Test: Effizienz von Alder Lake in Spielen im Vergleich

In unseren bisherigen Tests der Alder-Lake-Prozessoren spielte natürlich auch der Stromverbrauch eine Rolle. Dabei haben wir aber nur Idle- und Volllast-Betrieb betrachtet, da sich diese am konsistentesten nachstellen lässt und der Volllast-Betrieb das Worst-Case-Szenario darstellt.

Viele werden die Prozessoren aber sicherlich weniger für ein stundenlanges Rendering, als viel mehr für Spiele einsetzen und dementsprechend wollen wir uns nun diesem Szenario annehmen. Bevor es aber losgeht noch ein Verweis auf unsere bisherigen Artikel zu Alder Lake. Zunächst einmal haben wir uns die bisher verfügbaren Modelle angeschaut, erläutern die Unterschiede zwischen den Performance- und Efficiency-Kernen und haben auch das Thema DDR5 betrachtet. Die ersten Tests erfolgten dann mit dem Core i5-12600K und Core i9-12900K, gefolgt vom Core i7-12700K etwas später.

Der Stromverbrauch - und damit verbunden die Abwärme - spielt für viele eine wichtige Rolle. Letztendlich sind die Stromkosten neben den Anschaffungspreisen kein unerheblicher Faktor, wenngleich eine moderne Grafikkarte auf mindestens eine ebenso hohe, wenn nicht gar doppelt so hohe Leistungsaufnahme kommt – je nach Modell. Ein schnelles Gaming-System kann so je nach Anzahl der Stunden pro Tag zu einem Faktor in der Betrachtung des Verbrauchs des gesamten Haushalts werden.

Die Alder-Lake-Prozessoren versprechen durch ihre Fertigung in Intel 7 (10 nm) ein gewisses Einsparpotenzial. Ein Core i9-12900K bei 241 W, aber auch ein Core i7-12700K mit 190 W und ein Core i5-12600K mit 150 W kommen bei Vorgaben wie PL1=PL2 unter Volllast aber auf eben diese Werte – wirklich sparsamer sind sie damit nicht. Natürlich können die Mainboard- und Systemhersteller auch auf die Base Power zurückfallen, aber seien wir ehrlich: Im Wettrennen um die höchste Leistung werden meist alle Fluttore geöffnet.

Schauen wir uns zunächst einmal, welche Vorgaben die Hersteller für ihre Prozessoren machen:

Gegenüberstellung der Power-Limits

TDP Power-Limit Intel Core i9-12900K 125 W 241 W Intel Core i9-11900K 125 W 125 / 251 W Intel Core i9-10900K 125 W 125 / 250 W AMD Ryzen 9 5950X 105 W 142 W

Für die verschiedenen Prozessoren gelten unterschiedliche Vorgaben, was den Verbrauch betrifft. Zunächst einmal gibt AMD den Ryzen 9 5950X mit einer TDP von 105 W an. Maximal darf sich dieser, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, aber auch 142 W gönnen. Intel macht für Comet Lake (Core i9-10900K) und Rocket Lake (Core i9-11900K) noch unterschiedliche Vorgaben für das PL1 und PL2. So sollten dauerhaft nur 125 W anliegen, kurzzeitig durften es aber auch 250 bzw. 251 W sein. Für Alder Lake sieht Intel nun ein PL1 = PL2 vor, was bedeutet, dass sich der Core i9-12900K auch dauerhaft die 241 W genehmigen kann.

An diese Verbrauchsgrenzen kommen die Prozessoren auch, wenn man alle Kerne unter eine gleichmäßige Last setzt. Für Spiele kann dies aber ganz anders aussehen. Wir haben uns daher die oben aufgeführten Prozessoren geschnappt und sie mit den Vorgaben von Intel bzw. AMD betrieben. Als Speicher kam jeweils der anwendbare JEDEC-Standard zum Einsatz. Der Core i9-12900K wurde mit DDR5 getestet. In den jeweiligen Spielen haben wir Testsequenzen mit einer Länge von drei Minuten gewählt und über diesen Zeitraum den Leistungsaufnahme aufgezeichnet, die als Package-Power ausgegeben wird. Jeden Durchlauf haben wir dreimal wiederholt. Auf Basis von Windows 11 kam zudem der aktuelle GeForce-Treiber zum Einsatz.

