekthascherei. Mit Cyberpunk 2077 in der Version 2.0 und dem DLC Phantom Liberty sowie Alan Wake 2 zeigt NVIDIA in Zusammenarbeit mit den Entwicklerstudios, was aktuell im Bereich der Spielegrafik möglich ist. Wir wollen einen Blick auf die Details der einzelnen Technologien werfen... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.11.2023: SilverStone IceMyst 360 im Test

Bei Auslieferung ist die SilverStone IceMyst 360 eine typische 360-mm-AiO-Kühlung mit A-RGB-Lüftern und beleuchtetem Pumpendeckel. Doch SilverStone bietet optional 70-mm-Lüfter an, die als VRM-Lüfter nachgerüstet werden können. Dabei können sogar mehrere dieser Lüfter regelrecht gestapelt werden... [weiterlesen]

Freitag, 24.11.2023: Samsung Portable SSD T9 als Reisebegleiter

Ein guter Reisebegleiter ist viel wert. Was man mitnimmt, muss verlässlich sein, immer funktionieren und auch den Belastungen einer Reise standhalten. Wir haben die Samsung Portable SSD T9 mit auf eine lange Reise genommen - und zeigen, was man mit der T9 machen kann... [weiterlesen]