KW09 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während dieser sehr turbulenten Woche gingen auf Hardwareluxx.de einige Testberichte online. Wir haben nicht nur dem Intel NUC 12 Extreme Dragon Canyon gehörig auf den Zahn gefühlt oder das Antec Signature Titanium 1000W getestet, sondern auch den Amazon Echo Show 15, das Gigabyte B660 AORUS Master DDR4, die WD Red Pro WD181KFGX mit 18 TB, das MSI Vector GP76 12UGS und den Intel Core i9-12900 auf den Prüfstand gestellt. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke den MSI Optix MPG321URDE-QD auf seine Praxistauglichkeit und wir fertigten Performance-Benchmarks zu Elden Ring an. Außerdem wollen wir an dieser Stelle noch einmal auf den Leitfaden zur Unterstützung der Ukraine hinweisen.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 24. Februar 2022: CPU-Temperatur als Limit: Intel NUC 12 Extreme Dragon Canyon im Test

Intel hat den NUC 12 Extreme alias Dragon Canyon in Details für Alder Lake angepasst. Unter anderem ist der Prozessor nun gesockelt und kann theoretisch getauscht werden. Ansonsten hat sich nicht viel getan im Vergleich zum Vorgänger. Seit der 11. Generation bietet Intel mit den Extreme-Varianten die Möglichkeit, eine vollwertige Desktop-Karte einzusetzen und so ist man nicht mehr auf die relativ langsamen integrierten Grafiklösungen angewiesen. Spieler, Streamer und Content Creator hat Intel mit diesem Modell ins Auge gefasst. Was es zu leisten im Stande ist - und was damit so alles möglich ist, das schauen wir uns auf den folgenden Seiten an... [weiterlesen]

Freitag, 25. Februar 2022: Antec Signature Titanium 1000W: Ein Klassiker unter den High-End-Netzteilen neu aufgelegt

Antec mit seiner langen Tradition als Netzteilhersteller hat seit einiger Zeit auch wieder eine High-End-Serie im Programm. Die "Signature"-Reihe basiert technisch auf der Plattform von Seasonics Prime-Modellen und daher dürfte eine sehr gute Performance zu erwarten sein. Wir haben uns mit dem "Signature 1000 Titanium" das technische Flaggschiff der Serie angeschaut, welches mit 80 PLUS Titanium Effizienz und der bekannten hybriden Lüftersteuerung ausgestattet ist... [weiterlesen]

Sonntag, 27. Februar 2022: Amazon Echo Show 15 im Test: Die smarte Haushaltszentrale im XXL-Format

Der Echo Show 15 ist mit seinem 15,6-Zoll-Display das bisher größte Modell aus Amazons Smart-Display-Serie. Er soll sich damit als digitale Haushaltszentrale anbieten und die Alltagsorganisation erleichtern. Dazu kann er aber auch z.B. als Küchen-TV und als großzügiger digitaler Bilderrahmen genutzt werden... [weiterlesen]

Montag, 28. Februar 2022: Oberklasse mit Einschränkungen: Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 im Test

Mit dem Gigabyte Z690 AORUS Master (Hardwareluxx-Test) haben wir unsere LGA1700-Mainboardtest-Reise begonnen, das für aktuell rund 440 Euro erhältlich ist. Nachdem Intel nun auch die kleineren Chipsätze freigegeben hat, wurden wir von Gigabyte mit dem B660 AORUS Master DDR4 versorgt, das wir in den Parcours geschickt haben. Ist es eine Empfehlung wert... [weiterlesen]

Dienstag, 01. März 2022: WD Red Pro WD181KFGX mit 18 TB im Test: Schnell aber teuer

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die WD Red Pro mit 18 TB, genauer gesagt, das Modell WD181KFGX. Diese Festplatte wurde zusammen mit der Red Pro 16 TB, WD161KFGX, welche wir uns im September 2021 angesehen hatten, bereits im Jahr 2020 vorgestellt. Wir freuen uns daher sehr, jetzt endlich ein Sample erhalten zu haben und schauen uns mit diesem Artikel an, ob die 18-TB-Variante Akzente gegenüber der Red Pro mit 16 TB setzen kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 02. März 2022: MSI Vector GP76 12UGS im Test: Auch unter neuem Namen gut

Neuer Name, bekanntes Konzept: Das MSI Vector GP76 richtet sich an all diejenigen, die auch von unterwegs aus in einem robusten Gehäuse eine hohe Rechenleistung abrufen wollen. Dank Alder-Lake-CPU und GeForce-RTX-30-Grafiklösung sowie schneller NVMe-SSD soll das locker gelingen. Wie es im Praxisalltag tatsächlich aussieht und wie sich der 17-Zöller in einer mittleren Ausstattungsvariante in Sachen Performance, Lautstärke, Temperatur-Verhalten und Laufleistung schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das rund 2.649 Euro teure MSI Vector GP76 12UGS durch unseren üblichen Benchmark-Parcours geschickt. Voraussichtlich ab Mitte März wird es für alle verfügbar sein... [weiterlesen]

Mittwoch, 02. April 2022: Ohne K und mit nur 65 W: Intels Core i9-12900 im Test

Im Rahmen unseres Tests des NUC 12 Extreme Dragon Canyon war unser Sample mit einem Engineering Sample des Core i9-12900 bestückt. Dieser kann im Kompaktsystem nur mit gewissen Einschränkungen betrieben werden und hält sich zugleich nicht an alle Vorgaben die Intel offiziell an dieses Modell vergibt. Also haben wir den Prozessor durch unseren gewohnten Benchmark-Parcours für Prozessoren geschickt... [weiterlesen]

Donnerstag, 03. April 2022: MSI Optix MPG321URDE-QD im Test: Quantum-Dot-Gamer mit Top-Ausstattung

Der MSI Optix MPG321URDE-QD kombiniert ein großes UHD-Panel mit der Quantum-Dot-Technik, umfangreichen Farbräumen und maximal 144 Hz. Da nicht zuletzt auch eine durchdachte Gaming-Ausstattung geboten wird, hat der 32-Zöller das Zeug zum überzeugenden Allrounder für ambitionierte Spieler - auch für Konsolen-Gamer. Ob es im Alltag doch den einen oder anderen Stolperstein gibt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Freitag, 04. April 2022: Viele technische Mängel: Elden Ring ohne FPS-Lock im GPU-Test

Elden Ring ist eines der heiß erwarteten Action-Rollenspiele mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Neben dem PC ist der Titel noch für die beiden Konsolen-Serien PlayStation (4 und 5) sowie Xbox (Series X und One) erschienen. Das verantwortliche Entwicklerstudio FromSoftware ist bereits für zahlreiche PC-Umsetzung aus dem Rollenspiel-Segment bekannt. Wir haben das neue Game mit allen aktuellen GPUs getestet... [weiterlesen]