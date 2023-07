Werbung

Corsair hat mit iCUE LINK ein Ökosystem entwickelt, das eine besonders einfache und ordentliche Verkabelung ermöglicht. Die iCUE LINK H150i RGB ist eine 360-mm-AiO-Kühlung mit iCUE LINK - doch kann sie auch abseits der gelungenen Verkabelung überzeugen?

Wir sind auf Corsair iCUE LINK schon in einem eigenen, ausführlichen Test eingegangen. Die einzelnen Produkte werden mit Steckverbindern bzw. je einem Kabel miteinander verbunden. Eine komplette AiO-Kühlung mit RGB-Beleuchtung benötigt so nur noch ein einziges Anschlusskabel zum Controller bzw. anderen iCUE LINK-Produkten. Die digitale Bus-Netzwerk-Architektur eröffnet zudem neue Nutzungsmöglichkeiten. So integriert Corsair Temperatursensoren in alle Lüfter. In unserem Artikel zum Ökosystem sind wir im Detail auf die einzelnen Produkte eingegangen, haben uns aber auf Anbindung und Steuerung konzentriert.

Wir wollen die Gelegenheit aber auch nutzen, um die iCUE LINK H150i RGB separat durch unseren regulären Testparcours zu schicken. Schließlich werden sich Kaufinteressenten nicht nur für Verkabelung, Steuerung und Optik, sondern auch für Kühlleistung und Lautstärke interessieren.

Das dürfte umso mehr gelten, weil die iCUE LINK H150i RGB eine relativ teure AiO-Kühlung ist. Sie kostet stattliche 287,90 Euro. Dabei bezahlt der Käufer natürlich ganz klar für die iCUE LINK-Unterstützung. Neben AiO-Kühlungen werden auch Lüfter bzw. Lüfterkits und diverses Zubehör angeboten. Weitere iCUE LINK-Produkte wie Komponenten für Eigenbau-Wasserkühlungen sollen folgen.

Corsair gewährt auf die iCUE LINK H150i RGB fünf Jahre Garantie. Zum Lieferumfang der AiO-Kühlung gehören das Montagematerial, ein System Hub, zwei iCUE LINK-Kabel (60 cm mit geraden Anschlüssen, 135 mm mit um 90 Grad gewinkelten Anschlüssen), Sicherheits- und Garantiehinweisen, PCIe-Stromadapter und USB-Kabel aus. Die AiO-Kühlung ist für die AMD-Sockel AM5, AM4, sTR4 und sTRX4 und für die Intel-Sockel LGA 1700, 1200 und 115x geeignet. Der System Hub ist das Herzstück des iCUE LINK-Systems. Er stellt über ein Kabel mit USB-2.0-Stecker die Anbindung zum Mainboard her und ermöglicht so die Kontrolle und Steuerung über die iCUE-Software. Zur Stromversorgung des System Hubs wird ein freier 6-Pin-PCIe-Stecker benötigt.