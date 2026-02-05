Werbung

Gerade Neueinsteiger im Hardware-Bereich sind anfangs mit den gesamten Fachbegriffen zum Thema "Mainboard" leicht überfordert. Aus diesem Grund wurde die Mainboard-FAQ ins Leben gerufen, um den Interessierten einen tieferen und leicht verständlichen Überblick über das gesamte Themenfeld zu verschaffen.

Wir haben unsere FAQ im Februar 2026 auf den aktuellen Stand gebracht.



Dabei werden wir jede Menge Fragen beantworten, die wichtig sind und die sich jeder Neueinsteiger zwangsläufig stellt. Welche Formate, welche Sockel und Chipsätze es gibt, was für Anschlüsse auf einem Mainboard vorhanden sein sollten, was es für Extras gegen einen Aufpreis gibt und was es mit dem BIOS (UEFI) auf sich hat. Der Einfachheit halber haben wir uns exemplarisch auf Mainboard-Modelle von MSI und deren Funktionen beschränkt. Generell sind die Informationen aber auf andere Hersteller übertragbar.

Was ist überhaupt ein Mainboard?

Das Mainboard ist die Hauptplatine eines Computersystems und für den Betrieb absolut notwendig. In manchen Kreisen wird die Hauptplatine auch als "Motherboard" bezeichnet. Auf dem Mainboard finden Komponenten, wie der Prozessor, der Arbeitsspeicher, die Grafikkarte sowie andere Erweiterungskarten ihren Platz. Außerdem werden dort Storage-Geräte, wie SATA- und PCIe-SSDs angeschlossen.

Welche Mainboard-Formate gibt es für das Desktop-Segment?

Für jedes Einsatzgebiet gibt es unterschiedliche Formate mit verschiedenen Abmessungen. Oftmals bieten die Hersteller, wie auch MSI, Modelle in allen Formaten an, sodass jeder Einsatzbereich abgedeckt werden kann.

Ganz klassisch existiert das ATX-Format, das im Grunde genommen ausreichend Platz bietet. Wenn es etwas mehr sein darf, gibt es dann das Extended-ATX-Format (kurz: E-ATX), das überwiegend bei den High-End-Mainboards zu finden ist und mehr Raum für weitere Onboard-Komponenten bietet. Vorteil ist, dass die Bohrungen zur Fixierung identisch zum ATX-Format sind. Lediglich das Gehäuse muss etwas mehr Platz bieten.

Etwas kleiner fällt dann das Micro-ATX-Format (kurz: µATX) aus, das quadratische Abmaße besitzt und dennoch genügend Platz für eine ausgewogene Ausstattung bietet. Das AMD-Pendant-Modell zum B860M GAMING PLUS WIFI hört auf die Bezeichnung B850M GAMING PLUS WIFI. Anders sieht es da mit den Mini-ITX-Abmessungen aus, mit denen es dagegen schon sehr eng zugeht. Der Vorteil bei den kleinen Abmessungen ist dafür natürlich, dass sich kompakte, aber dennoch leistungsstarke Systeme erstellen lassen. Abseits des MPG B850I EDGE TI WIFI für AMDs AM5-Prozessoren stellt MSI außerdem das MPG B860I EDGE TI WIFI für Intels LGA1851-CPUs bereit.

Bei der Wahl des Mainboards sollte dann natürlich darauf geachtet werden, dass die ausgewählte Platine auch in das Gehäuse passt. Generell lässt sich sagen, dass in ATX-Gehäusen auch Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards hineinpassen. Andersherum geht dies natürlich nicht. Am Beispiel des MSI B860 GAMING PLUS WIFI lässt sich erkennen, dass diese Platine im klassischen ATX-Format designt wurde, was somit bedeutet, dass das ausgewählte Gehäuse mindestens ATX-Mainboards aufnehmen können muss.

Etwas schlichter geht es dann mit dem PRO B860M-A WIFI zu, das einen Core-Ultra-200S-Prozessor aufnehmen kann und im kompakteren Micro-ATX-Format designt wurde.



Davon ab gibt es natürlich noch weitere Formate im professionellen Server-Segment, allerdings beschränken wir uns einzig auf das Desktop-Segment, das für den Großteil unserer Leser am relevantesten ist.

Welche CPU-Sockel und Chipsätze sind aktuell gängig?

Jedes Mainboard benötigt für den Betrieb einerseits einen CPU-Sockel und dazu den passenden Chipsatz. In der fernen Vergangenheit bestand der Chipsatz eines Mainboards aus einer North- und einer Southbridge. In der Northbridge wurden beispielsweise die Controller für den Arbeitsspeicher und die PCI-Express-Anbindung primär für die Grafikkarte(n) und weiteres untergebracht, was nicht in der CPU integriert wurde. In der Southbridge hingegen fanden der Storage-Controller, USB-Controller und weitere Komponenten ihren Platz.

In der heutigen Zeit wieder angekommen, gibt es die Northbridge bei aktuellen Mainboards schlichtweg nicht mehr. Der ganze Part befindet sich nun in den Prozessoren selbst, sodass der Einsatz eines zusätzlichen Chips überflüssig ist. Übrig geblieben ist schließlich noch die Southbridge, die als Chipsatz bezeichnet wird. Einzige Ausnahme stellen SoC-basierte Mainboards (SoC: System on a Chip) dar, bei denen sämtliche Controller in der CPU integriert sind. Bei Intel und AMD wird der Chipsatz (ehemals Southbridge) als "PCH" (Platform Controller Hub) bezeichnet.

