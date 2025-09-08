Werbung

Am gamescom Samstag hat uns Distinct Possibility Studios Inc., die Firma hinter Reaper Actual, zu einer exklusiven Gameplay Präsentation eingeladen. Der Termin fand tatsächlich nicht auf dem Gelände der Kölnmesse statt. Stattdessen haben wir uns in einer Suite im Radisson Blu mit den Entwicklern getroffen. Unser Gesprächspartner war John Smedley, der CEO von Distinct Possibility Studios Inc. persönlich, der uns live einige Einblicke ins Gameplay präsentiert hat, während er unsere Fragen beantwortet hat.

John und sein Team bringen einiges an Erfahrung in der Branche mit sich. Er selbst ist bereits seit über 35 Jahren als Spieleentwickler tätig, an Reaper Actual arbeitet das Team mit rund 120 Mitgliedern seit knapp zweieinhalb Jahren. Das Spiel befindet sich momentan noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Einen ersten Eindruck soll die Spielerschaft jedoch schon ab dem 22. September 2025 erhalten. Dann startet die Foundation Alpha, eine Early Access Phase, die den ersten 10.000 registrierten Spielern offenstehen wird. Zum Start des Spiels beschränkt man sich auf den PC, Versionen für die gängigen Konsolen sollen später folgen.

John hat bereits in der Vergangenheit Erfahrung mit Shootern mit hohen Spielerzahlen gesammelt. So gehört er zu den Machern von Planetside und Planetside 2. Auch bei Reaper Actual sollen sich die Spieler in großer Zahl auf den Servern tummeln. Zum Start der Early Access Phase sollen sich auf jedem Server rund 100 Spieler gleichzeitig befinden. Während der weiteren Entwicklung werden diese Zahlen immer weiter gesteigert. Ziel ist es, dass bis zu 1.000 Spieler zugleich dieselbe Map bevölkern.