LGA1700-Testsystem:

ASUS ROG Maximus Z690 Hero

Kingston Fury Beast 2x 16 GB DDR5-5200 40-39-39-76

GeForce RTX 3080 Ti

be quiet! Dark Rock Pro 4

Corsair HX1000-Netzteil

LGA1200-Testsystem:

ASUS ROG Maximus XIII Hero

Corsair Vengeance 4x 8 GB DDR4-3600 18-19-19-39

GeForce RTX 3080 Ti

be quiet! Dark Rock Pro 4

Corsair HX1000-Netzteil

AM4-Testsystem:

ASRock X570 Creator

Corsair Vengeance 4x 8 GB DDR4-3600 18-19-19-39

GeForce RTX 3080 Ti

be quiet! Dark Rock Pro 4

Corsair HX1000-Netzteil

Battlefield 2042

Leistungsaufnahme - Battlefield 2042 CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 99.7XX



AMD Ryzen 9 5950X 102.3XX



Intel Core i9-10900K 108.1XX



Intel Core i9-11900K 115.5XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Battlefield 2042 CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 90.5XX



AMD Ryzen 9 5950X 98.6XX



Intel Core i9-10900K 101.6XX



Intel Core i9-11900K 112.8XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Battlefield 2042 CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) Intel Core i9-10900K 80.6XX



Intel Core i9-12900K 80.9XX



AMD Ryzen 9 5950X 92.3XX



Intel Core i9-11900K 102.6XX



in W Weniger ist besser

Cyberpunk 2077

Leistungsaufnahme - Cyberpunk 2077 CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 105.8XX



Intel Core i9-12900K 115.4XX



Intel Core i9-11900K 122.2XX



Intel Core i9-10900K 131.5XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Cyberpunk 2077 CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 92.4XX



Intel Core i9-12900K 102.7XX



Intel Core i9-10900K 104.1XX



Intel Core i9-11900K 113.3XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Cyberpunk 2077 CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 75.3XX



Intel Core i9-10900K 77.4XX



Intel Core i9-12900K 79.8XX



Intel Core i9-11900K 84.4XX



in W Weniger ist besser

DOOM: Eternal

Leistungsaufnahme - DOOM: Eternal CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 97.8XX



Intel Core i9-12900K 102.8XX



Intel Core i9-11900K 111.7XX



Intel Core i9-10900K 111.8XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - DOOM: Eternal CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 85.1XX



Intel Core i9-12900K 90.3XX



Intel Core i9-11900K 106.2XX



Intel Core i9-10900K 106.4XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - DOOM: Eternal CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 64.4XX



Intel Core i9-12900K 66.5XX



Intel Core i9-10900K 82.8XX



Intel Core i9-11900K 84.6XX



in W Weniger ist besser

F1 2021

Leistungsaufnahme - F1 2021 CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) Intel Core i9-10900K 93.4XX



AMD Ryzen 9 5950X 94.8XX



Intel Core i9-12900K 97.1XX



Intel Core i9-11900K 101.7XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - F1 2021 CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) Intel Core i9-10900K 91.6XX



AMD Ryzen 9 5950X 92.2XX



Intel Core i9-12900K 95.6XX



Intel Core i9-11900K 101.6XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - F1 2021 CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) Intel Core i9-10900K 71.2XX



Intel Core i9-12900K 72.3XX



AMD Ryzen 9 5950X 75.6XX



Intel Core i9-11900K 93.0XX



in W Weniger ist besser

Marvel's Guardians of the Galaxy

Leistungsaufnahme - Marvel's Guardians of the Galaxy CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 92.0XX



Intel Core i9-12900K 97.1XX



Intel Core i9-11900K 101.3XX



Intel Core i9-10900K 113.4XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Marvel's Guardians of the Galaxy CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 91.6XX



Intel Core i9-12900K 98.5XX



Intel Core i9-11900K 101.7XX



Intel Core i9-10900K 112.8XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Marvel's Guardians of the Galaxy CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 85.7XX



Intel Core i9-12900K 86.1XX



Intel Core i9-10900K 96.0XX



Intel Core i9-11900K 101.0XX



in W Weniger ist besser

Metro: Exodus

Leistungsaufnahme - Metro Exodus CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 77.8XX



AMD Ryzen 9 5950X 86.8XX



Intel Core i9-11900K 96.3XX



Intel Core i9-10900K 102.5XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Metro Exodus CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 75.2XX



AMD Ryzen 9 5950X 82.0XX



Intel Core i9-11900K 89.9XX



Intel Core i9-10900K 97.4XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Metro Exodus CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 62.6XX



AMD Ryzen 9 5950X 78.4XX



Intel Core i9-11900K 81.1XX



Intel Core i9-10900K 92.3XX



in W Weniger ist besser

Shadow of the Tomb Raider

Leistungsaufnahme - Shadow of the Tomb Raider CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 103.8XX



Intel Core i9-11900K 104.6XX



AMD Ryzen 9 5950X 105.6XX



Intel Core i9-10900K 112.8XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Shadow of the Tomb Raider CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 103.9XX



Intel Core i9-12900K 104.2XX



Intel Core i9-11900K 104.7XX



Intel Core i9-10900K 105.5XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - Shadow of the Tomb Raider CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 85.9XX



Intel Core i9-10900K 89.8XX



AMD Ryzen 9 5950X 91.1XX



Intel Core i9-11900K 93.4XX



in W Weniger ist besser

A Total War Saga: TROY

Leistungsaufnahme - A Total War Saga: TROY CPU-Package (1.920 x 1.080 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 94.5XX



