Bereits mit dem NASync DH2300 hat UGREEN gezeigt, dass die eigene Cloud-Storage zu Hause nicht teuer sein und zugleich keine Abstriche in der Qualität machen muss. Heute wollen wir uns in diesem Kurztest den größeren Bruder, das UGREEN NASync DH4300 Plus anschauen.

In unserem vorherigen Test haben wir das UGREEN NASync DH2300 ausführlich unter die Lupe genommen und ihm eine solide Leistung zu einem fairen Preis bescheinigt. Der größere Bruder, das NASync DH4300 Plus, unterscheidet sich jedoch nicht nur durch sein größeres Gehäuse mit bis zu vier Laufwerksschächten. Hinzu kommen auch ein anderer Prozessor, ein doppelt so großer Arbeitsspeicher sowie insbesondere eine deutlich schnellere Netzwerkanbindung.

Wesentliche Änderungen unter der Haube

Rein äußerlich ähnelt das NASync DH4300 Plus stark dem DH2300, fällt jedoch etwas breiter aus. Die gewählten Grautöne sind eine willkommene Abwechslung zu den überwiegend schwarzen und weißen Geräten anderer Hersteller. Den inneren Werten hat UGREEN eine sinnvolle Leistungskur verabreicht. Im NASync DH4300 Plus kommt nun ein Rockchip RK3588 mit acht Kernen (Quad-Core Cortex-A76 und Quad-Core Cortex-A55) sowie einer deutlich leistungsfähigeren GPU zum Einsatz. Zudem wurde der Arbeitsspeicher von 4 GB DDR4 auf 8 GB DDR4 verdoppelt, und der Netzwerkanschluss unterstützt statt 1 GbE nun 2,5 GbE.

Die Technischen Daten in der Übersicht Hersteller UGREEN Model NASync DH4300 Plus Prozessor Rockchip RK3588 (Octa Core: 4x C-A76 & 4x C-A55) RAM 8 GB LPDDR4X (nicht erweiterbar)

Speicher vier SATA3 6Gb/s 3,5 Zoll / 2,5 Zoll HDD/SSD Anschlüsse Hinten: 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x 2,5-GbE

Vorn: 1x USB-C 3.2 Gen 1 Maße (HxBxT) 215,7 mm x 155 mm x 151 mm

Gewicht ca. 1,5 kg Besonderheiten Betriebssystem UGOS Pro, NFC, 32GB eMMC für das Betriebssystem Herstellergarantie 2 Jahre Preis 359,00 Euro

Die inneren Werte

UGREEN verwendet die gleichen Laufwerksrahmen wie beim NASync DH2300. Diese gefallen durch die gummierte Entkopplung im Laufwerksschacht. Die Sandwichbauweise der einzelnen Komponenten sorgt für eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Volumens. So sitzen, von unten noch oben gesehen, die Tochterplatine der Datenträger und die Hauptplatine über dem großen 140-mm-Lüfter. Die Datenträger werden von oben auf der Tochterplatine eingesteckt. Dies ermöglicht eine effiziente Kühlung aller Komponenten mit nur einem Lüfter.

Für die Kühlung der oben genannten Komponenten sorgt ein beachtlicher 140-mm-PWM-Lüfter im Boden des UGREEN NASync DH4300 Plus. Dieser saugt die kühle, frische Luft durch den gelochten Deckel und bläst die Luft am Boden und seitlich aus dem Gehäuse heraus. Normalerweise werden NAS-Geräte in dieser Größenordnung meistens mit 80‑ oder 92-mm-Lüftern gekühlt, in seltenen Fällen kommt mal ein 120-mm-Lüfter zum Einsatz.

In unserem Test war der 140-mm-Lüfter frei von störenden Nebengeräuschen, lediglich ein leichtes Luftrauschen auf Standard-Einstellung war zu hören. Die verwendeten Referenz-Festplatten sind vom Laufgeräusch her lauter, als der Lüfter. Leider gibt es kein verfügbares Datenblatt vom eingesetzten Lüftermodell.

Die technischen Daten in der Übersicht Modell FAN-COOLING FD14025SM1-1 Lager - Spannung 12 VDC Spannungsbereich - Drehzahl 1.700 rpm Volumenstrom - Statischer Druck - Stromaufnahme 0,20 A Leistungaufnahme 2,40 W Lautstärke -

Software, Erst-Einrichtung & Benchmarks

Da die Erst-Einrichtung und Initialisierung des UGREEN NASync DH4300 Plus absolut identisch zum UGREEN NASync DH2300 ist, können die einzelnen Schritte im Test des UGREEN NASync DH2300 nachgelesen werden. Als Ergänzung möchten wir noch erwähnen, das für die Erst-Einrichtung und die spätere Nutzung kein Online-Konto nötig ist.

Picture ID missing (2nd arg)

Für die Benchmarks wurde das Testsystem per QNAP QSW-M400 als Switch direkt mit dem UGREEN NASync DH4300 Plus verbunden.

