Wer ein PC-Gehäuse für das Wohnzimmer anbieten will, steht vor der Herausforderung, ein passendes Design zu entwickeln. Fractal Design versucht es beim neuen Mini-ITX-Modell Ridge mit einer Stofffront und einer besonders schlanken Bauweise - und kann damit ein Gehäuse anbieten, das optisch derzeit einzigartig ist.

Die Idee ist eigentlich naheliegend: Um ein Gehäuse wohnlicher zu gestalten, bietet es sich natürlich an, Materialien zu nutzen, die man eher mit Wohnlichkeit verbindet als nackten Stahl. Beim Ridge nutzt Fractal Design nun einen Stoffeinsatz in der Front. In Kombination mit einer sehr schlanken Bauweise und abgerundeten Ecken soll sich das Ridge damit besser ins Wohnzimmer einfügen. Die Slim-Bauweise hat aber z.B. auch am Arbeitsplatz ihre Vorteile, schließlich wird so weniger Platz benötigt.

Dabei ist es dem Nutzer überlassen, ob er das Gehäuse aufrecht oder liegend nutzt. Auch im Inneren soll eine gewisse Flexibilität geboten werden. So finden dort wahlweise eine Triple-Slot-Grafikkarte oder ein Dual-Radiator Platz.

Fractal Design kommuniziert bisher nur den US-Preis für das Ridge. Der soll bei 129,99 Dollar liegen. Hierzulande ist demnach mit einem Preis im Bereich von etwa 145 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) zu rechnen. Es gibt sowohl eine schwarze als auch die von uns getestete weiße Farbvariante.

Ausgeliefert wird das Ridge mit Anleitung und Montagematerial, einigen Kabelbindern und Klettverschlüssen, einer PCIe-x16-Verlängerung und zwei unterschiedlich gestalteten Standfüßen. Der große Standfuß wird sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Ausrichtung genutzt, der kleinere Standfuß kommt nur ergänzend bei horizontaler Ausrichtung dazu. Beode Standfüße bestehen aus Kunststoff und zeigen an ihren Unterseiten Gummischoner.