Intel Core i9-10900K 104.3XX



Intel Core i9-12900K 105.3XX



Intel Core i9-11900K 123.2XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - A Total War Saga: TROY CPU-Package (2.560 x 1.440 Pixel, Hoch) AMD Ryzen 9 5950X 86.2XX



Intel Core i9-12900K 95.2XX



Intel Core i9-10900K 102.2XX



Intel Core i9-11900K 124.3XX



in W Weniger ist besser

Leistungsaufnahme - A Total War Saga: TROY CPU-Package (3.840 x 2.160 Pixel, Hoch) Intel Core i9-12900K 71.9XX



AMD Ryzen 9 5950X 73.1XX



Intel Core i9-10900K 94.6XX



Intel Core i9-11900K 123.8XX



in W Weniger ist besser

Fazit

Die Benchmarks offenbaren etwas, was viele im Hinblick auf TDP und Power-Limits aus den Augen verloren haben. Ein Spiel ist mit seiner Thread-Zuteilung nicht in der Lage, einen Prozessor vollständig auszulasten und dies ist auch nicht notwendig, weil mit immer höherer Auflösung und immer mehr Details die Grafikkarte zum eigentlichen Flaschenhals wird. Aber selbst nahe am CPU-Limit liegt die Leistungsaufnahme aller getesteten Prozessoren meist unter der TDP. Die Maximalvorgaben werden bei weitem nicht ausgereizt.

Aber wie sieht es im Vergleich zu den vorherigen Generationen und vor allem im Vergleich zu AMD aus? In den einzelnen Diagrammen zeigt sich eine klare Tendenz, die sich auch in Zahlen darlegen lässt. Der Core i9-12900K kommt auf einen Durchschnittsverbrauch von 89,9 W, beim Core i9-11900K waren es noch 104 W und der Core i9-10900 kommt auf 99,3 W. Die bis aufs Letzte getrimmten Rocket-Lake-Prozessoren zeigen die Limits der Fertigung in 14 nm auf, während Intel für Comet Lake noch mit "angezogener Handbremse" vorging. Die Alder-Lake-Prozessoren machen also tatsächlich einen kleinen Sprung in der Effizienz in Spielen, der im Bereich von 10 % liegt.

Im Vergleich zur Konkurrenz von AMD kann man nun von einem Gleichstand sprechen, denn der Ryzen 9 5950X kommt im Mittel auf 89,5 W. Dies zeigt auch einmal mehr, wie gut die Prozessoren auf Basis der Zen-3-Architektur, gefertigt in 7 nm bei TSMC, eigentlich sind. Intel kann im Hinblick auf die Effizienz in Spielen also gerade einmal gleichziehen.

Auf dem Desktop spielt der Stromverbrauch für Intel nur eine untergeordnete Rolle. Hier spielen Vorgaben für das Power-Limit keine große Rolle – egal ob wir von 150, 190 oder 241 W sprechen. Die Stärken der Fertigung in Intel 7 können diese Prozessoren nur im begrenzten Maße oder nur dann ausspielen, wenn sie künstlich eingebremst werden. Sobald ein Mainboard- oder Systemhersteller die Vorgabe PL1=PL2 auch umsetzt und der Nutzer von allen Kernen Gebrauch macht, genehmigen sich die Prozessoren auch das, was ihnen zugestanden wird.

Für alle, die ein Video-, 3D-Rendering oder sonstige Berechnungen auf den Prozessoren anstellen, die alle Prozessorkerne auslasten, sieht das Bild also anders aus, als dies bei Spielen der Fall ist. Das Negativ-Image der Intel-Prozessoren ist hier also nur teilweise gerechtfertigt. Rein auf den Verbrauch der Prozessoren bezogen ist Alder Lake ein Schritt in die richtige Richtung. Man darf sich natürlich die Frage stellen, ob im Schnitt 10 W über zwei Generationen hinweg so ein gewaltiger Fortschritt ist und ob die Relevanz in der Praxis eine große ist, denn selbst wenn man nun mehrere Stunden am Tag spielt, sind ein paar Watt weniger im Verhältnis zum Gesamtsystem und vor allem im Verhältnis zum Verbrauch der Grafikkarte wohl kaum spürbar.

Neben dem Verbrauch der Prozessoren sollte man natürlich auch deren Leistung im Auge haben. Mit den Alder-Lake-Prozessoren konnte Intel seine Vormachtstellung in diesem Bereich wieder etwas ausbauen, wie unsere Benchmarks (und andere Artikel) gezeigt haben.

Wir sind nun aber gespannt, was Intel mit den mobilen Varianten auf den Tisch legen wird, denn hier sollten die Alder-Lake-Prozessoren ihre Stärken besser ausspielen können.