Wenn wir nun bei den aktuellen Mainstream-Plattformen bleiben, gibt es auf der Intel-Seite den Sockel LGA1851 (für Arrow Lake-S) und auf der AMD-Seite den Sockel AM5 für Ryzen 7000 (Raphael), Ryzen 8000 (Phoenix) und Ryzen 9000 (Granite Ridge). Das Portfolio von MSI umfasst aktuell Mainboards für alle relevanten Sockel im Mainstream-Segment.



Die aktuellen Plattformen im Überblick Feature/Sockel Intel LGA1851 AMD AM5 Segment Mainstream Sockel-Typ LGA (Land Grid Array) Anzahl Pins 1851 1718 Max. CPU-Kerne/Threads 8P/16E/24T

16C/32T Chipsätze Z890, W880, Q870, B860, H810 X870E, X870, X670E, X670, B850, B650E

B650, B840, A620 Overclocking-Support CPU(*1) und RAM: Z890

In der folgenden Tabelle können alle aktuellen AMD-Chipsätze miteinander verglichen werden. Dabei können mit dem X870(E)-, X670(E)- sowie mit dem B850- und B650(E)-Chipsatz der Prozessor und der Arbeitsspeicher übertaktet werden. In Verbindung mit dem B840- und A620-Chipsatz erlaubt AMD zumindest die RAM-Übertaktung.

Die AMD-800-Chipsätze für den Sockel AM5 im Überblick Key-Feature X870E X870 B850 B840 CPU-PCH-Anbindung PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCH(s) 2x Promontory21 1x Promontory21 1x Promontory21 1x Promontory19 PCI-Express PCIe-4.0/5.0-Konfiguration (CPU) 1x16 oder 2x8

(PCIe 5.0) 1x16 oder 2x8

(PCIe 5.0) 1x16 oder 2x8

(PCIe 4.0) 1x16

(PCIe 4.0) Max. PCIe-4.0-Lanes (PCH(s)) 12 8 8 0 Max. PCIe-3.0-Lanes (PCH(s)) 8 (oder 8x SATA) 4 (oder 4x SATA) 4 (oder 4x SATA) 8 (davon bis 4x SATA) Max. PCIe-5.0-Lanes (CPU) 24 24 4 (NVMe, dGPU optional) 0 Max. PCIe-4.0-Lanes (CPU) 0 0 20 0 Max. PCIe-3.0-Lanes (CPU) 0 0 0 24 USB USB4 (über ASM4242) 2 2 0 0 Max. USB-3.2-Gen2x2-Ports 2 1 1 0 Max. USB-3.2-Gen2-Ports 16 10 10 2 Max. USB-3.2-Gen1-Ports 0 0 0 6 Max. USB-2.0-Ports 12 6 6 6 Sonstiges Max. SATA-6GBit/s-Ports 8 4 4 4 RAM Channel/DIMMs pro Kanal 2/2 2/2 2/2 2/2 CPU-Overclocking Ja Ja Ja Nein RAM-Overclocking Ja Ja Ja Ja RAID (0, 1, 10) Ja Ja Ja Ja Precision Boost Overdrive Ja Ja Ja Nein

In der folgenden Tabelle können alle aktuellen Intel-Chipsätze der 800-Serie miteinander verglichen werden. Dabei kann ausschließlich mit dem Z890-Chipsatz der Prozessor und der Arbeitsspeicher übertaktet werden. Die Chipsätze W880 und B860 ermöglichen zumindest die RAM-Übertaktung.

Der Intel-800-Chipsatze für den Sockel LGA1851 (Arrow Lake-S) im Überblick Key-Feature Z890 W880 Q870 B860 H810 CPU-PCH-Anbindung (DMI) PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCI-Express PCIe-5.0-Konfiguration (CPU) 1x16 + 1x4

2x8 + 1x4

1x8 + 3x4 1x16 + 1x4

2x8 + 1x4

1x8 + 3x4 1x16 + 1x4

2x8 + 1x4

1x8 + 3x4 1x16 + 1x4

1x16 (PCIe 4.0) Max. PCIe-4.0-Lanes (PCH) 24 24 20 14 8 Max. PCIe-5.0-Lanes (CPU) 20 20 20 20 0 Max. PCIe-4.0-Lanes (CPU) 4 4 4 4 20 USB Max. USB-3.2-Gen2x2-Ports (20 GBit/s) 5 5 4 2 0 Max. USB-3.2-Gen2-Ports (10 GBit/s) 10 10 8 4 2 Max. USB-3.2-Gen1-Ports (5 GBit/s) 10 10 10 6 4 Max. USB-2.0-Ports 14 14 14 12 10 Sonstiges Max. SATA-6GBit/s-Ports 8 8 8 4 4 RAM Channel/DIMMs pro Kanal 2/2 2/2 2/2 2/2 2/1 CPU-Overclocking Ja Nein Nein Nein Nein RAM-Overclocking Ja Ja Nein Ja Nein SATA RAID (0, 1, 5, 10) Ja Ja Ja Nein Nein PCIe RAID (0, 1, 5, 10) Ja Ja Ja Nein Nein ECC-Support Nein Ja Nein Nein Nein Gleichzeitige Bildschirme 4 4 4 4 3 Intel vPro Nein Ja Ja Nein Nein

