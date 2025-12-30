News
UGREEN NASync DH4300 Plus im Test

4-Bay-NAS mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Portrait des Authors


4-Bay-NAS mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
0

Bereits mit dem NASync DH2300 hat UGREEN gezeigt, dass die eigene Cloud-Storage zu Hause nicht teuer sein und zugleich keine Abstriche in der Qualität machen muss. Heute wollen wir uns in diesem Kurztest den größeren Bruder, das UGREEN NASync DH4300 Plus anschauen. 

In unserem vorherigen Test haben wir das UGREEN NASync DH2300 ausführlich unter die Lupe genommen und ihm eine solide Leistung zu einem fairen Preis bescheinigt. Der größere Bruder, das NASync DH4300 Plus, unterscheidet sich jedoch nicht nur durch sein größeres Gehäuse mit bis zu vier Laufwerksschächten. Hinzu kommen auch ein anderer Prozessor, ein doppelt so großer Arbeitsspeicher sowie insbesondere eine deutlich schnellere Netzwerkanbindung.

Wesentliche Änderungen unter der Haube

Rein äußerlich ähnelt das NASync DH4300 Plus stark dem DH2300, fällt jedoch etwas breiter aus. Die gewählten Grautöne sind eine willkommene Abwechslung zu den überwiegend schwarzen und weißen Geräten anderer Hersteller. Den inneren Werten hat UGREEN eine sinnvolle Leistungskur verabreicht. Im NASync DH4300 Plus kommt nun ein Rockchip RK3588 mit acht Kernen (Quad-Core Cortex-A76 und Quad-Core Cortex-A55) sowie einer deutlich leistungsfähigeren GPU zum Einsatz. Zudem wurde der Arbeitsspeicher von 4 GB DDR4 auf 8 GB DDR4 verdoppelt, und der Netzwerkanschluss unterstützt statt 1 GbE nun 2,5 GbE.

Die Technischen Daten in der Übersicht
HerstellerUGREEN
ModelNASync DH4300 Plus
ProzessorRockchip RK3588 (Octa Core: 4x C-A76 & 4x C-A55)
RAM8 GB LPDDR4X (nicht erweiterbar)
Speichervier SATA3 6Gb/s 3,5 Zoll / 2,5 Zoll HDD/SSD
AnschlüsseHinten: 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x 2,5-GbE
Vorn: 1x USB-C 3.2 Gen 1
Maße (HxBxT)215,7 mm x 155 mm x 151 mm
Gewichtca. 1,5 kg
BesonderheitenBetriebssystem UGOS Pro, NFC, 32GB eMMC für das Betriebssystem
Herstellergarantie2 Jahre
Preis359,00 Euro

Die inneren Werte

UGREEN verwendet die gleichen Laufwerksrahmen wie beim NASync DH2300. Diese gefallen durch die gummierte Entkopplung im Laufwerksschacht. Die Sandwichbauweise der einzelnen Komponenten sorgt für eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Volumens. So sitzen, von unten noch oben gesehen, die Tochterplatine der Datenträger und die Hauptplatine über dem großen 140-mm-Lüfter. Die Datenträger werden von oben auf der Tochterplatine eingesteckt. Dies ermöglicht eine effiziente Kühlung aller Komponenten mit nur einem Lüfter. 

UGREEN NASync DH4300 Plus

Für die Kühlung der oben genannten Komponenten sorgt ein beachtlicher 140-mm-PWM-Lüfter im Boden des UGREEN NASync DH4300 Plus. Dieser saugt die kühle, frische Luft durch den gelochten Deckel und bläst die Luft am Boden und seitlich aus dem Gehäuse heraus. Normalerweise werden NAS-Geräte in dieser Größenordnung meistens mit 80‑ oder 92-mm-Lüftern gekühlt, in seltenen Fällen kommt mal ein 120-mm-Lüfter zum Einsatz. 

In unserem Test war der 140-mm-Lüfter frei von störenden Nebengeräuschen, lediglich ein leichtes Luftrauschen auf Standard-Einstellung war zu hören. Die verwendeten Referenz-Festplatten sind vom Laufgeräusch her lauter, als der Lüfter. Leider gibt es kein verfügbares Datenblatt vom eingesetzten Lüftermodell. 

Die technischen Daten in der Übersicht
ModellFAN-COOLING FD14025SM1-1
Lager-
Spannung12 VDC
Spannungsbereich-
Drehzahl1.700 rpm
Volumenstrom-
Statischer Druck-
Stromaufnahme0,20 A
Leistungaufnahme2,40 W
Lautstärke-

Software, Erst-Einrichtung & Benchmarks

Da die Erst-Einrichtung und Initialisierung des UGREEN NASync DH4300 Plus absolut identisch zum UGREEN NASync DH2300 ist, können die einzelnen Schritte im Test des UGREEN NASync DH2300 nachgelesen werden. Als Ergänzung möchten wir noch erwähnen, das für die Erst-Einrichtung und die spätere Nutzung kein Online-Konto nötig ist. 

Für die Benchmarks wurde das Testsystem per QNAP QSW-M400 als Switch direkt mit dem UGREEN NASync DH4300 Plus verbunden. 

