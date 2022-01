Von Helios über Triton bis Nitro: Acer aktualisiert seine Gaming-Notebooks

Pünktlich zur Vorstellung der neuen mobilen Intel-Prozessoren der Alder-Lake-Generation hat Acer eine Vielzahl seiner Gaming-Notebooks umgestellt. Darunter das Predator Triton 500 SE, das Predator Helios 300 und das Nitro 5. Alle Geräte kommen mit Core-Prozessoren der 12. Generation und den neuen Grafikoptionen der NVIDIA-GeForce-RTX-30-Serie daher, wobei das Nitro 5 zudem mit CPUs der Ryzen-6000er-Serie aufwarten kann.

Das neue Acer Predator Triton 500 SE, welches erst im Mai des vergangenen Jahres als großer Bruder des 300 SE mit einem komplett neuen Design vorgestellt wurde, basiert in der neuen Modellgeneration PT516-52s ab sofort auf den taufrischen Intel- und NVIDIA-Chips, die erst vor wenigen Minuten im Rahmen der CES 2022 in Las Vegas vorgestellt worden sind. So sorgen ein Intel-Core-i9-Prozessor der 12. Generation, eine NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop und 32 GB LPDDR5-Videospeicher mit 5.200 MHz für eine hohe Arbeits- und Spieleleistung im Alltag. Trotz der potenten Hardware zeigt sich der Gaming-Bolide mit nur 19,9 mm an der dünnsten Stelle recht kompakt und lässt sich somit in fast jeder Tasche transportieren.

Natürlich gibt es auch eine schnelle Gen4-SSD mit bis zu 2 TB an Speicherplatz. Möglich wird dies dank des Dreifach-Lüftersystems mit zwei AeroBlade-Lüftern mit jeweils 89 Metallfächern, einer Flüssigmetall-Wärmeleitpase und vier Kupfer-Heatpipes.

Das Display bietet 16 Zoll in seiner Diagonalen, löst mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten auf und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sowie eine Reaktionszeit von 3 ms. Die Helligkeit wird mit 500 Nits angegeben, der DCI-P3-Farbraum soll zu 100 % abgedeckt werden, womit das Gerät sogar für professionelle Anwender aus der Kreativbranche interessant wird. Selbst G-Sync wird unterstützt.

Abgerundet wird die Ausstattung des neuen Acer Predator 500 SE von zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen, HDMI 2.1, Killer-Netzwerkchips mit 2,5-GBit-Ethernet und WiFi 6E sowie klassischen Typ-A-Ports.

Ab Ende Februar soll das Acer Predator Triton 500 SE ab 2.499 Euro verfügbar sein.

Neues Predator Helios 300 und Nitro 5

Mit einem Startpreise von 1.799, bzw. 1.999 Euro je nach Displaygröße soll das Acer Predator Helios 300 im März folgen. Auch dieses wird von den neuen Alder-Lake-Chips befeuert, wobei auf Seiten der Grafiklösung wahlweise eine NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop oder GeForce RTX 3070 Ti Laptop zur Wahl stehen. 32 GB DDR5-RAM mit 4.800 MHz und eine schnelle NVMe-SSD nach Gen4 mit 1 TB Fassungsvermögen gibt es auch hier.

Das Display misst entweder 17,3 oder 15,6 Zoll in seiner Diagonalen und bietet eine native QHD-Auflösung mit 165 Hz an, beim größeren Schwestermodell gibt es optional ein Full-HD-Panel mit 144 Hz. Die restliche Ausstattung reicht an die des Predator Triton 500 SE heran.

Eine kleine Besonderheit ist das Acer Nitro 5. Denn während das AN515-58 einen Alder-Lake-Prozessor mit einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop kombiniert, gibt es das Gerät als AN515-46 auch mit einem AMD-Ryzen-6000-Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop. Die Intel-Variante wird mit bis zu 32 GB DDR4-RAM mit 3.200 MHz sowie mit einem QHD-Panel mit 165 Hz ausgerüstet. Der AMD-Ableger kann mit schnellem DDR5-RAM mit 4.800 MHz und wahlweise einem 144-Hz-FHD-Panel oder einem QHD-Display mit 165 Hz aufwarten. Beide Modellvarianten sind wahlweise mit 15,6 oder 17,3 Zoll-Bildschirm erhältlich.

Auf Seiten des Massenspeichers können maximal zwei M.2-SSDs untergebracht werden. Killer-Ethernet- und Killer-WiFi 6, teilweise Thunderbolt 4 oder klassisches Typ-C runden das Gesamtpaket weiter ab. Das Gehäuse darf sich im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls über einen Refresh freuen: Zwei Lüfter, ein Lufteinlass an der Ober- und Unterseite und vier Abluftanschlüsse sollen das Gerät leise und kühl halten, ihm aber auch einen markanten Look geben. Bis zu 150 W soll die Kühlung alleine für die Grafikeinheit bewältigen können, womit die volle Max-P-Leistung abgerufen werden kann.

Ab 1.499 Euro soll das neue Acer Nitro 5 ab März und April in den Läden stehen. Die Intel-Version ist knapp 100 Euro teurer.