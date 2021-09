Kingston kündigt tragbare SSD XS2000 an

Der Hersteller Kingston hat mit der XS2000 eine neue tragbare SSD im Taschenformat vorgestellt. Besagter Flashspeicher nutzt den USB-3.2-Gen-2x2-Standard und soll so Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s erreichen. Die Kingston XS2000 ist sowohl in einer 500-GB-Version als auch in einer 1-TB- beziehungsweise 2-TB-Variante erhältlich. Die Verbindung mit dem Endgerät erfolgt dabei über einen USB-C-Anschluss. Zudem ist die Hülle der XS2000 IP55-klassifiziert. Die Herstellergarantie beläuft sich auf fünf Jahre.

“Die XS2000 zeichnet sich durch die ultimative Kombination aus hoher Leistung und hoher Kapazität aus und kann so mit den Anforderungen von Verbrauchern auf der ganzen Welt Schritt halten“, sagt Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA.

Wie Kingston bekannt gab, lässt sich die XS2000 sowohl mit Windows 10 als auch 8.1 sowie Linux (v. 2.6.x+) nutzen. Außerdem wird das MacOS (v. 10.14.x+) betreiben. Mit den Maßen 69,54 mm x 32,58 mm x 13,5 mm beläuft sich das Gesamtgewicht auf 28,9 g.

Preislich liegt die 500-GB-Variante aktuell bei rund 100 Euro. Für die 1 TB große XS2000 werden knapp 162 Euro fällig. Wer die 2-TB-Variante sein Eigen nennen will, muss derzeit 286 Euro auf den Tisch legen. Laut dem Preisvergleichsportal Geizhals ist die SSD bei Alternate bereits eingetroffen und ist in Kürze versandfertig.

