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TRYX bringt mit dem TURRIS 620 einen ersten eigenen Luftkühler auf den Markt - und sorgt damit gleich für Aufsehen. Denn das Dual-Towermodell verspricht nicht nur eine hohe Kühlleistung, sondern kann ein ungewöhnlich großes Display vorweisen. Ist der TURRIS 620 damit ideal, wenn ein leistungsstarker Luftkühler mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gesucht wird?

Dass TRYX im Kühlungssegment schnell bekannt wurde, liegt vor allem an der Panorama ARGB 360. Diese AiO-Kühlung setzte mit ihrem 6,5 Zoll großen, L-förmigen AMOLED-Display neue Maßstäbe. TRYX legt zwischendurch mit weiteren AiO-Kühlungen und auch mit einem Kühler für DIY-Wasserkühlungen nach. Doch man will sich nicht nur auf das AiO- und Wasserkühlungssegment beschränken. Der TURRIS 620 ist nun der erste Luftkühler von TRYX.

Dabei setzt TRYX einmal mehr auf ein großes Display. Das ist beim TURRIS 620 zwar nicht gewölbt und hat auch kein OLED-Panel, fällt mit 5 Zoll Diagonale für den Luftkühlerbereich aber sehr großzügig aus. Über die TRYX KANALI-Software können eigene Bilder, Animationen oder Videos für die Anzeige am Display ausgewählt werden. Das Einblenden von Echtzeit-Systemdaten ist ebenfalls möglich. Als ausgewachsenes Dual-Towermodell mit zwei 120-mm-Lüftern soll der TURRIS 620 aber auch mit einer guten Kühlleistung überzeugen.

So mancher Premium-Dual-Towerkühler kostet auch ohne Display schon über 100 Euro. TRYX legt beim TURRIS 620 noch eine Schippe drauf und setzt die UVP bei 139,99 Euro an. Der Kühler kommt in einer schwarzen und in einer weißen Variante auf den Markt.

Ausgeliefert wird der Luftkühler mit Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel, der Anleitung, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste (TRYX ɑ-01) und einem einfachen Kreuzschlitzschraubendreher.