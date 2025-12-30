Bereits mit dem NASync DH2300 hat UGREEN gezeigt, dass die eigene Cloud-Storage zu Hause nicht teuer sein und zugleich keine Abstriche in der Qualität machen muss. Heute wollen wir uns in diesem Kurztest den größeren Bruder, das UGREEN NASync DH4300 Plus anschauen.
In unserem vorherigen Test haben wir das UGREEN NASync DH2300 ausführlich unter die Lupe genommen und ihm eine solide Leistung zu einem fairen Preis bescheinigt. Der größere Bruder, das NASync DH4300 Plus, unterscheidet sich jedoch nicht nur durch sein größeres Gehäuse mit bis zu vier Laufwerksschächten. Hinzu kommen auch ein anderer Prozessor, ein doppelt so großer Arbeitsspeicher sowie insbesondere eine deutlich schnellere Netzwerkanbindung.
Wesentliche Änderungen unter der Haube
Rein äußerlich ähnelt das NASync DH4300 Plus stark dem DH2300, fällt jedoch etwas breiter aus. Die gewählten Grautöne sind eine willkommene Abwechslung zu den überwiegend schwarzen und weißen Geräten anderer Hersteller. Den inneren Werten hat UGREEN eine sinnvolle Leistungskur verabreicht. Im NASync DH4300 Plus kommt nun ein Rockchip RK3588 mit acht Kernen (Quad-Core Cortex-A76 und Quad-Core Cortex-A55) sowie einer deutlich leistungsfähigeren GPU zum Einsatz. Zudem wurde der Arbeitsspeicher von 4 GB DDR4 auf 8 GB DDR4 verdoppelt, und der Netzwerkanschluss unterstützt statt 1 GbE nun 2,5 GbE.
|Hersteller
|UGREEN
|Model
|NASync DH4300 Plus
|Prozessor
|Rockchip RK3588 (Octa Core: 4x C-A76 & 4x C-A55)
|RAM
|8 GB LPDDR4X (nicht erweiterbar)
|Speicher
|vier SATA3 6Gb/s 3,5 Zoll / 2,5 Zoll HDD/SSD
|Anschlüsse
|Hinten: 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x 2,5-GbE
Vorn: 1x USB-C 3.2 Gen 1
|Maße (HxBxT)
|215,7 mm x 155 mm x 151 mm
|Gewicht
|ca. 1,5 kg
|Besonderheiten
|Betriebssystem UGOS Pro, NFC, 32GB eMMC für das Betriebssystem
|Herstellergarantie
|2 Jahre
|Preis
|359,00 Euro
Die inneren Werte
UGREEN verwendet die gleichen Laufwerksrahmen wie beim NASync DH2300. Diese gefallen durch die gummierte Entkopplung im Laufwerksschacht. Die Sandwichbauweise der einzelnen Komponenten sorgt für eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Volumens. So sitzen, von unten noch oben gesehen, die Tochterplatine der Datenträger und die Hauptplatine über dem großen 140-mm-Lüfter. Die Datenträger werden von oben auf der Tochterplatine eingesteckt. Dies ermöglicht eine effiziente Kühlung aller Komponenten mit nur einem Lüfter.
Für die Kühlung der oben genannten Komponenten sorgt ein beachtlicher 140-mm-PWM-Lüfter im Boden des UGREEN NASync DH4300 Plus. Dieser saugt die kühle, frische Luft durch den gelochten Deckel und bläst die Luft am Boden und seitlich aus dem Gehäuse heraus. Normalerweise werden NAS-Geräte in dieser Größenordnung meistens mit 80‑ oder 92-mm-Lüftern gekühlt, in seltenen Fällen kommt mal ein 120-mm-Lüfter zum Einsatz.
