Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Highlight dürfte ganz klar der lang ersehnte Startschuss der ersten dedizierten Spieler-Grafikkarten von Intel sein. Pünktlich zum Marktstart haben wir der Intel Arc A750 und Arc A770 kräftig auf den Zahn gefühlt. Aber auch im Medion Erazer Major X10 konnten wir die Karten testen. Ansonsten standen FIFA 23, das Cooler Master MasterBox 520 Mesh, die Corsair K100 AIR Wireless und der NZXT 27F 240 sowie das Mountain DisplayPad bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die Endory Fluctus 140 PWM und Navis F280.

Donnerstag, 29.09.2022: Medion Erazer Major X10 im Test

Das Medion Erazer Major X10 stellt ein interessantes Gesamtpakt dar. So bietet es mit der Intel Arc A730M als eines der ersten Notebooks überhaupt, nicht nur Intels neuen, dedizierten Grafikchip, sondern kann außerdem mit einem schnellen Alder-Lake-Prozessor, üppigen 32 GB RAM und einer 1 TB fassenden PCI-Express-SSD aufwarten. Zur weiteren Ausstattung zählen ein 16 Zoll großer Bildschirm mit QHD+-Auflösung und schnellen 165 Hz, aber auch ein RGB-Beleuchtungssystem und eine Reihe moderner Schnittstellen. Wie sich der rund 1.700 Euro teure Gaming-Bolide im Spielealltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 30.09.2022: FIFA 23 angespielt

Mit FIFA 23 veröffentlicht Electronic Arts den letzten Teil des Franchises. Wie die Spieleschmiede im Mai 2022 bekannt gab, gehen FIFA und EA in Zukunft getrennte Wege. Dies bedeutet allerdings nicht das Ende der Fußballsimulation, das Franchise wird in EA Sports FC umbenannt. Ob der letzte Teil ein würdiges Ende der seit 1993 bestehenden Serie darstellt, klären wir in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Sonntag, 02.10.2022: Cooler Master MasterBox 520 Mesh im Test

Cooler Master bringt mit dem MasterBox 520 ein neues Mittelklasse-Modell auf den Markt. Käufer haben die Wahl zwischen einer Glas- und einer Meshfront. Wir wollen im Test des MasterBox 520 Mesh herausfinden, ob der Midi-Tower eine attraktive Option für Käufer ist, die Wert auf hohen Airflow legen... [weiterlesen]

Dienstag, 04.10.2022: Corsair K100 AIR Wireless im Test

Corsair bringt mit der K100 AIR Wireless eine außergewöhnliche Premium-Tastatur auf den Markt. Sie fällt trotz mechanischer Schalter extrem flach aus, kann kabellos genutzt werden und wirkt zudem noch sehr edel. Ist die K100 AIR Wireless damit die Traumtastatur für Enthusiasten... [weiterlesen]

Dienstag, 04.10.2022: NZXT Canvas 27F 240 im Test

NZXT versucht im Markt der Gaming-Monitore Fuß zu fassen. Nachdem wir vor Kurzem bereits das 32-Zoll große Erstlingswerk Canvas 32Q im Test hatten, folgt nun der NZXT Canvas 27F 240, ein unprätentiöses 27-Zoll-Modell mit 240 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms und CAM-Anbindung. Ob das nächste Display-Modell der Amerikaner einen Blick wert ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.10.2022: Endorfy Fluctus 140 PWM im Test

Der Endorfy Fluctus 140 PWM wurde als funktionaler und vielseitiger 140-mm-Lüfter entwickelt - und soll zudem auch noch zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Im Test klären wir, ob das Modell der neuen Marke wirklich in allen Bereichen überzeugen kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.10.2022: Endorfy Navis F280 im Test

Mittlerweile werden fast alle neuen AiO-Kühlungen in irgendeiner Weise beleuchtet. Nicht aber die Endorfy Navis F280: Diese 280-mm-AiO-Kühlung kommt ohne LEDs aus. Sie soll aber nicht nur unauffällig, sondern auch durchaus leistungsstark sein... [weiterlesen]

Mittwoch, 05.10.2022: Intel Arc A750 und A770 Limited Edition im Test

Das Warten hat ein Ende: Mit der Arc 750 und Arc A770 Limited Edition schauen wir uns die beiden schnellsten Modelle der ersten Arc-Generation an. Wie weit hat es Intel mit einer ersten Generation geschafft? Welche Schwachstellen sind auch Monate nach dem Erstauftritt der Arc A380 (Test) noch auszumachen. Sind Preis und Funktionen wie XeSS echte Argumente anstatt zu einem Modell von NVIDIA und AMD zu greifen? Das alles klären wir auf den kommenden Seiten... [weiterlesen]

Donnerstag, 06.10.2022: Mountain DisplayPad und MacroPad im Test

Mountain hat bewiesen, wie modulare Tastaturen funktionieren und welche Vorteile sie bieten können. Mit den neuen Produkten DisplayPad und MacroPad bringt man nun kleine Eingabegeräte auf den Markt, die sowohl als Ergänzung einer Mountain-Tastatur als auch eigenständig genutzt werden können. Sie richten sich vor allem an Nutzer, die zusätzliche Tasten- bzw. Displaytasten benötigen, die sich frei belegen lassen - z.B. Streamer und andere Content Creator... [weiterlesen]