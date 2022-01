Lesertest mit Kingston: Das sind die Tester der XS2000 Portable SSD mit 2 TB!

Mitte Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Kingston zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für eine portable SSD des Herstellers. Nach den Weihnachtsfeiertagen haben wir uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der Kingston XS2000 Portable SSD. Sie wurde im Sommer dieses Jahres vorgestellt und bietet auf der Größe eines regulären USB-Sticks deutlich größere Kapazitäten und vor allem erheblich schnellere Übertragungsraten. Das Gehäuse, welches überwiegend auf einen Mix aus Metall und Kunststoff setzt, bringt es auf kompakte Abmessungen von 69,5 x 32,6 x 13,5 mm und stemmt nur etwa 29 g auf die Waage. Trotzdem ist es IP55-zertifiziert und bietet damit einen guten Schutz vor Staub und Spritzwasser, wobei eine zusätzliche Gummihülle sogar vor Stürzen schützen soll.

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 26. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Kingston!

Das sind die Teilnehmer

Nach den Weihnachtsfeiertagen sind wir nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "2Stoned", "djrobinson" und "Hajdi" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im SSD-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 26. Dezember 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 27. Dezember 2021

Testzeitraum bis 30. Januar 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Kingston sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Die Promotion wird in keinster Weise von Kingston gesponsert, unterstützt, verwaltet oder mit Kingston in Verbindung gebracht. Alle Fragen, Kommentare oder Beschwerden bezüglich der Promotion müssen an den Veranstalter und nicht an Kingston gerichtet werden. Der Veranstalter entbindet Kingston von der Haftung im Zusammenhang mit der Promotion