In unserem Test war der 140-mm-Lüfter frei von störenden Nebengeräuschen, lediglich ein leichtes Luftrauschen auf Standard-Einstellung war zu hören. Die verwendeten Referenz-Festplatten sind vom Laufgeräusch her lauter, als der Lüfter. Leider gibt es kein verfügbares Datenblatt vom eingesetzten Lüftermodell.
|Modell
|FAN-COOLING FD14025SM1-1
|Lager
|-
|Spannung
|12 VDC
|Spannungsbereich
|-
|Drehzahl
|1.700 rpm
|Volumenstrom
|-
|Statischer Druck
|-
|Stromaufnahme
|0,20 A
|Leistungaufnahme
|2,40 W
|Lautstärke
|-
Software, Erst-Einrichtung & Benchmarks
Da die Erst-Einrichtung und Initialisierung des UGREEN NASync DH4300 Plus absolut identisch zum UGREEN NASync DH2300 ist, können die einzelnen Schritte im Test des UGREEN NASync DH2300 nachgelesen werden. Als Ergänzung möchten wir noch erwähnen, das für die Erst-Einrichtung und die spätere Nutzung kein Online-Konto nötig ist.Picture ID missing (2nd arg)
Für die Benchmarks wurde das Testsystem per QNAP QSW-M400 als Switch direkt mit dem UGREEN NASync DH4300 Plus verbunden.
Als Benchmark-Software wurden folgende Programme gewählt:
- CrystalDiskMark 6.0.2 (Standard-Einstellung)
- CrystalDiskMark 8.0.4 (Real-World Performance)
- LanSpeedTest 4.4 (63 Pakete von 1 KB bis 9 GB)
Die Programme wurden mindestens in zwei Durchläufen gestartet, um etwaige Messfehler oder unschlüssige Werte ausschließen zu können. Bei nicht plausiblen Werten wurde weitere Durchläufe mit dem entsprechenden Programm durchgeführt. Die Leistungsaufnahme wurde direkt am Netzteil mittels Janitza UMG 96RM-E gemessen.
In den Tests wurden die Referenz-Festplatten (Seagate IronWolf 8 TB ST8000VN022) verwendet.
|Prozessor
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|Mainboard
|ASUS ROG Strix B650E-E Gaming
|Arbeitsspeicher
|32 GB DDR5-6400 Kingston FURY Beast
|Grafikkarte
|ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC
|Speicher
|1 x WD SN850X 1 TB
1 x WD SN850X 2 TB
|Netzwerk
|10 GbE Intel X520
QNAP QSW-M408-4C
QNAP QXG-10G2T-107
Intel X710-DA2
Intel X540-T2
|Monitor
|Dell Alienware AW3225QF
Alle Benchmarks zeigen keine Auffälligkeiten bei den Werten. Manche Werte liegen aber tendenziell niedriger als bei einem vergleichbaren Gerät mit identischen Festplatten, was vermutlich auf das Betriebssystem zurückzuführen ist.
Erfreulich ist die Leistungsaufnahme des UGREEN NASync DH4300 Plus, denn unter Dauerlast lagen nie mehr als 51 W an und der Standby-Verbrauch erreichte sogar nur 9 W.
Fazit
Das UGREEN NASync DH4300 Plus zeigt deutlich, dass ein NAS (Network Attached Storage) mit der recht leistungsstarken ARM-Hardware eine solide Alltagsleistung bietet und zugleich nicht kostspielig sein muss. Die 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher in Verbindung mit dem 2,5-GbE-Anschluss liefern das nötige Rüstzeug für die Hauptaufgabe als schneller Datenspeicher im Heimnetzwerk oder gar für kleinere Unternehmen. Mit ca. 359 Euro liegt es zudem im unteren Preisbereich und konkurriert direkt mit Geräten wie dem Ubiquiti UNAS 4 für 384 Euro oder der QNAP Turbo Station TS-433-4G für 392 Euro.
Positiv fällt auch der niedrige Stromverbrauch für ein NAS in der Größenordnung auf.
Das recht junge Betriebssystem UGOS Pro ist benutzerfreundlich und bietet eine durchweg positive Benutzererfahrung, auch wenn es sicherlich noch etwas Potenzial nach oben hat. Die im Betriebssystem verfügbaren Hilfen und Widgets machen einen durchdachten Eindruck und bringen auch Neueinsteiger schnell an ihr Ziel.
Da das UGREEN NASync DH4300 Plus den großen Mitspielern mit vergleichbaren Geräten in fast nichts nachsteht, sollten Interessierte einen Blick draufwerfen.