Als Benchmark-Software wurden folgende Programme gewählt: 

Die Programme wurden mindestens in zwei Durchläufen gestartet, um etwaige Messfehler oder unschlüssige Werte ausschließen zu können. Bei nicht plausiblen Werten wurde weitere Durchläufe mit dem entsprechenden Programm durchgeführt. Die Leistungsaufnahme wurde direkt am Netzteil mittels Janitza UMG 96RM-E gemessen. 

In den Tests wurden die Referenz-Festplatten (Seagate IronWolf 8 TB ST8000VN022) verwendet. 

Das Testsystem besteht aus folgenden Komponenten
ProzessorAMD Ryzen 7 9800X3D
MainboardASUS ROG Strix B650E-E Gaming
Arbeitsspeicher32 GB DDR5-6400 Kingston FURY Beast
GrafikkarteASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC
Speicher1 x WD SN850X 1 TB
1 x WD SN850X 2 TB
Netzwerk10 GbE Intel X520
QNAP QSW-M408-4C
QNAP QXG-10G2T-107
Intel X710-DA2
Intel X540-T2
MonitorDell Alienware AW3225QF

CrystalDiskMark 6.0.2 x64

Read

1185XX
1185XX
1183XX
1181XX
1174XX
1009XX
965XX
925XX
587XX
296XX
296XX
296XX
237XX
118XX
116XX
109XX
100.5XX
MB / s
Mehr ist besser

CrystalDiskMark 6.0.2 x64

Write

1185XX
1184XX
1184XX
1139XX
1008XX
986XX
885XX
727XX
446XX
296XX
296XX
275XX
157XX
118.2XX
118XX
115XX
110XX
MB / s
Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64

Read

1186XX
1042XX
1040XX
896XX
879XX
859XX
840XX
516XX
282XX
236XX
206XX
115XX
113XX
110XX
106.59XX
100XX
MB / s
Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64

Write

1184XX
1043XX
1013XX
939XX
918XX
895XX
855XX
432XX
284XX
236XX
187XX
114XX
113.35XX
113XX
105XX
96XX
MB / s
Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64

IOPS Read

47848XX
9908XX
8988XX
8031XX
6842XX
6696XX
6013XX
5001XX
4160XX
3010XX
2992XX
2749XX
1495XX
1494XX
1098.39XX
114XX
IOPS
Mehr ist besser

CrystalDiskMark 8.0.4 x64

IOPS Write

36503XX
9776XX
9377XX
9070XX
8842XX
8029XX
7404XX
7042XX
3857XX
3643XX
3370.12XX
3008XX
2979XX
1729XX
1494XX
110XX
IOPS
Mehr ist besser

LanSpeedTest 4.4

Read

319XX
342XX
342XX
424XX
489XX
528XX
571XX
656XX
1051XX
1078XX
1104XX
1108XX
1592XX
2536XX
2678XX
2836.7XX
Sekunden
Weniger ist besser

LanSpeedTest 4.4

Write

344XX
473XX
481XX
547XX
624XX
726XX
783XX
882XX
1214XX
1312XX
1574XX
2156XX
2978XX
3352.95XX
3725XX
4068XX
Sekunden
Weniger ist besser

Leistungsaufnahme

19XX
6XX
24XX
14XX
33XX
22XX
35XX
21XX
37XX
21XX
38XX
36XX
40XX
20XX
44XX
18XX
64XX
50XX
65XX
43XX
67XX
45XX
74XX
20XX
76XX
62XX
80XX
22XX
81XX
65XX
90XX
55XX
94XX
76XX
156XX
133XX
Watt
Weniger ist besser

Alle Benchmarks zeigen keine Auffälligkeiten bei den Werten. Manche Werte liegen aber tendenziell niedriger als bei einem vergleichbaren Gerät mit identischen Festplatten, was vermutlich auf das Betriebssystem zurückzuführen ist. 

Erfreulich ist die Leistungsaufnahme des UGREEN NASync DH4300 Plus, denn unter Dauerlast lagen nie mehr als 51 W an und der Standby-Verbrauch erreichte sogar nur 9 W. 

Fazit

Das UGREEN NASync DH4300 Plus zeigt deutlich, dass ein NAS (Network Attached Storage) mit der recht leistungsstarken ARM-Hardware eine solide Alltagsleistung bietet und zugleich nicht kostspielig sein muss. Die 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher in Verbindung mit dem 2,5-GbE-Anschluss liefern das nötige Rüstzeug für die Hauptaufgabe als schneller Datenspeicher im Heimnetzwerk oder gar für kleinere Unternehmen. Mit ca. 359 Euro liegt es zudem im unteren Preisbereich und konkurriert direkt mit Geräten wie dem Ubiquiti UNAS 4 für 384 Euro oder der QNAP Turbo Station TS-433-4G für 392 Euro. 

Positiv fällt auch der niedrige Stromverbrauch für ein NAS in der Größenordnung auf. 

UGREEN NASync DH4300 Plus

Das recht junge Betriebssystem UGOS Pro ist benutzerfreundlich und bietet eine durchweg positive Benutzererfahrung, auch wenn es sicherlich noch etwas Potenzial nach oben hat. Die im Betriebssystem verfügbaren Hilfen und Widgets machen einen durchdachten Eindruck und bringen auch Neueinsteiger schnell an ihr Ziel.

Da das UGREEN NASync DH4300 Plus den großen Mitspielern mit vergleichbaren Geräten in fast nichts nachsteht, sollten Interessierte einen Blick draufwerfen. 