Als Benchmark-Software wurden folgende Programme gewählt:

Die Programme wurden mindestens in zwei Durchläufen gestartet, um etwaige Messfehler oder unschlüssige Werte ausschließen zu können. Bei nicht plausiblen Werten wurde weitere Durchläufe mit dem entsprechenden Programm durchgeführt. Die Leistungsaufnahme wurde direkt am Netzteil mittels Janitza UMG 96RM-E gemessen.

In den Tests wurden die Referenz-Festplatten (Seagate IronWolf 8 TB ST8000VN022) verwendet.

Das Testsystem besteht aus folgenden Komponenten

Prozessor AMD Ryzen 7 9800X3D Mainboard ASUS ROG Strix B650E-E Gaming Arbeitsspeicher 32 GB DDR5-6400 Kingston FURY Beast Grafikkarte ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC Speicher 1 x WD SN850X 1 TB

1 x WD SN850X 2 TB Netzwerk 10 GbE Intel X520

QNAP QSW-M408-4C

QNAP QXG-10G2T-107

Intel X710-DA2

Intel X540-T2

Monitor Dell Alienware AW3225QF

CrystalDiskMark 6.0.2 x64 Read Synology DiskStation DS1522+ 1185XX Synology RackStation RS422+ 1185XX TerraMaster F8 SSD Plus 1183XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 1181XX Synology DiskStation DS1621+ 1174XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 1009XX QNAP TS-473A-8G 965XX TerraMaster D8 Hybrid DAS 925XX QNAP TS-432X-4G 587XX QNAP NASbook TBS-464-8G 296XX Synology DiskStation DS925+ 296XX UGREEN NASync DH4300 Plus 296XX Synology DiskStation DS224+ 237XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 118XX Synology DiskStation DS223j 116XX UGREEN NASync DH2300 109XX Synology BeeDrive 4 TB 100.5XX MB / s Mehr ist besser

CrystalDiskMark 6.0.2 x64 Write Synology RackStation RS422+ 1185XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 1184XX TerraMaster F8 SSD Plus 1184XX Synology DiskStation DS1522+ 1139XX QNAP TS-473A-8G 1008XX Synology DiskStation DS1621+ 986XX TerraMaster D8 Hybrid DAS 885XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 727XX QNAP TS-432X-4G 446XX QNAP NASbook TBS-464-8G 296XX Synology DiskStation DS925+ 296XX UGREEN NASync DH4300 Plus 275XX Synology DiskStation DS224+ 157XX Synology BeeDrive 4 TB 118.2XX Synology DiskStation DS223j 118XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 115XX UGREEN NASync DH2300 110XX MB / s Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64 Read TerraMaster F8 SSD Plus 1186XX Synology DiskStation DS1522+ 1042XX Synology RackStation RS422+ 1040XX QNAP TS-473A-8G 896XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 879XX TerraMaster D8 Hybrid DAS 859XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 840XX QNAP TS-432X-4G 516XX QNAP NASbook TBS-464-8G 282XX Synology DiskStation DS925+ 236XX UGREEN NASync DH4300 Plus 206XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 115XX Synology DiskStation DS224+ 113XX Synology DiskStation DS223j 110XX Synology BeeDrive 4 TB 106.59XX UGREEN NASync DH2300 100XX MB / s Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64 Write TerraMaster F8 SSD Plus 1184XX Synology DiskStation DS1522+ 1043XX Synology RackStation RS422+ 1013XX QNAP TS-473A-8G 939XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 918XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 895XX TerraMaster D8 Hybrid DAS 855XX QNAP TS-432X-4G 432XX QNAP NASbook TBS-464-8G 284XX Synology DiskStation DS925+ 236XX UGREEN NASync DH4300 Plus 187XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 114XX Synology BeeDrive 4 TB 113.35XX Synology DiskStation DS223j 113XX Synology DiskStation DS224+ 105XX UGREEN NASync DH2300 96XX MB / s Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64 IOPS Read TerraMaster F8 SSD Plus 47848XX Synology RackStation RS422+ 9908XX Synology DiskStation DS1522+ 8988XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 8031XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 6842XX QNAP TS-473A-8G 6696XX QNAP NASbook TBS-464-8G 6013XX TerraMaster D8 Hybrid DAS 5001XX Synology DiskStation DS224+ Referenz HDD 4160XX Synology DiskStation DS925+ 3010XX QNAP TS-432X-4G 2992XX Synology DiskStation DS223j 2749XX UGREEN NASync DH4300 Plus 1495XX UGREEN NASync DH2300 1494XX Synology BeeDrive 4 TB 1098.39XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 114XX IOPS Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64 IOPS Write TerraMaster F8 SSD Plus 36503XX Synology RackStation RS422+ 9776XX Synology DiskStation DS1522+ 9377XX TerraMaster D8 Hybrid DAS 9070XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 8842XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 8029XX QNAP NASbook TBS-464-8G 7404XX QNAP TS-473A-8G 7042XX Synology DiskStation DS224+ Referenz HDD 3857XX Synology DiskStation DS223j 3643XX Synology BeeDrive 4 TB 3370.12XX Synology DiskStation DS925+ 3008XX QNAP TS-432X-4G 2979XX UGREEN NASync DH4300 Plus 1729XX UGREEN NASync DH2300 1494XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 110XX IOPS Mehr ist besser

