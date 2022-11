Werbung

Seasonic hat seine Flaggschiff-Reihe PRIME Titanium um zwei weitere Modelle mit 1.300 W und 1.600 W erweitert, welche zwar noch nicht offiziell den neuen ATX-3.0-Standard unterstützen, aber schon zwei der neuen 12VHPWR-Stecker für Grafikkarten mitbringen. Wir haben Seasonics neues Spitzenmodell mit 1.600 W einem ausführlichen Test unterzogen.

Die beiden neuen PRIME-TX-Modelle bringen alle bereits bestens bekannten Features und Performance-Merkmale mit. Die Effizienz liegt mit 80 PLUS Titanium bzw. Cybenetics Titanium im aktuell höchsten für PC-Netzteile möglichen Bereich. Auch verwenden die neuen Modelle die gleichen technischen Features, welche auch den anderen PRIME-Modellen exzellente und stabile Ausgangsspannungen ermöglicht haben. Auf Ausstattungsseite ist das voll-modulare Kabelmanagement mit einer sehr hohen Anzahl von Anschlussmöglichkeiten, die umschaltbare Lüftersteuerung sowie die zwölfjährige Garantie auch bereits bekannt. Bei den PRIME PX, also der mittleren PRIME-Serie mit 80 PLUS Platinum, hat Seasonic übrigens auch um entsprechende Modelle mit 1.300 und 1.600 W ergänzt.

Neu bei den PRIME TX-1300 und TX-1600 (bzw. auch PX-1300 und PX-1300) ist jetzt, dass zwei Anschlusskabel mit dem neuen 12VHPWR-Stecker nach "PCIe Gen. 5" beiliegen. Dieser im Vergleich zu herkömmlichen PCI-Express-Versorgungssteckern sehr kleine Stecker im 12+4-Pin-Layout kann bis zu 600 W übertragen, was (zumindest nominal) das Vierfache eines 6+2-Pin-PCI-Express-Steckers darstellt. Die Spitzenmodelle von NVIDIAS RTX 3000er Serie bzw. auch die neu vorgestellte RTX 4090 nutzen diesen Stecker bereits und von weiterer Verbreitung ist auszugehen, weswegen dieser auch Teil des ATX 3.0 Standards ist.

Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass Netzteile wie das Seasonic PRIME TX-1600 Modelle sind, die speziell Enthusiasten ansprechen und weniger normale User. Mit knapp 500 Euro kostet das Seasonic PRIME TX-1600 aktuell genau so viel, wie viele auch engagierte Gamer bereit sind, maximal für ihre Grafikkarte auszugeben. Im Vergleich zu dem aktuellen Marktpreis von deutlich über 2.000 Euro für eine RTX 4090 fällt das PRIME TX-1600 hingegen budget-technisch schon fast unter "weiteres Zubehör".

Die Dollarzeichen in den Augen vieler Netzteilhersteller dürften allerdings mit den ersten Reviews der RTX 4090 weitestgehend verschwunden sein. In den Monaten vor dem Launch der RTX 4090 wurde ja über teilweise extreme Leistungsaufnahmewerte spekuliert, sodass der Absatz vieler neuer 1.000+-W-Netzteile garantiert schien. Wie sich aber jetzt zeigt, hat NVIDIA durch den Wechsel des Chip-Produzenten überraschend viel an Effizienz herausgeholt, womit die RTX 4090 nicht unbedingt mehr Leistung als eine RTX 3090 benötigt. Es muss also kein 1.200 bis 1.600 W starkes Netzteil für den Einsatz einer RTX 4090 sein, d.h. wer bereits ein gutes 850-W- oder 1.000-W-Netzteil hat, sollte damit auch bedient sein bzw. hat die Freiheit abzuwarten, was sich am Netzteilmarkt vielleicht noch hinsichtlich ATX 3.0 tut.

Hier die Fakten des Seasonic PRIME TX-1600 in Tabellenform:

Straßenpreis ca. 500 Euro Homepage seasonic.com Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V 133,3 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,5 A Leistung 12V 1600 W Leistung 3,3V & 5V 125 W Gesamtleistung 1600 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 3x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 8 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR 12+4 Pins ) 2x 600 W SATA 18 4-Pin Molex 3 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Titanium Maße (LxBxH) 210 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 12 Jahre Besonderheiten 2x 12vHPWR Anschlüsse

Premium Hybrid Fan Control (semi-passive Lüftersteuerung)

Kondensatoren japanischer Marken

(noch nicht ATX 3.0)

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Seasonic PRIME TX-1600 näher vor.