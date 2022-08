KW32 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen wieder spannende Artikel auf Hardwareluxx.de online. Wir haben nicht nur unsere Grafikkarten-Kaufberatung auf den neusten Stand gebracht, sondern auch das OnePlus 10T 5G getestet. Aber auch das neue Razer Blade 14, das Antec Prizm X 120 ARGB und die TP-Link Deco AXE5400 standen in dieser Woche bei uns auf dem Teststand. Auch die AVM FRITZ!BOX 5590 Fiber und die 6690 Cable hatten wir uns näher angesehen.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 03. August 2022: OnePlus 10T 5G im Test: Hauptsache schnell

Beim OnePlus 10T 5G wird vor allem auf Geschwindigkeit gesetzt. Es ist eines der ersten Smartphones mit Qualcomms Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform und kann damit zeigen, welche Performance in den nächsten Monaten von High-End-Smartphones zu erwarten ist. Mit einer 150-W-Schnellladefunktion will OnePlus aber auch bei der Ladegeschwindigkeit Maßstäbe setzen... [weiterlesen]

Donnerstag, 04. August 2022: Grafikkarten-Kaufberatung Sommer 2022

Nach Monaten des Mangels und überzogenen Preisen hat sich der Grafikkarten-Markt wieder deutlich beruhigt und all diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen Pixelbeschleuniger sind, können sich wieder etwas entspannter auf die Suche machen. Wir wollen uns die Situation im Sommer für die verschiedenen Preisstufen anschauen und entsprechende Empfehlungen ausprechen... [weiterlesen]

Sonntag, 07. August 2022: Razer Blade 14 im Test: Ein schneller Gaming-Bolide mit 14 Zoll und Ryzen 6000

Das Razer Blade 14 ist ein kompakter Gaming-Bolide mit einiges an Rechenpower. Im schlanken 14-Zoll-Format stecken ein AMD Ryzen 9 6900HX, 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine schnelle M.2-SSD mit 1 TB Speicherplatz. Eine dedizierte Grafiklösung in Form einer GeForce RTX 30 stellt sogar die neusten Spiele ruckelfrei dar. Ob das Konzept aufgeht und wie sich der 14-Zöller in Sachen Leistung, Lautstärke und Temperatur-Verhalten schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben die mittlere Version zu einem Preis von fast 2.850 Euro getestet... [weiterlesen]

Montag, 08. August 2022: Für schnelles Internet: AVM FRITZ!Box 5590 Fiber und 6690 Cable im Test

Auch wenn es noch immer viele weiße Flecken in Deutschland mit schlechter Breitbandversorgung gibt, für einen Großteil der Einwohner in Deutschland stehen schnelle Internet-Anschlüsse zur Verfügung. Meist kommt dabei DSL als Technik zur Übertragung auf der sogenannten letzten Meile zum Einsatz. Doch gut ausgebaute Kabelnetze und vermehrt auch Glasfasernetze finden immer häufiger ihren Einsatz. Mit der FRITZ!Box 6690 Cable und FRITZ!Box 5590 Fiber schauen wir uns heute die aktuellen Router von AVM für diese Internet-Verbindungstechniken an... [weiterlesen]

Mittwoch, 10. August 2022: Antec Prizm X 120 ARGB im Test: Lüfter mit doppeltem Leuchtring

Antec bietet mit dem Prizm X 120 ARGB einen aufwendig beleuchteten 120-mm-Lüfter an. Sein äußere Leuchtring strahlt auf beiden Seiten und wird zudem durch eine leuchtende Lüfternabe ergänzt. Wir haben ein Dreierpack inklusive Controller zum Test erhalten... [weiterlesen]

Freitag, 12. August 2022: Wi-Fi 6E im Mesh: TP-Link Deco AXE5400 im Test

So langsam aber sicher sehen wir immer mehr Wi-Fi-6E-Systeme. TP-Link hat mit dem Deco AXE5400 ein neues Mesh-System mit dem noch schnelleren WLAN-Standard vorgestellt. Wir haben uns das Set mit drei Endpunkten angeschaut und wollen uns neben der Leistung auch die Einrichtung des Systems anschauen... [weiterlesen]