Anfang Oktober soll mit The Vessel of Hatred die erste große Erweiterung für Blizzards Diablo IV erscheinen. Kürzlich haben die Macher einen genaueren Einblick zu den geplanten Inhalten gegeben. Ein Highlight ist dabei die neue Charakter-Klasse, die Spieler nach Release auswählen können.

Die Spiritborn, oder Geistgeborenen, wie sie in der deutschen Version getauft wurden, kommen aus dem Dschungel von Nahantu. Mit ihnen wird eine komplett neue Klasse in das Franchise eingeführt. Im Kampf rufen die Spiritborn Naturgeister an ihre Seite. Jaguar, Gorilla, Tausendfüßler und Adler können je nach Wunsch beschworen werden und verteidigen den Spieler mit verschiedenen Attacken. Auch ohne seine Gefährten ist man nicht komplett wehrlos. Die neue Klasse ist auf Nahkampf spezialisiert und in den bisher erschienen Videos teilt der Spiritborn mit einem Speer ordentlich aus. Wie alle bisherigen Charaktere erhält auch er eine eigene Klassenquest.

Neben der neuen Klasse bringt The Vessel of Hatred auch noch weitere Neuerungen ins Spiel. Das neue Gebiet, die Dschungelwelt Nahantu, wird sich südlich an die bisherige Karte anschließen. Spieler der alten Serienteile kennen das Gebiet schon aus Diablo 2. Dort verbirgt sich nämlich mit Mephisto, das letzte verbliebene Große Übel. Hier schließt sich die Handlung nahtlos an die des Hauptspiels an. Der Spieler sucht Neyrelle, die mit dem Seelenstein von Mephisto gen Süden geflohen ist.

Eine weitere Sache, die aus Diablo 2 übernommen wurde, sind die Söldner. In Nahantu können Spieler KI-Gefährten anwerben, die sie im Kampf unterstützen. Diese begleiten die Spieler auch in den restlichen Teilen der Welt. Natürlich kommen auch zahlreiche neue Ausrüstungs-Gegenstände ins Spiel. Auf der offiziellen Webseite werden vier verschiedene Versionen zur Vorbestellung angeboten. Je nach Version gehören neben der eigentlichen Erweiterung auch verschiedene Ingame-Items und kosmetische Änderungen zum Umfang.

Das DLC The Vessel of Hatred soll am 8. Oktober 2024 erscheinen.