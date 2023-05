Werbung

Nachdem gestern der Startschuss für die ersten Tests der GeForce RTX 4060 Ti gefallen ist, können wir uns heute mit dem offiziellen Marktstart auch ein erstes Modell anschauen, welches preislich über der unverbindlichen Preisempfehlung von 439 Euro liegt. Welche Vorteile eine MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G zu bieten hat, ist dabei sicherlich die Frage, denn für einen Aufpreis muss auch etwas geboten werden.

Die zweistufige Veröffentlichung der Tests ist bei NVIDIA nichts Neues. Mit den ersten Karten der GeForce-RTX-40-Serie aber bevorzugte NVIDIA seine eigenen Founders Edition, was den Boardpartnern nicht sonderlich gut gefallen hat. Nun durften die Tests der Founders Edition und der sogenannten MSRP-Karten bereits gestern erscheinen, zum Marktstart am heutigen Tage gibt es die teureren Karten – wie eben die MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G.

Gleichzeitig mit diesem Test gibt es auch noch den Artikel zur Radeon RX 7600, die ebenfalls die 1080p-Spieler anvisiert.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die technischen Daten der MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G:

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4060 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 8G GeForce RTX 4070

GPU AD107 AD106 AD104 FP32-ALUs 3.072 4.352 5.888 INT32-ALUs 1.536 2.176 2.944 SMs 24 34 46 Tensor Cores 96 136 184 RT Cores 24 34 46 L1-Cache 3.072 kB

4.352 kB

5.888 kB L2-Cache 24 MB 32 MB 36 MB Basis-Takt - 2.310 MHz 1.920 MHz Boost-Takt - 2.670 MHz 2.475 MHz Speicherkapazität 8 GB 8 / 16 GB 12 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6X Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 192 Bit Speichertakt 1.065 MHz

1.125 MHz 1.313 MHz Speicherbandbreite 272 GB/s 288 GB/s 504 GB/s PCIe-Interface PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 TDP 115 W 160 W 200 W Preis 329 Euro 519 Euro 659 Euro

Alle Details zur GeForce RTX 4060 Ti sowie zum Aufbau der AD106-GPU findet ihr Launch-Artikel zu diesem Modell. Die MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G verwendet die gleiche GPU, bietet aber auf dem Papier einen etwas höheren Takt. Spricht NVIDIA bei der Founders Edition von einem Boost-Takt von 2.535 MHz, sind es beim Custom-Modell von MSI 2.670 MHz, was sich auch in der Leistung zeigen sollte.

Vor allem aber die Kühlung sollte einen Unterschied ausmachen, denn die MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G besitzt einen riesigen Kühler. Dazu kommen wir dann in den Messungen.

MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G - Impressionen

Die Abmessungen von 338 x 141 x 52 mm verdeutlichen, dass die MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G in allen Dimensionen deutlich gegenüber den bisher getesteten Modellen von NVIDIA und Gigabyte zulegt. Wir sehen hier die typischen Abmessungen für die High-End-Modelle der GeForce-RTX-40-Serie. Sie belegt 2,2 Slots und die Länge von 338 mm ist für eine Karte mit einer TDP von 160 W eher untypisch.

Die drei Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 95 mm. Im Idle-Betrieb stehen sie still und aufgrund des Volumens des Kühlers dauert es auch eine ganze Weile, bis die GPU die Schwelltemperatur von 56 °C erreicht, damit die Lüfter sich anfangen zu drehen. Dann erreichen sie eine maximale Drehzahl von 1.100 Umdrehungen pro Minute. Lässt die Last wieder nach, stehen sie ab 42 °C wieder still.

Der Blick auf die Rückseite verdeutlicht die Dimensionen der Karte noch einmal. Rund die Hälfte der Backplate sind offen und so kann eine Fläche von etwa 1 1/2 der Lüfter direkt durch den Kühler pusten. Die Backplate als solches besteht aus Metall. Aufgrund des riesigen Lüfters sorgt die Backplate für eine gewisse mechanische Stabilität.

Die zusätzliche Stromversorgung der MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G erfolgt auch hier nicht per 12VHPWR, sondern über einen 8-Pin-Anschluss. Dieser sitzt tief verborgen in der Mitte der Stirnseite der Karte. Hier endet auch das PCB.

Wie kurz das PCB der MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G ist, zeigt sich bei einem seitlichen Blick auf die Karte. Mit 170 mm ist es nur halb so lang, wie die Karte es dann durch den Kühler ist. Es wird von der GeForce RTX 4060 Ti Mini-ITX-Karten geben, die dann auch in kompakte Gehäuse passen. Die MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G ist sicherlich keine solch kompakte Karte.

Auf der Slotblende finden sich dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1. Auch die Höhe der Slotblende im Vergleich zum Kühler zeigt die Dimensionen der Karte noch einmal.