LanSpeedTest 4.4 Read Synology RackStation RS422+ 319XX Synology DiskStation DS1522+ 342XX TerraMaster F8 SSD Plus 342XX QNAP TS-473A-8G 424XX Synology DiskStation DS1621+ 489XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 528XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 571XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 656XX Synology DiskStation DS925+ 1051XX QNAP NASbook TBS-464-8G 1078XX UGREEN NASync DH4300 Plus 1104XX QNAP TS-432X-4G 1108XX Synology DiskStation DS224+ 1592XX Synology DiskStation DS223j 2536XX UGREEN NASync DH2300 2678XX Synology BeeDrive 4 TB 2836.7XX Sekunden Weniger ist besser

LanSpeedTest 4.4 Write QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G HDD 344XX Synology RackStation RS422+ 473XX Synology DiskStation DS1522+ 481XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 547XX QNAP TS-432X-4G 624XX QNAP TS-473A-8G 726XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 783XX Synology DiskStation DS1621+ 882XX TerraMaster F8 SSD Plus 1214XX QNAP NASbook TBS-464-8G 1312XX Synology DiskStation DS925+ 1574XX UGREEN NASync DH4300 Plus 2156XX Synology DiskStation DS223j 2978XX Synology BeeDrive 4 TB 3352.95XX Synology DiskStation DS224+ 3725XX UGREEN NASync DH2300 4068XX Sekunden Weniger ist besser

Leistungsaufnahme Synology BeeDrive 4 TB 19XX 6XX Synology DiskStation DS224+ 24XX 14XX UGREEN NASync DH2300 33XX 22XX Western Digital My Cloud Home Duo 4 TB 35XX 21XX QNAP NASbook TBS-464-8G 37XX 21XX Synology DiskStation DS1621+ SSD 38XX 36XX Synology DiskStation DS223j 40XX 20XX TerraMaster F8 SSD Plus 44XX 18XX QNAP TS-432X-4G 64XX 50XX UGREEN NASync DH4300 Plus 65XX 43XX Synology DiskStation DS925+ 67XX 45XX Synology DiskStation DS1522+ 74XX 20XX QNAP TS-473A-8G 76XX 62XX Synology RackStation RS422+ 80XX 22XX QNAP Turbo Station TS-932PX HDD 81XX 65XX TerraMaster D8 Hybrid DAS 90XX 55XX Synology DiskStation DS1621+ 94XX 76XX QNAP QuTS hero TVS-1288X-16G SSD 156XX 133XX Watt Weniger ist besser

Alle Benchmarks zeigen keine Auffälligkeiten bei den Werten. Manche Werte liegen aber tendenziell niedriger als bei einem vergleichbaren Gerät mit identischen Festplatten, was vermutlich auf das Betriebssystem zurückzuführen ist.

Erfreulich ist die Leistungsaufnahme des UGREEN NASync DH4300 Plus, denn unter Dauerlast lagen nie mehr als 51 W an und der Standby-Verbrauch erreichte sogar nur 9 W.

Fazit

Das UGREEN NASync DH4300 Plus zeigt deutlich, dass ein NAS (Network Attached Storage) mit der recht leistungsstarken ARM-Hardware eine solide Alltagsleistung bietet und zugleich nicht kostspielig sein muss. Die 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher in Verbindung mit dem 2,5-GbE-Anschluss liefern das nötige Rüstzeug für die Hauptaufgabe als schneller Datenspeicher im Heimnetzwerk oder gar für kleinere Unternehmen. Mit ca. 359 Euro liegt es zudem im unteren Preisbereich und konkurriert direkt mit Geräten wie dem Ubiquiti UNAS 4 für 384 Euro oder der QNAP Turbo Station TS-433-4G für 392 Euro.

Positiv fällt auch der niedrige Stromverbrauch für ein NAS in der Größenordnung auf.

Das recht junge Betriebssystem UGOS Pro ist benutzerfreundlich und bietet eine durchweg positive Benutzererfahrung, auch wenn es sicherlich noch etwas Potenzial nach oben hat. Die im Betriebssystem verfügbaren Hilfen und Widgets machen einen durchdachten Eindruck und bringen auch Neueinsteiger schnell an ihr Ziel.

Da das UGREEN NASync DH4300 Plus den großen Mitspielern mit vergleichbaren Geräten in fast nichts nachsteht, sollten Interessierte einen Blick draufwerfen.