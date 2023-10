Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure schickten nicht nur die ZOTAC ZBOX Magnus One ERP7470W durch unseren altbekannten Benchmarks-Parcours, sondern testeten auch die MSI MAG CoreLiquid E360, die Endorfy Thock 75% Wireless Pudding, den ASUS ProArt PA279CRV und das APNX FP2-120 sowie das APNX C1. Aber auch der be quiet! Dark Rock Elite und der Dark Rock Pro 5, das HYTE Y70 Touch sowie die Huawei FreeBuds Pro 3 standen während der letzten Tage bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das PCSpecialist Fusion 14 auf seine Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 19.10.2023: ZOTAC ZBOX Magnus One ERP74070W im Test

Mit der neuesten Generation der ZBOX Magnus One wechselt ZOTAC auf die Raptor-Lake- und Ada-Lovelace-Generation und bringt somit überwiegend die Hardware auf den neuesten Stand, macht aber auch mehr Anschlüsse möglich. Wie sich der kompakte Mini-PC, welcher es auf ein Gesamtvolumen von gerade einmal 8,3 Liter bringt und trotzdem auf schnelle Desktop-Komponenten setzt, im Arbeits- und Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den rund 1.890 Euro teuren Kompaktrechner getestet... [weiterlesen]

Freitag, 20.10.2023: MSI MAG CoreLiquid E360 im Test

Mit der MAG CoreLiquid E-Serie möchte MSI AiO-Kühlungen für preisbewusste Nutzer anbieten. Die MAG CoreLiquid E360 ist dabei das Top-Modell mit 360-mm-Radiator. Mit A-RGB-Beleuchtung an den Lüftern und dem Pumpendeckel ist sie optisch auffällig. MSI verspricht aber auch eine gute Kühlleistung... [weiterlesen]

Sonntag, 22.10.2023: Endorfy Thock 75% Wireless Pudding im Test

Das 75-%-Layout ermöglicht kompakte Tastaturen. Endorfy bietet mit der Thock 75% Wireless Pudding eine kabellose mechanische Tastatur in diesem Format und mit einer vielversprechenden Ausstattung an. Wir haben das neue Modell im Test... [weiterlesen]

Montag, 23.10.2023: ASUS ProArt PA279CRV im Test

Dass hochauflösende Grafik-Displays nicht übertrieben teuer sein müssen, möchte ASUS mit dem PortArt PA279CRV beweisen. Der 27-Zöller besitzt die UHD-Auflösung und soll gleichzeitig sowohl den DCI-P3- als auch den AdobeRGB-Farbraum nahezu vollständig abdecken. Natürlich darf eine Kalibrierung ab Werk ebenfalls nicht fehlen. Ob für den Preis von knapp 600 Euro Abstriche gemacht werden müssen, klärt unser Test... [weiterlesen]

Dienstag, 24.10.2023: APNX FP2-120 im Test

Der APNX FP2-120 ist ein neuer 120-mm-Lüfter, der dank einer Dicke von 30 mm eine höhere Performance als Lüfter mit der Standarddicke von 25 mm bieten soll. Eine weitere Besonderheit des A-RGB-Modells ist sein Stahlblechrahmen. Wir haben das neue High-Performance-Modell im Test... [weiterlesen]

Dienstag, 24.10.2023: APNX C1 im Test

Mit dem C1 bringt APNX sein erstes Gehäuse auf den Markt. Dabei verspricht man sowohl ein ansprechendes Design und eine gute Verarbeitung als auch hohe Performance. Wir klären im Test, ob die Premiere gelingt... [weiterlesen]

Dienstag, 24.10.2023: be quiet! Dark Rock Elite und Dark Rock Pro 5 im Test

be quiet! bringt gleich zwei neue Top-Kühler auf den Markt: Den Dark Rock Pro 5 und den Dark Rock Elite. Wir testen beide Kühler im Doppeltest und klären dabei, in welchen Punkten sie sich unterscheiden und wie sie sich insgesamt schlagen... [weiterlesen]

Dienstag, 24.10.2023: HYTE Y70 Touch im Test

Das Y70 Touch ist ein weiteres Showgehäuse von HYTE. Es zeigt aber nicht nur die Komponenten im Innenraum, sondern zusätzlich auch ein 14,1-Zoll-Touchdisplay. Dazu soll das großzügige Gehäuse gut für High-End-Systeme geeignet sein. Wir haben das Show-Case ausgiebig getestet... [weiterlesen]

Donnerstag, 26.10.2023: Huawei FreeBuds Pro 3 im Kurztest

Ein gutes Jahr nach dem Launch der zweiten Generation starten in diesem Oktober die Huawei FreeBuds Pro 3. Die neue Generation wurde nicht länger in Kooperation mit Devialet entwickelt, sondern steht nun auf eigenen Füßen. Ob es für Huawei heißt, "aller guten Dinge sind drei", klären wir in diesem Kurztest... [weiterlesen]

Freitag, 24.10.2023: PCSpecialist Fusion 14 im Test

Der britische Build-to-Order-Anbieter PCSpecialist bietet nicht nur maßgeschneiderte PC-Systeme an, sondern unlängst auch Laptops, die meist auf Barebones von Tongfang und Clevo basieren. Das PCSpecialist Fusion 14 ist ein solches Gerät, welches man erst kürzlich in seinem Portfolio aufgenommen hatte. Das schlanke Ultrabook bietet einen 14-Zoll-Bildschirm, setzt auf eine Intel-H-CPU und kombiniert diese auf Wunsch sogar mit einer dedizierten GeForce-Grafik. Wie sich das PCSpecialist Fusion 14 in einer leicht aufgerüsteten Basisversion für rund 1.150 Euro schlägt, das erfährt man diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]