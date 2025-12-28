Werbung

Die iCUE LINK TITAN 420 RX RGB ist die neue Flaggschiff-AiO-Kühlung von Corsair und soll das bisher leistungsstärkste Modell des Unternehmens sein. Im Test finden wir heraus, wie performant die 420-mm-AiO-Kühlung wirklich ist.

Als Corsair 2024 die iCUE LINK Titan RX-Serie auf den Markt brachte, gab es Modelle mit 240-, 280- und 360-mm-Radiator. Wir konnten zum Launch das damalige Topmodell iCUE LINK Titan 360 RX RGB testen. Corsair platziert nun ein 420-mm-Modell darüber, das eine noch höhere Leistung verspricht. Die iCUE LINK TITAN 420 RX RGB soll ansonsten die gleichen Features wie die anderen Modelle der Serie bieten, darunter auch die werkzeugfreien CapSwap-Module, mit denen die AiO-Kühlung einfach individualisiert werden kann. Neben der mitgelieferten Standard-Pumpenkappe mit 20 RGB-LEDs gibt es eine weitere beleuchtete Pumpenkappe mit auffälliger Struktur, eine VRM-Lüfterkappe und eine Pumpenkappe mit Display. Die FlowDrive-Pumpe hat schon bei der iCUE LINK Titan 360 RX RGB bewiesen, dass sie deutlich leiser als frühere Corsair-Pumpen arbeiten kann.

Aufgrund der vergleichbaren Ausstattung verzichten wir beim 420-mm-Modell auf einen vollumfänglichen Test und verweisen für die allgemeinen Informationen zur Serie auf den Test der iCUE LINK Titan 360 RX RGB. Im Kurztest wollen wir vor allem klären, wie sich die iCUE LINK TITAN 420 RX RGB bei Kühlleistung und Lautstärke vom 360-mm-Modell unterscheidet.

Corsair bietet das 420-mm-Modell in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante an. Der Preis liegt aktuell bei knapp über 190 Euro - das bedeutet einen Aufpreis von etwa 30 Euro gegenüber dem 360-mm-Modell.

Optisch ähnelt die iCUE LINK TITAN 420 RX RGB weitestgehend den bereits bekannten Modellen der Serie. Der 420-mm-Radiator lässt sie aber wuchtiger wirken. Er misst 457 x 140 x 27 mm (L x B x H) und setzt ein passend ausgelegtes PC-Gehäuse voraus. Weitere Spezifikationen fassen wir im Überblick zusammen:

Spezifikationen Kühlername Corsair iCUE LINK TITAN 420 RX RGB

Kaufpreis rund 192 Euro Homepage corsair.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 420-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 457 x 140 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 45 cm Länge Serienbelüftung 3x 140 mm, 300 - 1.700 U/min (±10%)

Sockel AMD: AM5, AMD AM4

Intel: LGA 1851, 1700

Garantiedauer sechs Jahre

Die 120-mm-Lüfter des 360-mm-Modells weichen bei der iCUE LINK TITAN 420 RX RGB 140-mm-Lüftern. Die beleuchten ebenfalls ihren Rotor - und zwar mit je acht A-RGB-LEDs. Corsair gibt einen Drehzahlbereich von 300 - 1.700 U/min (±10%) an. Dabei werden die Lüfter nicht über PWM- und A-RGB-Kabel, sondern über das iCUE-LINK-Ökosystem angebunden. Sie können mit Verbindern direkt gekoppelt werden. Ein einziges Kabel reicht dann zur Anbindung aus. An der Kühler-Pumpen-Einheit wird ein zweites Kabel angeschlossen. Diese Kabel werden mit dem mitgelieferten iCUE-LINK-System-Hub verbunden, der wiederum intern mit dem Mainboard verbunden wird. Die Steuerung der Lüfter, der Beleuchtung und der Pumpe ist dann über iCUE LINK möglich.

Die Montage der AiO-Kühlung war im LGA-1700-Testsystem denkbar unkompliziert. Die Montageschrauben an der Kühler-Pumpeneinheit werden direkt mit der Backplate verschraubt. Wärmeleitpaste für die Erstmontage befindet sich bei Auslieferung bereits am Kühlerboden. Den 420-mm-Radiator konnten wir unter dem Deckel des Testgehäuses montieren.