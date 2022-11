Werbung

Auch in dieser Woche gingen wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel auf Hardwareluxx.de online. Highlight war natürlich der Start der NVIDIA GeForce RTX 4080. Wir konnten pünktlich zum Release nicht nur der Founders Edition kräftig auf den Zahn fühlen, sondern auch die ersten Custom-Modelle mit eigenem Kühler und Overclocking durch unseren Benchmark-Parcours schicken. Aber auch der NZXT T120 RGB, der noblechairs Legend, die Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 CL30, das Acer Predator Helios 300 und das Seasonic PRIME Titanium TX-1600 standen in dieser Woche bei uns auf dem Testprogramm. Zu guter Letzt hatten wir das Fractal Design Ridge und die Corsair EX100U mit 2 TB im Test.

Donnerstag, 10.11.2022: NZXT T120 RGB im Test

Bisher hat NZXT sich im Kühlungsbereich auf AiO-Kühlungen konzentriert. Mit T120 und T120 RGB bietet man nun aber auch erste Luftkühler an - und zwar wahlweise mit oder ohne RGB-Beleuchtung und in Schwarz oder Weiß... [weiterlesen]

Donnerstag, 10.11.2022: noblechairs Legend ausprobiert

Als neuester Vertreter aus dem Hause noblechairs wird der Legend in unserem Test als Gaming- und Büro-Stuhl unter die Lupe genommen. Er ist eine Kombination aus den bereits erhältlichen noblechairs-Stühlen und möchte diverse Eigenschaften der bekannten Stühle vereinen. Wie gut noblechairs dies gelungen ist, werden wir herausfinden... [weiterlesen]

Freitag, 11.11.2022: Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 CL30 im Test

Die neuen AMD-Prozessoren unterstützen nicht nur den neuen DDR5-Speicher, sondern profitieren auch von höheren Transferraten sowie von niedrigen Timings. Aus diesem Grund wollen wir uns heute einmal einen solch schnellen Speicher anschauen. Dabei handelt es sich um den Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 CL30-36-36-76... [weiterlesen]

Sonntag, 13.11.2022: Starker Facelift mit interessanten Features

Das Acer Predator Helios 300 ist ein Gaming-Notebook wie es im Buche steht: Schnelle High-End-Hardware mit großzügigen TDP- und TGP-Limits, ein hochauflösender QHD-Bildschirm mit 165 Hz bei 3 ms und G-Sync-Technik, ein RGB-Beleuchtungssystem, Killer-Netzwerkchips und ein aufwendiges Kühlsystem bis hin zu Flüssigmetall. Wie sich die neuste Generation mit Intel Core i9-12900H und NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop sowie 32 GB RAM und 1-TB-PCIe-SSD im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben eine fast 2.600 Euro teure Version des Acer Predator Helios 300 auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 14.11.2022: mit Titanium-Effizienz und zwei 12VHPWR-Steckern an die Spitze?

Seasonic hat seine Flaggschiff-Reihe PRIME Titanium um zwei weitere Modelle mit 1.300 W und 1.600 W erweitert, welche zwar noch nicht offiziell den neuen ATX-3.0-Standard unterstützen, aber schon zwei der neuen 12VHPWR-Stecker für Grafikkarten mitbringen. Wir haben Seasonics neues Spitzenmodell mit 1.600 W einem ausführlichen Test unterzogen... [weiterlesen]

Dienstag, 15.11.2022: Die GeForce RTX 4080 Founders Edition im Test

Nachdem NVIDIA mit der GeForce RTX 4090 den Anfang gemacht hat, folgt heute die GeForce RTX 4080. Zum heutigen Tag schauen wir uns die Founders Edition an, in wenigen Tagen werden dann die ersten Custom-Modelle folgen. Wie sich die GeForce RTX 4080 gegenüber der Vor- und Vorvorgänger-Generation positioniert, ist sicherlich eine der spannenden Fragen, die wir heute versuchen zu beantworten. Den Blick in Richtung AMD können wir aber noch nicht vollumfänglich wagen, da die Radeon-RX-7000-Serie wohl erst Mitte Dezember folgend wird. Nun aber zum Test der GeForce RTX 4080... [weiterlesen]

Mittwoch, 16.11.2022: Schlankes Wohnzimmergehäuse mit Stofffront

Wer ein PC-Gehäuse für das Wohnzimmer anbieten will, steht vor der Herausforderung, ein passendes Design zu entwickeln. Fractal Design versucht es beim neuen Mini-ITX-Modell Ridge mit einer Stofffront und einer besonders schlanken Bauweise - und kann damit ein Gehäuse anbieten, das optisch derzeit einzigartig ist... [weiterlesen]

Donnerstag, 17.11.2022: Karten von ASUS, INNO3D, Gigabyte und MSI im Test

Freitag, 18.11.2022: Corsair EX100U im Test

Die EX100U ist Corsairs Debut auf dem Markt der externen SSDs. Mit einem auffallend kleinen und robusten Kunststoffgehäuse soll die SSD besonders praktisch sein. Mit einer Speicherkapazität von 2 TB und einer USB-3.2-Gen-2x2-Schnittstelle bietet sie auf jeden Fall die Größe und Leistung, welche aktuell von einer guten SSD zu erwarten ist... [weiterlesen]

Freitag, 18.11.2022. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im Technik-Check

Ab heute ist die PC-Version von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erhältlich. Unter anderem bietet das Spiel Raytracing-Reflektionen- und Raytracing-Schatten mit diversen Unter-Optionen. Außerdem unterstützt werden DLSS 3, DLSS 2, DLAA, FSR 2.1 und XeSS. Alle drei Upscaling-Technologien der drei GPU-Hersteller (NVIDIA, AMD und Intel) sind also vertreten. Wir haben uns die Leistung der Upscaling-Technologien einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 18.11.2022: Die besten Black Friday Deals zu MSI Laptops

Der Black Friday steht unmittelbar bevor, doch schon ab heute gibt es MSI-Laptops wie das Katana GF76 oder das GF63 Thin zu absoluten Spitzenpreisen. Obendrein gibt es bei vielen Geräten auch noch einen attraktiven Bonus. Ein genauer Blick lohnt sich daher auf jeden Fall... [weiterlesen]