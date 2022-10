Werbung

Cooler Master bringt mit dem MasterBox 520 ein neues Mittelklasse-Modell auf den Markt. Käufer haben die Wahl zwischen einer Glas- und einer Meshfront. Wir wollen im Test des MasterBox 520 Mesh herausfinden, ob der Midi-Tower eine attraktive Option für Käufer ist, die Wert auf hohen Airflow legen.

Mit dem HAF 700 haben wir erst kürzlich einen ausgesprochenen Airflow-Berserker von Cooler Master getestet. Das wuchtige Oberklassemodell dürfte vielen Nutzern aber zu groß, zu schwer und vor allem auch zu teuer sein. Als luftige Vernunftoption bringt Cooler Master nun das MasterBox 520 Mesh auf den Markt. Während sein Geschwistermodell MasterBox 520 eine Glasfront erhält und damit die RGB-Frontlüfter besonders gut zu Geltung bringt, steht beim Mesh-Modell die Kühlung im Fokus.

Auch beim MasterBox 520 Mesh sind ab Werk drei 120-mm-A-RGB-Lüfter vormontiert. Dank der Gitterfront dürften sie aber effektiver kühlen. Bei Bedarf können weitere Lüfter unter dem Deckel und an der Rückwand nachgerüstet werden. Front und Deckel erlauben außerdem die Montage von 360- bzw. 280-mm-Radiatoren. Als Zubehör kann bei den MasterBox-520-Modellen optional das Vertical Graphics Card Holder Kit V3 genutzt werden. Damit soll die Grafikkarte einfach vertikal montierbar werden. Im Test stellen wir auch dieses Kit mit vor.

Cooler Master bietet MasterBox 520 und MasterBox 520 Mesh sowohl in Schwarz als auch in Weiß an. Während für das MasterBox 520 Mesh eine UVP von 121,99 Euro angesetzt wird, soll das MasterBox 520 126,99 Euro kosten. Die Glasfront führt also zu einem kleinen Aufpreis. Für das Vertical Graphics Card Holder Kit V3 liegt die UVP bei 69,99 Euro.

Cooler Master liefert das MasterBox 520 Mesh mit Anleitung, schwarzen Kabelbindern und Montagematerial aus. Teil des Montagematerials sind vier Laufwerksschienen aus Kunststoff und mit entkoppelnden Gummiringen. Sie dienen der werkzeuglosen Montage von zwei 3,5-Zoll-Laufwerken.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: